Đổi vị cho bữa sáng với 4 món sinh tố ngon lành vừa giúp giảm cân lại phòng ung thư và thích nhất là làm da đủ ẩm căng mịn

SINH TỐ TÁO YẾN MẠCH

Nguyên liệu: 1 quả táo, 2 thìa canh yến mạch, ¼ thìa cà phê bột quế, ¼ thìa cà phê bột nhục đậu khấu (nếu có), 8ml siro phong (hoặc mạch nha, mật ong…), 250ml sữa tươi hoặc sữa hạt Cách làm: Táo sơ chế sạch, bỏ hạt rồi thái khối. cho táo vào máy xay sinh tố. Thêm yến mạch, bột quế, bột nhục đậu khấu, siro phong, sữa tươi. Xay nhuyễn hỗn hợp. Đổ hỗn hợp vào nồi nhỏ khuấy đều, đun cho sinh tố nóng ấm nhưng không sôi. Rót sinh tố ra ly là xong.

Táo là loại trái cây thơm ngon và là món ăn vặt lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong táo có chứa nhiều chất xơ có tác dụng làm cho dạ dày cảm thấy nhanh no và no lâu hơn. Ngoài ra trong táo còn chứa nhiều hợp chất khác giúp hỗ trợ giảm cân. Chất xơ hòa tan trong táo có tác dụng làm giảm mức cholesterol trong máu do đó tốt cho hệ tim mạch. Các chất oxy hóa và chống viêm trong táo có tác dụng ngăn ngừa, phòng chống 1 số bệnh ung thư. Trong thành phần của táo cũng chứa nhiều Pectin, giúp nuôi các vi sinh vật trong ruột, thúc đẩy các vi khuẩn có lợi phát triển, do đó tốt cho hệ tiêu hóa…

SINH TỐ DỪA CHOCOLATE

Nguyên liệu: ½ quả chuối chín, ¼ chén yến mạch, 1 thìa canh bơ đậu phộng, 1 thìa cà phê bột ca cao, 1 thìa canh vụn dừa, 15ml siro phong (hoặc mạch nha, mật ong…), 2,5ml vani nguyên chất, 300ml sữa dừa Cách làm: Chuối bóc bỏ vỏ cho vào máy xay sinh tố, thêm yến mạch, bơ đậu phộng, ca cao, vụn dừa, siro phong, vani, sữa dừa. Sau đó xay nhuyễn hỗn hợp. Đổ sinh tố ra nồi nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều, đun cho nóng ấm nhưng không sôi. Đổ sinh tố ra ly là hoàn thành.

Chuối là loại trái cây vô cùng quen thuộc, ăn chuối giúp giảm stress do chúng có hàm lượng cao tryptophan, được chuyển đổi thành serotonin –một chất dẫn truyền thần kinh , nhằm điều chỉnh tâm trạng, mang lại trạng thái hạnh phúc cho con người. Ăn 2 quả chuối trước một ngày làm việc nặng nhọc sẽ cung cấp cho cơ thể đầy đủ năng lượng, duy trì lượng đường trong máu. Ăn chuối cũng giúp chống lại việc mất canxi và xây dựng hệ xương chắc khỏe. Chuối có tác dụng giảm sưng, bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tiểu đường type II, hỗ trợ giảm cân, tăng cường hệ thống thần kinh nhờ hàm lượng vitamin B-6 cao… Tuy chuối có nhiều lợi ích nhưng trong chuối có chứa nhiều kali, những người bị tổn thương thận thì không nên ăn nhiều chuối.

SINH TỐ KHOAI LANG

Nguyên liệu: ½ chén khoai lang hấp chín nghiền nát, 1 thìa canh bơ hạnh nhân hoặc bơ đậu phộng, 15ml mật mía (hoặc mật ong, mạch nha…), 2,5ml vani nguyên chất, ½ thìa cà phê bột quế, ½ thìa cà phê bột gừng, 250ml sữa tươi hoặc sữa hạt, chút muối Cách làm: Cho khoai lang vào máy xay, thêm bơ hạnh nhân, mật mía, vani, bột quế, bột gừng, sữa tươi, một ít muối vào xay nhuyễn. Đổ sinh tố ra nồi nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều, đun cho nóng ấm nhưng không sôi. Đổ sinh tố ra ly là hoàn thành.

Khoai lang là loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột, chất xơ nhưng lại chứa ít calo và không gây tăng cân. Đây là loại củ được ưa chuộng trong cuộc sống hàng ngày. Trung bình một củ khoai chứa 542 mg kali cho cơ thể, do đó khoai lang rất tốt cho người mắc bệnh tăng huyết áp. Ăn khoai lang cũng giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón đồng thời thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Trong khoai lang chứa choline, đây là chất dinh dưỡng quan trọng đem lại nhiều công dụng như giúp ngủ ngon giấc, giảm đau cơ và tăng cường trí nhớ.

SINH TỐ TRÀ SỮA LÊ

Nguyên liệu: 250ml sữa ấm, 2 gói trà túi lọc, 1 quả lê thái nhỏ, 15ml mật ong, 2,5ml vani, ¼ thìa cà phê bột quế. Cách làm: Cho trà túi lọc vào ly sữa ấm, ngâm trà và để cho đến khi sữa nguội. Bỏ gói trà túi lọc, đổ trà sữa vào máy xay sinh tố, thêm lê, mật ong, vani, bột quế rồi xay nhuyễn hỗn hợp. Đổ sinh tố ra nồi nhỏ, vừa đun vừa khuấy đều, đun cho nóng ấm nhưng không sôi. Rót sinh tố ra ly là hoàn thành.

Trà là loại thức uống quen thuộc hàng ngày, giúp lợi tiểu, giảm huyết áp, ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Uống nước trà hằng ngày sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa sớm ở cả nam và nữ, nhờ trong trà có chứa các chất amino acid và vitamin, giúp ngăn ngừa sự oxy hóa cấp độ tế bào, công dụng này hiệu quả với cả những người cao tuổi.

Trong quả lê chứa nhiều canxi, phốt pho, sắt, caroten, vitamin B1, B2, C, đường gluco, axit acetic,.. việc ăn lê thường xuyên có tác dụng tốt trong điều trị bệnh cao huyết áp, tim mạch, lao phổi, viêm phế quản cấp tính. Hàm lượng vitamin, đường khá phong phú trong quả lê có tác dụng bảo vệ gan, dưỡng gan và lợi tiểu khá tốt. Chất flavonoid có trong lê là một chất oxy hóa có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, phòng trừ cảm cúm.

Mỗi ngày một ly sinh tố trái cây vừa ấm áp lại ngọt thơm rất thích hợp cho bữa sáng mùa thu. Món sinh tố lại làm rất nhanh nữa đấy, bạn hãy thử đổi vị cho bữa sáng của mình nhé.