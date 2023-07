Đội tuyển nữ Việt Nam 0-3 tuyển Mỹ: Các cô gái Việt Nam thi đấu kiên cường trong ngày ra mắt World Cup

Hết giờ! Đội tuyển Mỹ 3-0 Đội tuyển Việt Nam

Sang hiệp 2, đội tuyển Mỹ có thêm một bàn thắng do công của đội trưởng Horan để kết thúc trận đấu với kết quả 3-0.

Phút 86: Bóng chạm xà ngang tuyển Việt Nam

Tiền đạo trẻ Rose Lavelle thoát xuống bên phía cánh phải trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán trúng xà ngang thủ môn Kim Thanh. May mắn sau đó, không có cầu thủ Mỹ nào có thể đá bồi thành công. Đó là pha dứt điểm thứ 27 của tuyển Mỹ kể từ đầu trận.

Rose Lavelle gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Việt Nam kể từ khi được tung vào sân ở hiệp 2.

Phút 77: Tuyển Mỹ có bàn thắng thứ 3

Đường chuyền từ Sophia Smith vượt qua tầm kiểm soát của thủ môn Kim Thanh. Ở trong vòng cấm, đội trưởng Lindsey Horan dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0. Đây là bàn thứ 28 của Horan cho tuyển quốc gia.

Horan giúp tuyển Mỹ vươn lên dẫn trước 3-0 trước tuyển nữ Việt Nam.

Phút 72: Rapinoe bỏ lỡ khó tin

Đường chuyền của Rose Lavelle đặt Megan Rapinoe vào tư thế thuận lợi. Tuy nhiên, tiền đạo 38 tuổi lại dứt điểm lên trời. Cầu thủ hay nhất World Cup 2019 đang có cảm giác bóng không tốt kể từ khi được tung vào sân.

Rapinoe chơi không tốt khi được tung vào sân trong hiệp 2 trận gặp tuyển nữ Việt Nam.

Phút 62: Đội tuyển nữ Việt Nam thay liền 2 người

HLV Mai Đức Chung vừa tung Chương Thị Kiều và Mỹ Anh vào thay cho Bích Thùy và Thu Thương. Phía đối diện, tuyển Mỹ cũng đã để ngôi sao Megan Rapinoe vào sân.

Tuyển nữ Việt Nam có liền 2 sự thay đổi người ở phút 62. Ảnh: Đ.Đ

Phút 57: Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Đội trưởng Lindsey Horan có pha phạm lỗi nguy hiểm với Bích Thùy. Trọng tài chính Bouchra Karboubi lập tức rút ra tấm thẻ vàng dành cho cầu thủ này. Đây là tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu.

Horan phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu

Phút 50: Cơ hội liên tiếp đến với các cô gái tuyển Mỹ

Dường như không hài lòng với cách biệt 2, các cầu thủ Mỹ đẩy cao nhịp độ ở hiệp đấu thứ 2. Liên tiếp cơ hội đến với Sophia Smith, Lindsey Horan hay Julie Ertz nhưng họ không tận dụng thành công. Trải qua 50 phút bóng lăn, đội tuyển Mỹ đã có 18 cú đá về phía khung thành thủ môn Kim Thanh.

Tuyển Mỹ duy trì sức ép lên hàng thủ tuyển Việt Nam trong hiệp 2. Ảnh: NN

Hiệp 2 bắt đầu!

Hiệp 1 kết thúc! Đội tuyển Mỹ 2-0 Đội tuyển Việt Nam

Ở những giây bù giờ cuối cùng, tuyển Việt Nam có pha lên bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ môn Alyssa Naeher đã hóa giải thành công. Sau đó, trọng tài chính cũng thổi hồi còi kết thúc hiệp 1. Đội tuyển Mỹ tạm dẫn với tỷ số 2-0.

Dù bị dẫn trước, các cầu thủ nữ Việt Nam đã có 45 phút đầu tiên đáng khen, trụ vững trước nhiều đợt tấn công của đội tuyển đang xếp hạng 1 thế giới.

Các cầu thủ nữ Việt Nam thi đấu kiên cường sức tấn công của đội tuyển Mỹ. Ảnh: Bình An

Phút 45+7: VAR can thiệp giúp tuyển Mỹ có bàn thắng

Trong một pha lên bóng cuối hiệp 1 của tuyển Mỹ, thủ môn Kim Thanh nỗ lực cản phá. Bóng đến chân của Sophia Smith và cầu thủ này đã ghi bàn thắng thứ 2 cho tuyển Mỹ. Ban đầu, các trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng Alex Morgan đã việt vị trước đó.

Dù vậy, sau khi tham khảo VAR trọng tài chính đã thay đổi quyết định, công nhận bàn thắng cho đội tuyển Mỹ.

Phút 44: Thủ môn Kim Thanh cản phá thành công phạt đền

Cuối hiệp 2, Hoàng Thị Loan có tình huống va chạm với tiền đạo Trinity Rodman trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định cho tuyển Mỹ được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cản phá cú đá của Alex Morgan.

Thủ môn Kim Thanh có ngày thi đấu xuất sắc

Phút 35: Thủ môn Kim Thanh liên tiếp cứu thua

Từ một tình huống phạt góc ở phút 35, Julie Ertz đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Kim Thanh đã cản phá thành công. Kể từ đầu trận, Kim Thanh đã có 3 tình huống cứu thua trong các pha đối mặt với các tiền đạo đội bạn.

Thủ môn Kim Thanh có hàng loạt tình huống cứu thua trước các pha dứt điểm của tuyển Mỹ

Phút 25: Hàng thủ Việt Nam chơi nỗ lực

Sau bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển Mỹ vẫn duy trì sức ép. Hàng thủ Việt Nam chơi tập trung trong những phút vừa qua. Các cô gái áo đỏ đang bọc lót và giữ vị trí tốt. Tính đến phút 25, đội tuyển Mỹ sở hữu 7 pha dứt điểm, 3 trúng đích nhưng tỷ số vẫn chỉ là 1-0.

Các cầu thủ nữ Việt Nam liên tục áp sát, bọc lót cho nhau tốt trước các đợt lên bóng của tuyển Mỹ.

Phút 14: Đội tuyển Mỹ mở tỷ số

Đội tuyển Mỹ dồn lên ngay khi tiếng còi bắt đầu vang lên. Các cầu thủ nữ Việt Nam chủ động áp sát, gây ra nhiều khó khăn cho đội bạn trong việc triển khai bóng. Dù vậy, tuyển Mỹ đã có bàn mở tỷ số ở phút 14 sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn.

Ở thế đối mặt, Sophia Smith không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng giúp đội tuyển Mỹ vượt lên.

Niềm vui của tuyển Mỹ sau bàn thắng mở tỷ số

8h00: Trận đấu chính thức bắt đầu

7h55:

Các CĐV Việt Nam đã có mặt rất đông, tạo ra bầu không khí sôi động trên sân Eden Park. Tất cả đều hào hứng trước trận ra quân lịch sử của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Người hâm mộ Việt Nam có mặt trên sân để cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam.

7h31: Đội hình xuất phát

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Diễm My, Tuyết Dung, Hải Linh, Thái Thị Thảo, Thu Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như.

Nữ Mỹ: Naeher, Girma, Julie, DeMelo, Horan, Smith, Sullivan, Crystal, Trinity, Emily, Morgan.

Với việc bị ốm trước trận, tiền vệ Thanh Nhã không ra sân ngay từ đầu. Tuyết Dung sẽ đá thay vị trí của cầu thủ sinh năm 2001. HLV Mai Đức Chung tung ra sân đội hình với đa phần những cái tên đã đá chính trong các trận giao hữu trước thềm giải đấu.

Hình ảnh đội tuyển nữ Việt Nam khởi động trước giờ bóng lăn. Ảnh: Bình An.

7h00: Bố mẹ của Huỳnh Như cũng đã có mặt tại sân Eden Park. Được biết, cả hai có mặt tại New Zealand từ ngày 20/7, đã sẵn sàng tiếp lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Bình An.

6h50: Nhiệt độ hiện tại ở sân Eden Park (New Zealand) rơi vào khoảng 7 độ C. Trời trong xanh, nắng đẹp thuận lợi cho trận đấu của tuyển nữ Việt Nam và tuyển Mỹ. Lúc này, các CĐV đang đổ về sân ngày một đông. Ảnh: Bình An.

Hình ảnh sân Eden Park trước giờ bóng lăn

Các CĐV đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam

6h40: Chia sẻ trước thềm cuộc đối đầu, HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội sẽ nỗ lực hạn chế bàn thua trước đội tuyển Mỹ: "Tuyển Mỹ giống như một ngọn núi cao sừng sững trước mặt, song không vì thế khiến chúng tôi chùn bước. Chúng tôi có đấu pháp hợp lý, đúng đắn với mục đích hạn chế số bàn thua, tránh chấn thương. Nếu tuyển Việt Nam ghi bàn, đó sẽ là điều thật tuyệt vời".

Phía đối diện, HLV Vlatko Andonovski của tuyển Mỹ nhắc nhở các học trò không được chủ quan ở trận gặp tuyển nữ Việt Nam: "Chúng tôi cần phải chuẩn bị thật tốt cho trận mở màn. Sẽ là vội vàng nếu cho rằng đội tuyển Mỹ sẽ thắng đậm trước Việt Nam. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Vì thế, tuyển Mỹ không được phép mất tập trung".

HLV Mai Đức Chung trong buổi họp báo vào ngày 21/7 (Ảnh: Getty)

Tổng quan trước trận

Sáng 22/7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận mở màn tại World Cup 2023 với đội tuyển Mỹ. Màn so tài đánh dấu cột mốc lịch sử khi đây là trận đấu đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam tại một kỳ World Cup.

Dù vậy, thử thách dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung không hề dễ dàng khi chúng ta phải chạm trán với nhà đương kim vô địch Mỹ, đội tuyển cũng đang xếp số 1 trên BXH FIFA. Alex Morgan cùng các đồng đội bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ khi toàn thắng 9 trận gần nhất, vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Brazil hay Canada.

Bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Điều này được đội trưởng Huỳnh Như khẳng định trong buổi họp báo trước trận. "Trong bóng đá, không thể nói trước điều gì, bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ. Chúng tôi không nghĩ sẽ thắng Mỹ, nhưng hứa sẽ thi đấu với nỗ lực cao nhất của người phụ nữ Việt Nam", tiền đạo 32 tuổi cho hay.

Huỳnh Như chia sẻ trong buổi họp báo ngày 21/7 (Ảnh: Ngọc Lan)

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho World Cup 2023 với chuyến tập huấn kéo dài khoảng 1 tháng ở châu Âu. Các cầu thủ cũng di chuyển đến New Zealand từ đầu tháng 7 để làm quen với khí hậu. Tại đây, HLV Mai Đức Chung đã có cơ hội đánh gia phong độ của các cầu thủ qua hai trận giao hữu.

Lúc này, vị chiến lược gia 72 tuổi đang có trong tay đội hình gần như mạnh nhất, ngoại trừ trường hợp của Thanh Nhã. Tiền vệ sinh năm 2001 bị cảm cúm, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận gặp tuyển Mỹ.

Màn so tài của tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển Mỹ sẽ bắt đầu vào lúc 8h ngày 22/7 trên SVĐ Eden Park tại New Zealand.