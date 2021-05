Đối tượng trốn truy nã, đâm tài xế trọng thương để cướp taxi gây bức xúc dư luận đối mặt hình phạt nào?

Sau khi gây ra vụ trọng án giết người tại một tiệm cầm đồ ở Thanh Hóa, Đặng Phạm Sáu đã trốn ra Hà Nội. Tại đây, Sáu đã thực hiện hành vi cướp xe taxi, dùng dao đâm trọng thương tài xế. Vụ việc hiện đang gây xôn xao dư luận những giờ qua.

Khoảnh khắc tài xế taxi bị đâm trọng thương, vật lộn với tên cướp giữa phố Hà Nội

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư TP.Hà Nội nhận định, hành vi của đối tượng gây án là rất manh động, liều lĩnh, hành vi có dấu hiệu của tội giết người và cướp tài sản. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường

Theo thông tin ban đầu, đối tượng đã sử dụng dao nhọn đâm vào ngực và vào cánh tay của nạn nhân nhằm cướp xe taxi. Do nạn nhân chống trả và truy hô nên người dân đã hỗ trợ bắt giữ đối tượng và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ củng cố thông tin tài liệu về đối tượng để khởi tố vụ án hình sự về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 (mặc dù nạn nhân có thể không chết) và tội "Cướp tài sản" theo Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tài xế taxi bị tên cướp đâm trọng thương vẫn cố gắng vật lộn với tên cướp đồng thời kêu cứu

Luật sư Cường cho rằng, hành vi của đối tượng gây án là rất quyết liệt, hung hãn, manh động và rất nguy hiểm cho xã hội. Đối tượng nhận thức được hành vi của mình dùng dao nhọn (dao phóng lợn) đâm vào ngực của nạn nhân là những vị trí trọng yếu có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và còn có thể mong muốn nạn nhân thiệt mạng để chiếm đoạt tài sản.

Bởi vậy, hành vi dùng vũ lực trong tình huống này xâm phạm liền một lúc đến 02 khách thể mà pháp luật bảo vệ: tính mạng con người và quyền sở hữu tài sản.

Với hành vi và mục đích như vậy, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình và tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong vụ án này hành vi của đối tượng diễn ra giữa ban ngày, rất manh động, có sự chứng kiến của nhiều người, mặc dù có thể nạn nhân chưa chết (do được cấp cứu kịp thời) và tài sản chưa lấy được do nạn nhân hô hoán và được mọi người hỗ trợ, tấn công truy bắt hung thủ gây án.

Tuy nhiên hành vi và mục đích thực hiện hành vi đã thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm. Đây là các tội danh có cấu thành hình thức, chỉ cần thực hiện hành vi nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng của người khác hoặc nhằm mục đích tức là gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác là có thể bị xử lý hình sự về tội giết người. Còn đối với hành vi dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản cũng thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội cướp tài sản mà không đòi hỏi phải lấy được tài sản của nạn nhân.

Tên cướp sau đó đã bị công an khống chế

Với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng, tính chất manh động, côn đồ thì đối tượng sẽ phải chịu hình phạt cao nhất có thể là tử hình chung cho cả hai tội. Tòa án sẽ cân nhắc đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định mức án phù hợp.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này cũng đang truy tìm một đối tượng thực hiện hành vi giết người có đặc điểm và thông tin giống đối tượng này.

Đây chính là kẻ bị truy nã

Luật sư Cường nhận định, trong trường hợp đối tượng gây án ở trên chính là đối tượng Sáu, đối tượng đã dùng dao sát hại con trai chủ tiệm cầm đồ ở Cẩm Thủy - Thanh Hóa thì đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về hai tội giết người và còn có thể là hai tội cướp tài sản nếu như hành vi giết người ở Thanh Hóa cũng nhằm mục đích lấy lại chiếc điện thoại mà đối tượng đã cầm cố trước đó. Vấn đề này các cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ.

Trường hợp Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang tiến hành truy nã đối tượng này thì Công an thành phố Hà Nội cũng có thể di lý đối tượng này về Thanh Hóa để công an Thanh Hóa giải quyết chung về hai tội giết người xảy ra ở hai địa điểm khác nhau và tội cướp tài sản, đồng thời làm rõ hành vi của đối tượng trong vụ án giết người trước đây.

Luật sư Cường nhận định, với đối tượng nghiện ma túy, hành vi côn đồ, manh động, liên tục thực hiện các vụ án giết người như vậy thì hình phạt tử hình là rất khó tránh.