Đối tượng nổ súng rúng động TP Long Khánh: Nhiễm HIV, mang 3 tiền án, từng dâm ô cháu ruột

Vụ việc hàng trăm cảnh sát được huy động để vây bắt, khống chế người đàn ông nổ súng gây rúng động TP Long Khánh, Đồng Nai vào trưa ngày 7/11 đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo thông tin trên Tiền phong cho biết, khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất kiểm tra hành chính nhà nghỉ Khánh Ngọc đã phát hiện đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (SN 1986, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khoảnh khắc tóm gọn đối tượng dùng súng uy hiếp người dân ở Đồng Nai

Trong lúc kiểm tra, đối tượng này bỏ chạy ra khỏi nhà nghỉ và mang theo một khẩu súng. Sau khi tẩu thoát, Hoàng Anh dùng súng khống chế ông Đinh Phi Long (SN 1969, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đang điều khiển xe máy yêu cầu chở đối tượng đi trốn.

Đi được khoảng 2km, ông Long đã tìm cách bỏ chạy, để lại xe máy. Đối tượng Hoàng Anh tiếp tục cướp xe máy của ông Long chạy về nhà ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Khi về đến nhà, Hoàng Anh lại dùng súng khống chế em trai là Đinh Ngọc Lê Duy Anh yêu cầu lấy xe tải chở đi trốn.

Trên đường đi từ Xuân Lộc đến TP Long Khánh, xe tải chở Hoàng Anh bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra.

Lúc này, đối tượng bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng truy đuổi đến xã Bảo Quang, Hoàng Anh bỏ chạy vào nhà ông L.V.H. rồi cố thủ rồi dùng súng dí vào đầu em trai mình. Hắn còn sử dụng cả bình gas, bom xăng để khống chế và ngăn Công an vào bên trong ngôi nhà. Trong lúc khống chế con tin, Hoàng Anh đã dùng súng bắn nhiều phát vào phía cán bộ Công an làm nhiệm vụ ở phía ngoài làm vỡ cửa kính căn nhà.

Khoảnh khắc LLCS bắt giữ thành công đối tượng đang khống chế con tin để tẩu thoát. Ảnh cắt từ clip.

Xác định đây là đối tượng rất manh động, trong tay lại có súng và khống chế con tin, gây nguy hiểm đến tính mạng những người xung quanh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng bao vây, phong toả, khu vực căn nhà, vây bắt đối tượng.

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được đối tượng, bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một súng đạn bắn chì, hai chai xăng tự chế.

Hiện Công an TP Long Khánh đang tạm giữ đối tượng Hoàng Anh để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi bất thường của đối tượng.



Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Hoàng Anh từng có 3 tiền án, nghiện ma túy lâu năm và bị nhiễm HIV..., thông tin trên tờ Công an nhân dân cho biết thêm.

Ngoài ra, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh trước đó có hành vi dâm ô cháu ruột của mình rồi bỏ trốn.