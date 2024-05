Đối tượng đánh nam sinh lớp 8 chết não dẫn đến tử vong đối diện mức án nào?

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não ở quận Long Biên (Hà Nội), ngày 21/5, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, bệnh nhân N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não tại Hà Nội hồi tháng 3) đã tử vong.

"Nam sinh Đ. tử vong lúc 12h35 trưa nay (21/5). Chẩn đoán tử vong do suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, chấn thương sọ não nặng", bác sĩ Phúc thông tin.

Trước đó, ngày 20/5, sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Dưới góc độ pháp lý, TS. luật sư Đặng Văn Cường (Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam) cho rằng, trong các vụ án xử lý các đối tượng về tội cố ý gây thương tích thì mức độ thương tích của nạn nhân (tỷ lệ % thương tích), hậu quả do hành vi cố ý gây thương tích gây ra là yêu tố quan trọng quyết định đến khung hình phạt và mức hình phạt đối với đối tượng gây án.

Ông Cường nhận định, rất có thể bị can trong vụ án này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt theo điểm a, khoản 4, Điều 134 bộ luật hình sự Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có hậu quả làm chết người. Theo quy định, khung hình phạt là phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.

Tuy nhiên bị can mới 16 tuổi, là người chưa thành niên và nếu bị kết án về tội danh trên, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ áp dụng các quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định tại Chương XII Bộ luật Hình sự 2015 từ Điều 90 đến Điều 104. Khi áp dụng các quy định này bị can có thể sẽ được hưởng mức hình phạt thấp hơn so với người đã thành niên phạm tội.

Ngoài ra, bị can sẽ phải bồi thường các khoản tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, tiền chi phí mai táng theo phong tục địa phương và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật. Bị can, gia đình bị can và gia đình bị hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường, nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này gây bức xúc trong dư luận xã hội bởi hậu quả mà nạn nhân phải gánh chịu là rất lớn, thương tích nghiêm trọng dẫn đến thiệt mạng, trong khi đó nguyên nhân sự việc chỉ là mâu thuẫn “trẻ con” của những đứa trẻ. Vụ việc này sẽ là bài học cho rất nhiều người trong kỹ năng xử lý các tình huống có vấn đề khi con mình và chạm, xung đột với các bạn.

Tại khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm: a) Làm chết người; b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này; đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự"

* Như PNVN đã đưa tin, ngày 19/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị Lan (trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai là cháu N.H.Đ. bị đánh gây thương tích khi đang chơi bóng rổ tại khu vực sân bát giác thuộc đình Lệ Mật ngày 17/3.

Quá trình xác minh, điều tra, công an xác định khoảng 15h chiều 17/3, cháu T.V.K. (12 tuổi, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ. tát vào mặt.

Cháu T.V.K. chạy về gọi anh trai là T.V.M. (16 tuổi, trú quận Long Biên, học sinh lớp 10, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Việt Hưng) để nhờ đến giải quyết mâu thuẫn.

Theo công an, M. sau đó đến gặp và đấm Đ. khiến nạn nhân ngã ra đất. Cháu Đ. sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, rồi chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị.

Đến ngày 26/3, Đ. được gia đình chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng rất nặng. Ngày 27/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với T.V.M. để điều tra về tội cố ý gây thương tích.