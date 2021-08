Đối tượng chém gần đứt lìa đầu nam thanh niên ở Nghệ An là đại ca giang hồ khét tiếng, từng đi cai nghiện bắt buộc, "ở tù nhiều hơn ở nhà"

Hung thủ sống "dặt dẹo", hay trộm cắp, có thời gian phải đi cai nghiện bắt buộc

Ngày 3/8, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Lê Đăng Tuấn (SN 1971, trú tại huyện Nghĩa Đàn) để điều tra về hành vi giết người.

Sau khi bị bắt, nghi phạm Lê Đăng Tuấn đã được đưa về cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân giết người. (Ảnh: CACC)

Nạn nhân trong vụ án là anh Trần Văn C. (1990, trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Theo chính quyền địa phương nơi Tuấn sinh sống cho biết, đối tượng Tuấn không lấy vợ sinh con mà hiện đang ở cùng bố mẹ già, thế nhưng hành tung của đối tượng này rất bí ẩn, ít khi ở nhà mà hay sống "dặt dẹo", lang thang khắp nơi.

Đối tượng Tuấn tại công an.

Cho biết trên báo chí, một cán bộ địa phương nơi Tuấn sinh sống cho biết:"Đối tượng này sống trong tù nhiều hơn ở nhà. Đối tượng thường xuyên trộm cắp, ít sinh sống ở địa phương mà đi nhiều nơi không ai rõ. Thỉnh thoảng mới về nhà".

Theo cơ quan công an, Lê Đăng Tuấn là đối tượng có nhiều tiền án về tội cướp, trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và từng có thời gian phải đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Hung thủ là đại ca khét tiếng khu vực miền Tây xứ Nghệ, đàn em gọi với biệt danh Tuấn "biền"

Chưa kể, hung thủ Lê Đăng Tuấn còn được biết đến với danh xưng "đại ca giang hồ" khét tiếng khu vực miền Tây xứ Nghệ.

Theo Tạp chí Gia đình Việt Nam, Lê Đăng Tuấn được "người trong giang hồ" gọi với biệt danh Tuấn "biền". Bản chất Tuấn hung hãn, manh động, được nhiều "anh em xã hội" ghi nhận bởi phong cách "nói ít làm nhiều", đã ra tay là lạnh lùng, dứt khoát.

Dưới trướng Tuấn "biền" có nhiều đàn em "thiện chiến", không ngại va chạm, sẵn sàng "xuống đường" theo lệnh đại ca khi có "biến". Duy có điều đàn em không mấy hài lòng về Tuấn là bởi Tuấn quá "nhiệt", mỗi lúc nóng giận y thường "nện" đàn em không thương tiếc.

Báo Công an Đà Nẵng, bước đầu tại cơ quan điều tra, Tuấn khai chiều ngày 1/8, đối tượng đến nhà ông Trần Văn S. (trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa) chơi. Tại đây, Tuấn có xin ông S. 200 nghìn đồng. Giữa Tuấn và ông S. đã quen biết nhau từ trước.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm

Sau đó, anh Trần Văn C. và một người khác cũng tới nhà ông S. Trong lúc nói chuyện thì giữa Tuấn và anh C. xảy ra mâu thuẫn, Tuấn lấy một con dao chém 3 nhát liên tiếp vào cổ, bả vai, sườn khiến anh C. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi hiện trường, bỏ trốn lên rừng.

Tuy nhiên sau 5 giờ gây án, Tuấn đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, giết người do bộc phát, giữa nghi phạm và nạn nhân trước thời điểm gây án không hề có mâu thuẫn. Về hung khí là một con dao, nghi phạm Tuấn khai nhận, thời gian trước khi xảy ra án mạng thì Tuấn hay đến nhà ông S. chơi. Mối quan hệ gần gũi với chủ nhà nên Tuấn thường đến và nhặt được một con dao rồi giấu đầu giường.

Chiều 1/8, trong lúc cãi nhau, Tuấn bột phát đi lấy con dao và chém nạn nhân tử vong.