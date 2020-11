Đời tư ít ai biết về "bà đầm thép" - nữ Phó Tổng thống Mỹ vừa đắc cử, đặc biệt là mối quan hệ với con riêng và vợ cũ của chồng

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cho kết quả sau 3 ngày chờ đợi, ông Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo CNN và một loạt truyền thông quốc tế. Tuy nhiên, người làm nên lịch sử trong cuộc bầu cử lần này lại chính là bà Kamala Harris. Người phụ nữ ấy sắp trở thành phó tổng thống đầu tiên của Mỹ, đồng thời là người gốc Phi và Nam Á đầu tiên nắm giữ chức vụ này.

Bà Kamala Harris đã tham gia chính trường 10 năm nay, cái tên của bà đã không còn quá xa lạ với người dân Mỹ. Tất cả những gì người ta biết về bà là một người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán, bản lĩnh, tự tin và thông minh. Nhưng ít ai biết rằng, phía sau vũ đài chính trị bà còn là một người mẹ, người vợ đầy sẻ chia và thấu hiểu. Bà có mối quan hệ cực tốt với vợ cũ và con riêng của chồng, đó là điều mà ít người phụ nữ nào làm được.

Bản thân bà Harris không có con trước khi kết hôn với ông Emhoff, nhưng sau khi họ gặp nhau và nên duyên vợ chồng, bà đã trở thành mẹ kế của hai đứa con của ông Emhoff, Cole (sinh năm 1994) và Ella (sinh năm 1999).

Ông Emhoff có 2 người con với vợ cũ Kerstin Emhoff. Bà Harris từng viết trong một bài luận gửi tạp chí Elle rằng cả 2 đứa trẻ được đặt tên theo các nhạc sĩ nổi tiếng Ella Fitzgerald và John Coltrane. Bà chính thức trở thành mẹ kế của chúng vào năm 2015 khi bà và Emhoff kết hôn. 2 đứa trẻ đều gọi bà là "Momala" vì cả nhà đều "đồng ý rằng chúng tôi không thích từ mẹ kế".

Bà Harris kể rằng khi bà và ông Emhoff gặp nhau lần đầu, họ quyết định sẽ cần một khoảng thời gian trước khi bà gặp các con của ông. Sau đó, bà đã mang theo một hộp bánh quy được buộc gọn gàng với một chiếc nơ đến chào chúng. Bà cho biết bản thân từng chịu cảnh bố mẹ ly dị năm từ năm 7 tuổi nên bà rất cẩn thận khi bắt đầu hẹn hò với Emhoff để tránh làm tổn thương 2 đứa trẻ.

“Tôi quyết tâm không xen vào cuộc sống của họ cho đến khi Emhoff và tôi xác định rằng chúng tôi cùng nhau đi trên chặng đường dài”, bà chia sẻ. "Con cái cần một mái ấm bền vững. Tôi không muốn tự đưa mình vào cuộc sống của chúng như "một vật cố định tạm thời" bởi vì tôi không muốn làm chúng thất vọng. Không có gì tệ hơn là khiến một đứa trẻ thất vọng".

Mặc dù cả 2 đều không bao giờ trả lời phỏng vấn báo chí công khai, nhưng Cole là người kín tiếng hơn em gái. Trong một bài báo trên tạp chí Vogue năm 2018, người ta được biết Cole đã tốt nghiệp Đại học Colorado vào tháng 5 năm 2017 và vào thời điểm đó anh đang làm trợ lý tại William Morris Endeavour, một cơ quan truyền thông và tài năng ở Beverly Hills. Anh cũng có một người bạn gái lâu năm, theo thông tin trên tài khoản Instagram cá nhân.

Ella, 21 tuổi, là sinh viên Trường Thiết kế Parsons ở Thành phố New York, nơi cô học chuyên ngành may mặc và dệt may. Cô chia sẻ nhiều thiết kế của mình trên tài khoản Instagram và thậm chí còn có trang web riêng, Ellaemhoff.com.

Bà Harris chia sẻ với tạp chí Elle: “Chúng là những đứa trẻ thông minh, tài năng, hài hước và đã trở thành những người trưởng thành xuất sắc. Tôi đã bị thu hút bởi chồng tôi Emhoff, nhưng tôi tin rằng chính Cole và Ella đã khiến tôi say mê gia đình mình hơn".

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Glamour, Cole và Ella đã có những chia sẻ về ngày đầu tiên gặp bạn gái của bố. “Hôm đó, hai anh em cứ như thể trúng ‘tình yêu sét đánh vậy’. Chúng tôi được biết nhiều hơn về bà Harris, từ gu âm nhạc đến phong cách nấu nướng, rồi chứng kiến cách bà tương tác với bố rất hài hước. Mọi thứ thật hoàn hảo. Đặc biệt, tôi rất ngưỡng mộ sự nghiệp của Harris”, Cole nói.

“Ban đầu, khi mới biết chuyện, tôi có phần tức giận và căng thẳng, bởi thời điểm đó tôi đang chuẩn bị bước vào cấp ba. Nhưng mọi cảm giác đó hoàn toàn biến mất khi tôi chính thức gặp Harris”, Ella chia sẻ.

Bà Harris cũng từng tiết lộ rằng bà và vợ cũ của chồng, bà Kerstin, đã trở thành bạn thân khi bà bước vào cuộc sống của Cole và Ella.

"Bà ấy và tôi đã trở thành một bộ đôi hoạt náo viên trên khán đài tại các trận đấu bơi lội và bóng rổ của Ella, thường khiến Ella bối rối. Đôi khi chúng tôi nói đùa rằng gia đình hiện tại của mình gần như hơi quá chức năng", cô nói.

Năm 2015, Harris và Emhoff tổ chức một hôn lễ ấm cúng dưới sự chứng kiến của người thân. Ông Emhoff đã đeo một vòng hoa như một cách trân trọng nguồn gốc Ấn Độ giáo của vợ, trong khi bà Harris đã làm vỡ một chiếc ly theo tập tục Do Thái của chồng.

(Nguồn: The Oprah Magazine)