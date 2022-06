Đời trái ngược của 2 mỹ nhân đẹp nhất Gia Đình Là Số 1: Người đóng chính bị chê một màu, người cả đời làm nữ phụ

Cùng góp mặt trong Gia Đình Là Số 1 phần 2 ra mắt cách đây 13 năm là cặp mỹ nhân xinh đẹp Yoo In Na - Hwang Jung Eum. Khi tham gia dự án này, cả hai đều là những tân binh diễn xuất, kinh nghiệm đóng phim chưa nhiều nhưng vẫn thể hiện cực ấn tượng vai diễn của mình. Chính nhờ vậy, Gia Đình Là Số 1 trở thành xuất phát điểm hoàn hảo cho sự nghiệp của cả 2 mỹ nhân xinh đẹp.

Hwang Jung Eum

Sau Gia Đình Là Số 1, Hwang Jung Eum từ một idol đá sân đã được thừa nhận như một diễn viên chuyên nghiệp có thực lực. Cô lập tức nhận được hàng loạt kịch bản, đóng chính trong không ít tác phẩm chiếu trên các đài lớn. Thế nhưng phải tới năm 2015, tên tuổi của Hwang Jung Eum mới thực sự tỏa sáng rực rỡ nhờ cú đúp Kill Me, Heal Me và She Was Pretty. Cả hai bộ phim này cô đều đóng chung với Park Seo Joon và đến nay She Was Pretty vẫn là dấu mốc vàng son nhất trong sự nghiệp của Hwang Jung Eum.

Nổi đình đám là vậy nhưng cũng chính She Was Pretty đã khiến Hwang Jung Eum bị gắn mác "diễn viên một màu" khi các nhân vật mà cô đảm nhận đa phần đều có tính cách giống nhau, là kiểu phụ nữ đáng yêu, lương thiện, có chút tưng tửng. Thực chất trong sự nghiệp của mình cũng có những thời điểm Hwang Jung Eum thử sức với các dạng vai nặng ký hơn nhưng những tác phẩm này không mấy thành công. Kết quả người ta thường chỉ nhớ đến mỹ nhân họ Hwang qua loạt phim rom-com.

Về đời tư cá nhân, chuyện hôn nhân của Hwang Jung Eum cũng tốn đi không ít giấy mực của báo giới khi cô và chồng cứ liên tục ly rồi hợp. Hiện tại cô vẫn hạnh phúc bên chồng, sinh con thứ hai sau một thời gian tuyên bố ly hôn.

Hwang Jung Eum và chồng

Yoo In Na

Gia Đình Là Số 1 phần 2 là phim truyền hình đầu tiên của Yoo In Na. Sau tác phẩm này, mỹ nhân sinh năm 1982 bắt đầu được chú ý nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ, các dự án mới cũng liên tục tìm đến cô. Không may mắn như Hwang Jung Eum, Yoo In Na cũng có cho mình những vai chính riêng nhưng lại không được biết đến nhiều. Trong cả sự sự nghiệp của mình, những vai diễn làm nên tên tuổi của Yoo In Na toàn là các vai phụ trong loạt phim đình đám, nổi bật nhất phải kể đến Vì Sai Đưa Anh Tới và Goblin. Những lần cô đóng chính đều không mấy thành công. Thậm chí ngay cả khi cô tái hợp với Lee Dong Wook trong một dự án riêng cho hai người (hai người tạo được hiệu ứng cặp đôi cực kỳ mạnh mẽ nhờ Goblin) thì dự án đó cũng bị đánh giá là nhạt nhòa, đáng quên.



Không thể phủ nhận Yoo In Na có nhan sắc, tài năng nổi trội, thuộc hàng top trong lứa diễn viên đầu 8x thế nhưng cô vẫn không thể tìm được tác phẩm cho riêng mình. Nhắc đến cô, khán giả chỉ luôn nhớ đến một mỹ nhân nổi bật hơn cả nữ chính nhưng dù có nổi bật tới đâu thì nữ phụ vẫn mãi chỉ là nữ phụ. Có tài năng, sắc vóc và cả danh tiếng, sự nghiệp của Yoo In Na sẽ hoàn hảo nếu cô tìm được một kịch bản xứng tầm cho riêng mình.

