Đổi tên 2 trường đại học ở Hà Nội

Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội trong giờ thực hành.

Cụ thể, tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được đổi tên thành Trường Đại học Kiểm sát, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1485/QĐ-TTg, Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội được đổi tên thành Trường Đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên bảo đảm minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Tiền thân của Trường Đại học Kiểm sát là Trường Bổ túc và đào tạo cán bộ kiểm sát, thành lập năm 1970. Trường đã trải qua các lần đổi tên thành Trường cao đẳng Kiểm sát Hà Nội (giai đoạn 1981 - 2005); Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát (giai đoạn 2005 - 2013); Trường đại học Kiểm sát Hà Nội (từ năm 2013 đến nay).

Trước khi được đổi tên thành Trường đại học Công nghiệp và Thương mại Hà Nội, Trường đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội là trường công lập theo định hướng ứng dụng, tiền thân là Trường Đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ may mặc được thành lập năm 1967. Năm 2015 trường được nâng cấp thành Trường đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội.