“Đổi ồn lấy êm”: đằng sau những tiếng cười là thông điệp đầy ấm áp

30 chiếc máy giặt mới toanh đã tìm được chủ nhân

Những ngày cuối cùng của năm 2021, khắp cõi mạng tràn ngập hashtag #ĐổiỒnLấyÊm kèm theo đó là hàng trăm câu chuyện hài hước và cảm động về những chiếc máy giặt cần mẫn đã dành cả những năm tháng "thanh xuân" âm thầm chăm sóc việc giặt giũ quần áo cho mỗi gia đình.

Đây là trào lưu xuất phát từ cuộc thi "Hunting for noise - Đổi Ồn Lấy Êm" do Afamily phối hợp với Casper tổ chức. Diễn ra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 22/1/2022, cuộc thi là nơi những người tham gia chia sẻ những câu chuyện hài hước với chiếc máy giặt gia đình mình đang sử dụng và có cơ hội nhận giải thưởng có giá trị lên đến 500 triệu đồng. Trong đó, có một loạt giải thưởng xịn sò là 30 chiếc máy giặt Casper thế hệ mới.

Cuộc thi thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ những ngày đầu tiên bằng những hộp quà siêu khủng đặt tại các trung tâm điện máy tại các thành phố lớn trên cả nước. Trong 22 ngày diễn ra cuộc thi, chương trình đã thu được những con số ngoài tưởng tượng với hơn 5 triệu lượt hiển thị trên cõi mạng, thu hút hơn 400 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Cuộc thi đã tạo sự chú ý từ những ngày đầu bằng những hộp quà "siêu to khổng lồ" đặt tại các trung tâm, siêu thị điện máy trên cả nước

Xuyên suốt cuộc thi, 240 câu chuyện với nhiều sắc thái khác nhau: hài hước có, cảm động có về những chiếc máy giặt thân thương đã tạo nên những sắc màu vui vẻ, nhẹ nhàng, ấm áp cho cộng đồng mạng, giúp mọi người có những phút giây vui vẻ, sảng khoái trong một năm có quá nhiều lo toan, bất an vì dịch bệnh.

Trường phái hài hước thì mang đến những tiếng cười thoải mái khi ví tiếng ồn của những chiếc máy giặt như tiếng thác đổ, tiếng máy cày, tiếng công nông lên dốc…: "Nhà có máy giặt già lắm rồi mỗi lần giặt vắt thấy phiền lòng, tình cảm làng xóm đi xuống", "mỗi khi máy chạy là hàng xóm biết ngay là nhà mình". Hay những chiếc máy giặt rung lắc quá mạnh lại được tếu táo, ví von như những vũ công điệu nghệ: "Ngoài việc giặt quần áo giúp chủ nhân thì em ý còn biết làm trò cho chủ nhân vui bằng cách ca hát kết hợp rung lắc điệu nghệ như vũ công đường phố…"

Cuộc thi nhận được nhiều sự chú ý nhờ content xuất sắc của các thánh hài

Bên cạnh những góc nhìn hài hước mang đến những tràng cười thoải mái cho cộng đồng mạng, có rất nhiều bài dự thi lại mang đến những thông điệp ý nghĩa khi ví khoảng thời gian 5 năm, 10 năm… chiếc máy giặt âm thầm phục vụ gia đình như sự chăm sóc thầm lặng của những người vợ, người mẹ hay là nhân chứng kỷ niệm ghi dấu nhiều cột mốc quan trọng, thân thương của gia đình. Động lực tham gia cuộc thi của rất nhiều người là hy vọng sẽ dành tặng cho mẹ, cho vợ một chiếc máy giặt mới đầy bất ngờ trong dịp năm mới.

Có rất nhiều tình cảm dành cho gia đình được thể hiện thông qua chia sẻ về những chiếc máy giặt cũ kỹ

Sự sáng tạo vô biên và những chia sẻ chân thành, ý nghĩa, đã được đền đáp khi những người tham gia cuộc thi đều nhận được những phần quà ý nghĩa từ chương trình. Đặc biệt, bảng vàng chiến thắng đã gọi tên 30 người may mắn: 10 giải "Câu chuyện ấn tượng" dành cho 10 câu chuyện độc đáo nhất do Ban Tổ chức. 10 giải "Quái thú tiếng ồn" dành cho 10 chiếc máy giặt phát ra âm thanh "chấn động" nhất do ban tổ chức bình chọn và "Thợ săn cừ khôi" dành cho 10 bài đăng được nhiều tương tác nhất.

Đi qua 1 năm cũ vẫn còn nhiều bất an, cuộc thi lan tỏa mạnh mẽ bởi thông điệp ý nghĩa: gợi lên tình cảm yêu thương của những thành viên trong gia đình với nhau. Với thông điệp "Giặt sạch - máy êm" những chiếc máy giặt mới của Casper dành cho người chiến thắng đã trở thành món quà ý nghĩa dành tặng những người mẹ, người vợ nhân dịp năm mới. Còn lại, tất cả chúng ta đều lời những tràng cười bất tận để khởi đầu một năm nhiều may mắn và tích cực hơn.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ 2016, Casper nhanh chóng phát triển, trở thành một tên tuổi được nhiều người biết đến trong ngành điện tử, gia dụng. Đi ngược với định kiến công nghệ cao cấp chỉ dành cho giới thượng lưu, Casper đem đến thông điệp "Define a new norm - Định nghĩa chuẩn mực mới", ưu tiên tìm giải pháp hiệu quả để phổ cập hóa sản phẩm cao cấp tới mọi gia đình. Casper coi "chuẩn mực mới" mà hãng tạo ra không phải thứ xa vời, mà là những công nghệ tiên tiến nhưng cũng dễ tiếp cận đối với tất cả người dùng. Đây cũng là tôn chỉ lấy người dùng làm trọng tâm mà hãng điện tử điện theo đuổi suốt 6 năm có mặt tại Việt Nam.

