Đổi ồn lấy êm: Cơ hội khoe “máy giật” đổi máy giặt xịn xò mà không tốn 1 xu!

Bạn nghĩ giới trẻ bây giờ chỉ biết khoe nhà đẹp, xe sang hay check in sang chảnh? Thế thì hẳn bạn là "chiếu mới" rồi! Kéo một vòng newsfeed dạo gần đây là thấy, chuẩn bị vào top trending không phải là một chiếc nhạc mới hay meme siêu hài hước nào, mà chính là sự xuất hiện của chuỗi video "khoe" máy giặt. Đáng nói là những chiếc máy giặt này không hề được "vinh danh" bởi độ sang xịn hay đắt tiền, mà chính bởi sự ồn ào đến đáng sợ mỗi khi vào việc.



Những hình ảnh hài hước về hàng trăm chiếc máy giặt cứ đến lúc phải làm việc là lại "giật đùng đùng" tràn ngập mạng xã hội.

Các "thí sinh" này mà hội tụ với nhau trên một sân khấu thì không biết "dàn đồng ca" sẽ còn "khủng" cỡ nào.

Theo chân hashtag #ĐổiỒnLấyÊm, cư dân mạng không chỉ được một trận cười bất tận vì những câu chuyện rất chi là "hoàn cảnh" phía sau các "em" máy giặt này, mà còn phát hiện ra trào lưu cực rầm rộ này bắt nguồn từ cuộc thi "Hunting for noise - Đổi Ồn Lấy Êm". Diễn ra từ ngày ngày 1/1/2022 đến ngày 22/1/2022, cuộc thi là nơi người tham gia có thể chia sẻ những câu chuyện cười ra nước mắt với chiếc máy giặt gia đình mình đang sử dụng, để có cơ hội nhận giải thưởng có giá trị lên đến 500 triệu đồng.

Thông tin về cuộc thi từng được hé lộ trước đó qua hình ảnh những chiếc hộp xanh khổng lồ được gắn tag #ĐổiỒnLấyÊm 500 triệu đồng từng xuất hiện ở loạt cửa hàng điện máy lớn ở Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM.

Để tạo điều kiện cho mọi "thí sinh" máy giặt đều có thể tham dự, thể lệ của cuộc thi cũng cực kỳ đơn giản:

Bước 1: Tham gia nhóm Facebook: Cộng đồng CASPER Việt Nam https://bit.ly/CongdongCasperVietnam

Bước 2: Đăng tải video kèm caption về câu chuyện tiếng ồn máy giặt nhà bạn trong nhóm Cộng đồng CASPER Việt Nam.

Bước 3: Đính kèm hashtag chương trình #Afamily #ĐổiỒnLấyÊm #HuntingForNoise

Ngoài ra, để đảm bảo bài thi hợp lệ, người tham dự cũng cần chú ý đến việc đảm bảo tiếng ồn của máy giặt được ghi lại chân thực nhất, đồng thời làm mờ hoặc che tên và logo thương hiệu của sản phẩm khi gửi video dự thi. Đây còn là sân chơi khá cởi mở khi chấp nhận số bài dự thi không giới hạn với người tham gia, với điều kiện video sử dụng không được trùng nhau trong mỗi bài. Điều này giúp người tham gia có thêm cơ hội săn "bộ sậu" giải thưởng gồm 30 chiếc máy giặt Casper thế hệ mới, trong đó:

- 10 giải "The Best Stories" - "Câu chuyện ấn tượng" dành cho 10 câu chuyện độc đáo nhất do BTC bình chọn.

- 10 giải "Monster Of Noise" - "Quái thú tiếng ồn" dành cho 10 chiếc máy giặt phát ra âm thanh "chấn động" nhất do BTC bình chọn.

- 10 giải "The Greatest Hunters" - "Thợ săn cừ khôi" dành cho 10 bài đăng được nhiều interaction (comment, reaction) nhất (chỉ tính lượng interaction cho bài đăng gốc trong nhóm).

Đặc biệt, chỉ cần tham gia là bạn đã nhận được phần quà kỷ niệm là 01 chiếc mũ bảo hiểm của nhà tài trợ. Thi xong rồi thì đừng quên tìm tên mình trên "bức tường danh vọng" sẽ được công bố vào ngày 10/2/2022 cũng tại Group Cộng đồng CASPER Việt Nam bạn nhé!

Bên cạnh chủ đề hot "máy giật hay máy giặt", cuộc thi còn thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng mạng nhờ giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng.

Dù mới chính thức khởi động từ ngày 1/1/2022 trong group Cộng đồng CASPER Việt Nam, đã có hàng trăm bài dự thi ghi lại chân dung các "thí sinh" máy giặt cực kỳ ấn tượng. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là cuộc thi sẽ dừng nhận bài tham dự, cùng thử tài "thợ săn máy giặt" để mang quà Tết về cho mẹ ngay thôi!