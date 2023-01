Đời người có 3 cái sai dễ 'đi một dặm': Không hiểu mình là dại, không hiểu người khác càng dại hơn

Cuộc sống giống như bàn cờ, một bước sai lầm cũng có thể khiến chúng ta mất đi tất cả. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định hay kết giao, mỗi người phải thận trọng, không được phạm ba sai lầm này.

1. Chọn nhầm bạn, dễ hao tài tốn của

May mắn lớn nhất trong cuộc đời là có một người bạn tốt. Ngược lại, nếu bạn kết giao với người không đáng tin thì nhiều rủi ro sẽ tìm đến. Người xưa có câu: “Ở chọn nơi, chơi chọn bạn”.

Nếu gặp phải những mối quan hệ tiêu cực, không có giá trị, thậm chí còn làm hạ thấp trình độ cá nhân thì chúng ta sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Nếu cứ kết giao thân thiết với những người như vậy, sự tiêu cực của đối phương có thể lây nhiễm và lan truyền cho chính bạn.

Phải biết rằng, không phải ai cũng là đóa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bản thân chúng ta cũng giống như mọi người bình thường khác, sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường xung quanh. Trong đó, bạn bè và những mối quan hệ là một phần quan trọng.

Một người bạn thường xuyên nói những lời phàn nàn, ý tưởng xấu, lan truyền năng lượng tiêu cực thì thân là một người nghe, bạn cũng phải chịu tác động ít nhiều. Cho dù không dính hẳn vào bùn thì tiếp xúc trong thời gian dài, bạn cũng không tránh được mùi “hôi tanh” ngấm vào quần áo và cơ thể. Lâu dần, tâm trí của bạn cũng sẽ bị thay đổi và đồng hóa mà chính bạn cũng không phát hiện ra.

Do đó, khi lỡ gặp những mối quan hệ như vậy, nhất định phải tìm cách thoát thân, hạn chế tiếp xúc hết mức có thể. Chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn phải chọn bạn mà chơi. Thà không có nhiều bạn, nhưng ở mỗi người bạn phải tồn tại giá trị đáng giá học tập và kết giao.

Chọn nhầm bạn có ngày mang họa. Ảnh: Internet

2. Sai lầm trong tính cách



Cổ nhân từng nói: "Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh."

Tức là, nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành.

Câu nói này dạy cho chúng ta biết rằng, cần phải học cách kiểm soát tính cách của mình mềm mỏng như nước.

Chắc hẳn xung quanh chúng ta luôn có những người có thể nổi trận lôi đình dù gặp vấn đề rất nhỏ. Bất cứ khi nào được mọi người khuyên can, họ đều nói: "Hết cách rồi, tính cách của tôi thẳng thắn bộc trực như thế đấy."

Thế nhưng, tính cách được hình thành và rèn luyện từng ngày. Người tốt tính sẽ khiến người đối diện thoải mái như tắm gió xuân. Người nóng nảy lại đem tới cảm giác khó chịu cho mọi người xung quanh, cũng sẽ mang đến tai ương cho chính mình.

“Luận ngữ” của Khổng Tử viết: “Người bản lĩnh có năng lực, không có tức giận. Người bình thường có năng lực, cũng có tức tối. Người không có bản lĩnh không có năng lực, chỉ biết tức giận.”

Tức giận là bản năng, và biết cách kiềm chế cơn tức đó là bản lĩnh. Một người khôn ngoan sẽ không để cảm xúc nhất thời của mình ảnh hưởng đến người khác. Suy cho cùng, cuộc sống thắng ở hòa khí, thua ở nóng nảy.

3. So sánh mình với người khác

Thiếu sót lớn nhất của cuộc đời là hay so sánh với người khác.

So sánh với người giỏi hơn sẽ khiến mình tự ti; so sánh với người tầm thường, chẳng khác gì tự hạ thấp mình; so sánh với người kém hơn mình lại khiến chúng ta ngạo mạn.

Hình minh họa. Ảnh: Everyday Power

Những so sánh bên ngoài không những là nguồn gốc khiến tinh thần chúng ta rối loạn và khó chịu, mà còn khiến hầu hết mọi người đánh mất chính mình và che lấp đi trái tim ban đầu.



Có một người đàn ông đánh cá bên sông, anh ta bắt được rất nhiều cá, nhưng mỗi khi bắt được cá anh lại lấy thước để đo. Chỉ cần con cá to hơn thước là anh lại ném xuống sông.

Những ngư dân khác lấy làm khó hiểu, bèn hỏi: "Người khác muốn bắt cá lớn, tại sao chỉ có mình anh lại ném hết cá lớn xuống sông?"

Người này khoan thai đáp: "Vì cái chảo của tôi chỉ dài bằng thước kẻ, cá lớn quá sẽ không đặt vừa chảo".

Thực tế cũng vậy, đừng để những ham muốn vô tận cuốn lấy trái tim mình, "vừa đủ" cũng là một thái độ sống tốt.

Cứ nhìn cảnh mọi người đi ăn buffet nhưng lại lấy quá nhiều đồ ăn rồi ăn không hết, để lãng phí ra đó, thật khó coi! Lấy đủ dùng, đừng tham lam cũng là một loại đạo đức.

"Hoa mận không cần ghen tị với hoa mẫu đơn, và mặt trăng không cần ghen tị với mặt trời".

Bạn không thể kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát chính mình; bạn không thể kiểm soát thời tiết, nhưng bạn có thể thay đổi tâm trạng của mình. Kiểm soát cảm xúc và học cách làm chủ cảm xúc là cách tốt nhất để ngừng phàn nàn.

Nhân sinh không dễ, đời người trắc trở. Đi thật chậm mà chắc còn hơn đi nhanh rồi vấp chân. Không phạm phải ba sai lầm trên, bạn mới có thể thuận buồm xuôi gió.