Đời này có em: Chung Hán Lương đẹp trai mà khổ quá, bị đụng xe mất trí nhớ, phản ứng của Lý Tiểu Nhiễm gây chú ý

Ekip sản xuất phim truyền hình Đời này có em vừa hé lộ trailer tập 21 - 22. Trong clip, khán giả bàng hoàng phát hiện ra chuyện nhân vật Nhiếp Vũ Thịnh của Chung Hán Lương đã gặp tai nạn xe và bị mất trí nhớ.

Cha của Nhiếp Vũ Thịnh là Nhiếp Đông Viễn đã đến gặp Đàm Tĩnh để nhờ cô giúp đỡ Nhiếp Vũ Thịnh hồi phục sức khỏe. Sau vụ tai nạn, ký ức của Vũ Thịnh chỉ dừng lại ở thời điểm mà anh cho là hạnh phúc nhất đời mình. Khi đó, Vũ Thịnh - Đàm Tĩnh còn ở bên nhau, 2 người có chuyện tình ngọt ngào và còn mơ về 1 ngôi nhà với những đứa trẻ xinh xắn, kháu khỉnh.

Dẫu vậy, khi đối mặt với Vũ Thịnh, Đàm Tĩnh chỉ thấy toàn nỗi đau. Đứng trước anh, cô nhớ về quá khứ bị mất cha, sau đó lại bị ép phải rời xa Vũ Thịnh rồi vất vả sinh con 1 mình. Đối với Vũ Thịnh, anh chỉ muốn nhớ đến những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc nhất. Còn riêng Đàm Tĩnh, cứ đối diện với Vũ Thịnh là bao nhiêu cay đắng cuộc đời đều sống lại trong cô.

Đàm Tĩnh ngồi nói chuyện với Nhiếp Đông Viễn.

Xem đến cảnh Nhiếp Vũ Thịnh - Chung Hán Lương bị mất trí nhớ, netizen chỉ biết kêu trời. Đóng phim Đời này có em, Chung Hán Lương quả là khổ đến tận cùng. Hết chịu cảnh bi thương do Lý Tiểu Nhiễm gây ra, giờ đây Chung Hán Lương lại còn mất trí nhớ. Netizen than thở rằng chẳng biết từ đây cho đến khi bộ phim kết thúc, Chung Hán Lương có còn chịu thêm đọa đày nào nữa không. Đẹp trai mà khổ như vậy thì ôi thôi, đúng là Chung Hán Lương quá kém may mắn rồi.

Nhiếp Vũ Thịnh đã bị tai nạn mất trí nhớ.

Đời này có em do Lưu Tuấn Kiệt làm đạo diễn, phim hiện đang phát sóng trên CCTV và Youku với rating khá tốt. Dù nội dung đẫm nước mắt nhưng Đời này có em vẫn được đánh giá là phim đô thị, tâm lý hợp thời đại, tình tiết hợp lý. Thêm nữa, cặp đôi vai chính Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm có diễn xuất khá tốt nên càng xem, khán giả càng bị cuốn theo nội dung câu chuyện.

Đời này có em Tình cảm, đô thị

45 phút

Thứ Hai đến Chủ Nhật - Youku Đời này có em được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình khá nổi tiếng, nội dung bộ phim như sau: 7 năm trước, vào một đêm mưa gió, chàng trai Nhiếp Vũ Thịnh với trái tim tan vỡ đã nhẫn tâm buông ra những lời cay nghiệt với Đàm Tĩnh - cô gái mà anh yêu hơn sinh mạng. Đó là khi Đàm Tĩnh nói rằng cô chưa từng yêu anh và đã bỏ đi đứa con của 2 người. 7 năm sau, Đàm Tĩnh trở thành bà mẹ một con, cuộc sống vô cùng khó khăn và cơ cực. Còn Nhiếp Vũ Thịnh lúc này đã là bác sĩ trẻ đầy triển vọng của khoa ngoại tim mạch ở một bệnh viện lớn. Thế rồi duyên phận trớ trêu đưa đẩy khiến Nhiếp Vũ Thịnh trở thành bác sĩ điều trị chính cho con trai Đàm Tĩnh. Đạo diễn: Lưu Tuấn Kiệt Diễn viên: Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm

