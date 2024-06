Đổi mới về tiêu chuẩn ống nhựa tại Việt Nam xưa và nay

Chất lượng ống nước chiếm vai trò quan trọng của chất lượng sống



Trong các hạng mục xây dựng nhà ở, đường ống dẫn nước thường ít được quan tâm. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố quan trọng, quyết định cả chất lượng ngôi nhà và ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình bạn.

Chất lượng ngôi nhà: Ống dẫn nước tuy chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí xây dựng nhưng khi gặp sự cố, việc sửa chữa sẽ phát sinh nhiều chi phí lớn hơn, ảnh hưởng đến các hạng mục khác như tường, sàn, trần nhà, đồ nội thất…

Chất lượng sống hằng ngày: Nguồn nước sinh hoạt sạch và an toàn được dẫn từ đường ống nhựa chất lượng cao sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Vì vậy, đầu tư một đường ống dẫn nước uy tín cũng như gói "bảo hiểm" dài hạn cho chất lượng cuộc sống và sức khỏe của chính gia đình bạn.

Nhựa Bình Minh nâng cao tiêu chuẩn cùng thời đại



Trước đây, đường ống nước của các hộ gia đình thường được làm từ kim loại. Tuy nhiên, theo thời gian, chất liệu này dễ bị oxi hóa, ăn mòn, dẫn đến tình trạng nứt vỡ và rỉ sét thấm vào nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Chính vì vậy, người dùng bắt đầu tìm kiếm một loại ống nước từ vật liệu khác, bền vững và an toàn hơn.

Nắm bắt được nhu cầu đó, vào năm 1986, Nhựa Bình Minh trở thành nhà cung cấp tiên phong ống nhựa PVC-U cho dự án "Chương trình Nước sạch nông thôn" của UNICEF. Từ đây, Nhựa Bình Minh mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành nhựa quốc gia, trở thành nhà sản xuất ống nhựa PVC-U tiên phong tại Việt Nam và phát triển công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất ra thị trường.

Về mặt kỹ thuật, ống Nhựa Bình Minh có ngoại quan sắc sảo, bề mặt bóng sáng, độ dày và kích thước chuẩn xác, cơ lý tính đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, chất lượng đồng nhất, dễ dàng kết nối lắp đặt. Đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dùng vì không chứa kim loại nặng, đã đạt chứng chỉ WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) từ Hiệp hội Tiêu chuẩn Nước Vương quốc Anh.

Chính nhờ chất lượng uy tín, Nhựa Bình Minh nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ các nhà phân phối trên toàn quốc về độ bền, an toàn sau lắp đặt, và chế độ hậu mãi. Các nhà thầu cũng đánh giá cao tính đồng đều, khả năng chịu áp lực và chất lượng ưu việt của sản phẩm.

Dù đã xây dựng nên uy tín thuộc hàng đầu ngành nhựa Việt Nam, Nhựa Bình Minh vẫn không ngừng cải tiến sản xuất, hướng đến mục tiêu mang chất lượng bền vững đến tay người dùng và toàn xã hội.

Nhựa Bình Minh hướng đến phát triển bền vững



Thấu hiểu được xu hướng "sống bền vững", Nhựa Bình Minh đã đầu tư vào kỹ thuật, công nghệ và máy móc để tạo ra những sản phẩm an toàn, chất lượng đồng đều và bền vững. Ngay từ đầu vào, Nhựa Bình Minh đã chọn lọc nguyên liệu sạch từ những nhà cung cấp uy tín. Doanh nghiệp liên tục đầu tư máy móc và thiết bị từ các quốc gia tiên tiến như Ý, Đức, Nhật Bản nhằm nâng cao chất lượng và độ an toàn cho sản phẩm. Đầu năm 2023, doanh nghiệp sản xuất keo dán không mùi, dùng để kết nối ống nhựa PVC, giảm khả năng bay hơi của các chất hữu cơ có hại, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Hiện tại, Nhựa Bình Minh chú trọng tăng tỷ trọng "Sản phẩm xanh" vì một thế giới bền vững. Công ty duy trì chất lượng sản phẩm ở mức cao nhất, không chỉ về tuổi thọ hay đặc tính sử dụng mà còn về sức khỏe và sự an toàn của người dùng. Doanh nghiệp luôn chọn nguyên liệu có mức phát thải thấp, thân thiện với môi trường và giảm phát thải CO2 trong quá trình sản xuất.

Nhựa Bình Minh mang đến chất lượng bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Nhờ những nỗ lực và cải tiến, Nhựa Bình Minh mang đến nhiều "sản phẩm xanh" - vừa có chất lượng bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Doanh nghiệp đạt chứng nhận "Doanh nghiệp Xanh" – giải thưởng lần đầu tổ chức năm 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp tổ chức.



Gần 50 năm có mặt trên thị trường, Nhựa Bình Minh đã cho người tiêu dùng thêm nhiều sản phẩm với độ an toàn và chất lượng cao. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nỗ lực đầu tư, nâng cấp để bắt nhịp với sự phát triển của công nghệ, mang đến người tiêu dùng những giá trị bền vững nhất.