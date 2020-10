Phẫu thuật thẩm mỹ là phương pháp làm đẹp ngày càng thịnh hành và được nhiều chị em lựa chọn để cải thiện những khuyết điểm trên cơ thể, không thể phủ nhận những thành quả mà nó đem lại nhưng bên cạnh đó, có không ít ca phẫu thuật lỗi, gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook, cư dân mạng truyền nhau một đoạn clip ghi lại hình ảnh phẫu thuật cắt mí lỗi của một người phụ nữ. Không rõ người này đã thực hiện thẩm mỹ ở đâu mà sau khi cắt mí, đôi mắt luôn ở trong trạng thái trợn tròn, nhắm mắt vẫn còn để lộ lòng trắng mắt gây ám ảnh cực độ cho người xem.

Đoạn clip gây xôn xao trên mạng xã hội.

Bài viết này đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội với hàng ngàn lượt like và bình luận. Nhiều người tag nhau vào bài viết này để nhắc nhở nhau chú ý và cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định cắt mí.



Quan sát về trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Vũ Vương (bác sĩ chuyên khoa da liễu thẩm mỹ tại Hà Nội) cho biết: "Tình trạng của bệnh nhân này là mắt bị trợn do cắt da quá nhiều - đây là một biến chứng cắt mí, xảy ra do người thực hiện cắt mí không có kỹ thuật, không được đào tạo bài bản, cách làm sai cũng như đo đạc sai vì thế đã cắt quá nhiều phần da trên mắt, kéo phần lộn mi lên khiến mi không thể khép vào được như bình thường".

BS Vương cũng đánh giá đây là một trường hợp thẩm mỹ lỗi khó khắc phục, ít nhất phải chờ đến khi vết khâu lành lại (1 - 2 tháng) thì có thể tìm các bác sĩ chuyên khoa chuyên môn cao để được khám và tư vấn thêm xem có thể sửa lại theo cách nào.

Có thể thấy, tai nạn thẩm mỹ của người phụ nữ trong đoạn clip trên chính là một hồi chuông cảnh báo đối với những chị em lạm dụng thẩm mỹ cũng như thực hiện thẩm mỹ mà không tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ kém chất lượng.

BS Nguyễn Vũ Vương.

Trong thực tế, cắt mí là phương pháp làm đẹp rất phổ biến, nhằm giúp chị em có thể sở hữu một đôi mắt đẹp, có chiều sâu và đặc biệt trẻ trung hơn so với tuổi thật.



Bác sĩ Nguyễn Vũ Vương đánh giá: "Cắt mí không gây nguy hiểm bởi bản thân nó là một phương pháp tiểu phẫu đơn giản. Tuy nhiên, người thực hiện cắt mí cần phải là các bác sĩ chính quy được đào tạo kỹ lưỡng, đã tìm hiểu về các lớp giải phẫu, được đào tạo về cách sử dụng kéo và khâu thuần thục, được đào tạo qua các lớp thẩm mỹ để biết nên cắt thế nào để phù hợp với dáng mặt, như vậy mới có thể tạo nên một khuôn mặt đẹp".

Bác sĩ Vương cũng khuyến cáo tất cả chị em phụ nữ nên thực hiện cắt mí mắt ở những cơ sở, bệnh viện có uy tín hàng đầu, hiện nay nhiều cơ sở spa không biết cách xử lý vấn đề vô khuẩn trong phẫu thuật, không biết cách xử trí khi ngộ độc, các vấn đề về y tế khác... như vậy sẽ dễ gây ra các biến chứng nguy hiểm.

Một số biến chứng có thể xảy ra khi cắt mí mắt là chảy máu rất nhiều do mí mắt có mạch máu lớn, sụp mí do cắt vào cơ nâng mi, mắt bị trợn do cắt da quá nhiều, mí mắt lộn ngược lên trên, mắt không nhắm kín được như ban đầu, nặng hơn nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt, mắt bị mù lòa. Khi gặp phải những biến chứng này, việc khắc phục sẽ vô cùng khó khăn.

Đối tượng nào không nên cắt mí mắt?

Phương pháp cắt mí mắt áp dụng cho những người có mắt một mí hoặc có mí mắt nhưng không rõ ràng, hay những trường hợp bị thừa da mí trên, gây tụ mỡ nhiều ở hốc mắt. Theo các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ, nếu bạn đã sở hữu mí mắt 2 mí đẹp tự nhiên thì tốt nhất không nên đụng chạm dao kéo nữa.

Phương pháp cắt mí mắt áp dụng cho những người có mắt một mí hoặc có mí mắt nhưng không rõ ràng, hay những trường hợp bị thừa da mí trên, gây tụ mỡ nhiều ở hốc mắt.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Vũ Vương cũng khuyến cáo các bệnh nhân bị tiểu đường nặng, bị các vấn đề về huyết áp, đang trong thời gian điều trị thuốc... khi muốn thực hiện cắt mí thì cần phải được thăm khám bác sĩ, nếu tình trạng ổn định mới có thể thực hiện hoặc không làm.



Bác sĩ Vương cũng cho biết, mỗi phương pháp trị liệu thẩm mỹ hay điều trị bệnh đều có những chỉ định và chống chỉ định cho từng trường hợp và cắt mí cũng có những chỉ định riêng, vì vậy đều cần phải được thăm khám bác sĩ bởi mỗi người đều có những bệnh lý tiền sử bệnh khác nhau.