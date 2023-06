Đổi gió với buổi hẹn tại gia chất không kém gì rạp chiếu phim

Bữa tối lãng mạn với món tủ

Ưu điểm lớn của việc ăn tối tại nhà là sự chủ động và riêng tư. Thay vì phải căn giờ, chọn quán ăn gần rạp để không lỡ mất suất chiếu, bạn và người thương có thể gọi món giao tận nhà để thưởng thức. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, bữa tối với vô vàn lựa chọn từ Á đến Âu đã sẵn sàng. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác cùng nấu nướng, cả hai có thể đi chợ chuẩn bị món tủ của mỗi người, sau đó cùng bày biện bàn ăn theo ý thích. Rất nhiều người yêu thích trải nghiệm ăn tối tại nhà bởi nó riêng tư, không quá xô bồ hay ồn ào.

Ấm cúng và riêng tư khi ăn tối tại nhà (Ảnh: quotement.com)

Mùi hương nuông chiều cảm xúc



Ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn nến thơm như một liệu pháp thư giãn sau một ngày dài căng thẳng. Đây cũng là gợi ý tuyệt vời cho một buổi tối tại gia, nơi hương hoa hồng thoang thoảng tạo nên cảm giác nên thơ, hương quế khiến ngày mưa thêm ấm áp, hương nhài tinh khiết đánh thức mọi giác quan, khiến bầu không khí trở nên khó quên. Nhiều nghiên cứu cho thấy hương thơm có mối liên hệ chặt chẽ với ký ức, việc sử dụng nến thơm trong một buổi hẹn hò tại gia sẽ khiến kỷ niệm của cả hai trở nên đáng nhớ hơn nhiều.

Nến thơm giúp bầu không khí hẹn hò thêm lãng mạn (Ảnh: countryliving.com)

Đắm chìm trong không gian âm nhạc của bữa tối



Để tăng thêm sự lãng mạn cho bữa tối thì âm nhạc là điều không thể thiếu. Một giai điệu ngọt ngào, du dương có thể khiến cả hai quên hết mọi phiền muộn và đắm chìm trong không gian đầy thư giãn. Để âm thanh tràn ngập khắp căn phòng, các cặp đôi có thể lựa chọn những dòng loa có chuẩn Dolby ATMOS như loa thanh Samsung Q-series với âm thanh không chỉ sống động, rõ nét, giàu cảm xúc mà còn lan tỏa khắp phòng bất kể bạn đặt loa ở góc nào. Nếu thích lãng mạn, cả hai có thể cùng khiêu vũ trên những giai điệu cổ điển như They Say It's Wonderful của Irving Berlin, I've Got You Under My Skin của Cole Porter.. Nếu thích phong cách sôi động, hiện đại thì những ca khúc như Flowers của Miley Cyrus, Part of Your World của Halle Bailey...

Trải nghiệm điện ảnh mãn nhãn

Lựa chọn một tựa phim hay cùng một chiếc TV cho trải nghiệm hình ảnh, âm thanh xuất sắc chính là mấu chốt cho một buổi xem phim tại gia thành công, cùng với sự phổ biến của các ứng dụng xem phim có bản quyền hiện nay với chất lượng hình ảnh luôn ở mức cao nhất.

Nếu muốn xem các bộ phim kinh điển như Titanic, Nhà tù Shawshank, Bố Già... với chất lượng 8K, vượt trội hơn cả chất lượng gốc, bạn có thể lựa chọn thưởng thức trên TV Samsung Neo QLED 8K. Với 33 triệu điểm ảnh - gấp 4 lần so với TV 4K, trải nghiệm xem TV 8K của bạn sẽ hoàn toàn khác biệt, chân thực và đắm chìm hơn gấp nhiều lần. Ngoài ra, TV Neo QLED 8K sở hữu công nghệ nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K bằng trí tuệ nhân. Trong khi công nghệ Quantum mini LED còn cho phép tái hiện chuẩn xác những chi tiết ẩn nhờ độ tương phản vượt trội so với đèn LED thông thường, kết hợp với màn hình tràn viền vô cực cũng tạo ra trải nghiệm đắm chìm như tại rạp.

Hình ảnh, âm thanh xuất sắc trên TV Neo QLED 8K khiến buổi xem phim tại gia thêm phần khó quên

Về chất lượng âm thanh, TV Samsung Neo QLED 8K cũng tỏ ra không hề kém cạnh các rạp chiếu hiện nay khi trang bị chuẩn âm thanh vòm Dolby ATMOS, mang lại trải nghiệm cảm giác âm thanh bao trùm toàn bộ không gian trong phòng thay vì chỉ phát ra từ một hướng như TV thông thường. Cùng với đó, công nghệ Object Tracking Sound cũng cho phép phát hiện chuyển động của vật thể trên màn hình và tự động điều chỉnh âm thanh theo chuyển động của vật thể. Kết hợp cùng loa thanh Samsung, công nghệ Q-Symphony 3.0 sẽ tối ưu âm thanh trên toàn bộ các kênh loa trước, loa bên và loa đánh trần của cả TV và loa thanh để tạo ra trải nghiệm hoàn hảo nhất.



Chế độ xem phim tự động điều chỉnh các thiết bị trong nhà cho không gian thêm lãng mạn

Phần ấn tượng nhất có lẽ là bạn có thể tùy chỉnh chế độ xem phim trên chiếc TV nói trên với ứng dụng quản lý nhà thông minh SmartThings, cho phép TV thông minh của Samsung có thể kết nối với các thiết bị gia dụng trong nhà, từ tủ lạnh, máy điều hòa, máy hút bụi,... thông qua ứng dụng SmartThings, từ đó, người dùng có thể điều khiển cả căn nhà mà chẳng cần rời mắt khỏi màn hình.



Với việc đầu tư nhiều hoạt động thú vị như trên, một buổi xem phim hay giải trí tại gia sẽ trở nên đặc biệt đáng nhớ. Đừng quên dành nhiều thời gian riêng cho nhau, bởi đây là chất xúc tác tuyệt vời khiến tình yêu luôn bền chặt.