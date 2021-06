Đôi dép nữ chèn lên lá thư tuyệt mệnh trên cầu Rạch Miễu: "Tôi chọn cách ra đi vì cuộc sống của tôi hoàn toàn bế tắc"

Thông tin trên báo Công an nhân dân Online cho biết, vào khoảng 11h40' ngày 5/6, người dân lưu thông trên cầu Rạch Miễu hướng đi từ TP Mỹ Tho về huyện Châu Thành (Bến Tre) qua đoạn thuộc quản lý xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho đã phát hiện một số đồ vật cá nhân.

Nghi có người nhảy cầu tự tử, người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã có mặt tại hiện trường.

Hiện trường phát hiện lá thư tuyệt mệnh cùng đôi dép và mũ bảo hiểm trên cầu Rạch Miễu

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 1 mũ bảo hiểm màu đen và một lá thư được chèn bên dưới đôi dép nữ với nội dung:



“Tôi chọn cách ra đi này vì cuộc sống của tôi hoàn toàn bế tắc tôi không còn sự lựa chọn nào khác nữa mong các cơ quan chức năng đừng truy cứu gì cả để cho tôi được yên lòng cầu mong tất cả mọi người nếu có lòng hảo tâm cứu giúp gia đình tôi với.

Nếu có vớt được xác tôi thì làm ơn cứ đem thiêu tôi giùm rồi bỏ tro cốt ra sông tôi xin tạ ơn tất cả mọi người”.

Chiếc mũ bảo hiểm và đôi dép.

Cùng lá thư tuyệt mệnh được chèn bên dưới.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, Công an TP. Mỹ Tho, Tiền Giang phối hợp Công an xã Thới Sơn và Đơn vị Bảo vệ cầu Rạch Miễu tiếp tục xác minh và làm rõ vụ việc, nguồn tin trên báo Công an TP.HCM cho biết thêm.