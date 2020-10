"Đối đầu" Jennie, Nayeon nhạt nhòa cả về thần thái lẫn tạo hình, may mà có nhan sắc "vớt điểm"

Mỗi vụ đụng hàng xảy ra là dân tình lại được dịp so kè về nhan sắc, thần thái và trình mix đồ của stylist. Trong vụ đụng hàng mới đây của Jennie và Nayeon, cả 2 đều rất xinh đẹp nhưng mỹ nhân nhà Twice có phần lép vế hơn về tạo hình, may mà vẫn có nhan sắc xinh đẹp "vớt điểm".

Mới đây JYP vừa tung ra teaser của Nayeon cho ca khúc comeback I Can't Stop Me. Trong hình ảnh này, Nayeon được ví như minh tinh Hong Kong khi diện bộ váy cúp ngực vừa sang chảnh vừa gợi cảm.

Màu sắc, ánh sáng cũng thiên về tông hoài niệm, cổ xưa, trầm mặc. Nayeon để kiểu tóc buộc nửa đơn giản, không dùng quá nhiều phụ kiện.

Trước đó, Jennie cũng từng diện bộ cánh tương tự khi biểu diễn. Tuy nhiên cô diện thiết kế jumpsuit chứ không phải váy liền như Nayeon.

Jennie được stylist tạo hình khá cầu kỳ, từ kiểu tóc tết 2 bên vừa ngọt ngào vừa sang chảnh, đeo vòng cổ choker và khuyên tai ngọc trai tạo điểm nhấn thú vị.

Cả 2 thiết kế đều đến từ nhà mốt Alessandra Rich với phần cúp ngực tương tự, nếu Jennie diện dáng jumpsuit thì Nayeon diện váy liền. Dẫu vậy bộ cánh vẫn tạo nên màn so kè nảy lửa giữa 2 mỹ nhân.

Trong khi Jennie được đầu tư tạo hình kỹ lưỡng thì Nayeon lại đơn giản hơn hẳn, kiểu tóc buộc nửa ngọt ngào cũng có phần không hợp với bộ cánh gợi cảm.

Một số bình luận đáng chú ý từ dân tình:

- Jennie trông như nhân vật trong game. Cả 2 đều xinh.

- Trang phục của Jennie thật đẹp.

- Nayeon trông tự nhiên và dễ thương hơn.

- Dù diện đồ gì thì Jennie cũng nóng bỏng và sexy hết trơn á.

- Mình thích style của Jennie.

- Coordi của BLACKPINK làm ăn tốt ghê.

- Nayeon xinh quá.

Nguồn: Knetizen