Đôi bạn thân nhí đáng yêu rủ nhau check-in bên hồ sen

Mùa sen kéo dài từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 8 hàng năm. Đến mùa sen, mọi người lại thích thú đến các đầm sen đẹp để ngắm hoa, chụp ảnh. Năm nay, nhiều gia đình nhỏ đưa nhau đi chụp ảnh lưu lại làm kỷ niệm, các em bé nhỏ cũng được bố mẹ sắm sửa quần áo ghi lại những thước ảnh đáng yêu.

Theo trend, chị Hà Châu (sinh năm 1990, sống tại Hà Nội) cùng bạn thân là chị Ngọc Bích rủ nhau đưa 2 con đi chụp ảnh sen. Điều bất ngờ là cả 2 cô bé Hà An và Khánh My cũng bằng tuổi nhau (cùng sinh năm 2017). Do 2 mẹ là bạn thân thiết nên An và My cũng thân nhau ngay từ khi còn bé.

2 cô bé thân nhau từ hồi còn nhỏ xíu.

Giữa đầm sen, 2 cô bé có đôi mắt to tròn, chiếc má hồng xinh xắn cùng biểu cảm cưng xỉu khiến người xem tan chảy. Khoảnh khắc Hà An và Khánh My cười tươi rói, nhắm mắt hay đùa nghịch với những bông sen cũng đủ tạo nên những thước ảnh đáng nhớ.

Chia sẻ về những bức ảnh của con gái và bạn thân, chị Hà Châu chia sẻ: "Không chỉ mùa sen mà bất kì dịp nào trong năm mình và Bích cũng cho các con đi chụp. Chúng mình là 2 trong số rất nhiều mẹ bỉm cùng hội bạn thân từ hồi cấp 2 nên thân nhau lắm, chỉ cần hẹn là có mặt ngay.

2 bé hợp tính cách nhau và đều thích chụp ảnh.

Khoảnh khắc đáng yêu của 2 bạn nhỏ.

Đang mùa sen nên mình cho các con diện áo bà ba, áo dài trắng cho hợp concert. Vì đã thân nhau nên 2 bé chụp rất tự nhiên mà không cần diễn. Thời tiết không quá oi bức nên các con cũng hợp tác. Con thích được chơi với nước, với hoa sen và không ngại nắng. Sau khi chụp xong thì 2 mẹ đưa các bé đi ăn, đi chơi, dành thời gian cho mẹ tâm sự còn các con được gặp gỡ, giao lưu.

Theo kinh nghiệm của mình, để có những bức ảnh đẹp thì ba mẹ nên cho con đi chụp vào sáng sớm hoặc lúc hoàng hôn. Thời điểm đó ánh sáng rất đẹp, không nắng gắt. Không gian thì chú trọng vào cảnh tự nhiên càng tốt, trang phục thì nên để bé mặc đồ basic đơn giản mang hơi hướng country. Các con sẽ thích lắm khi được khám phá những thứ mới lạ, cũng là cơ hội để bố mẹ lưu lại kỷ niệm đáng nhớ cho cả gia đình".

Em bé Hà An tạo dáng bên đầm sen

Cô bạn thân Khánh My đáng yêu của Hà An.



Biểu cảm khiến mọi người tan chảy.

Chẳng cần váy áo lụa là hay phấn son trang điểm, chính sự mộc mạc, hồn nhiên và đáng yêu của các bé cũng đủ làm mọi người xao xuyến.

Bộ ảnh 2 bé gái đáng yêu bên đầm sen vẫn đang được dân mạng thích thú chia sẻ với những bình luận khen ngợi. Đó chắc chắn là kỷ niệm đẹp đẽ của một mùa hè đáng nhớ với không chỉ gia đình mà còn với chính 2 cô bé.