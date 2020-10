Đọc trộm tin nhắn của chồng, vợ phát hiện ra những điều “không tưởng” nhưng cú twist chất nhất lại ở câu cuối cùng

Đàn ông biết cách bảo vệ bản thân khỏi những ong bướm vây quanh luôn khiến người ta thấy an tâm. Ai chẳng muốn một người chồng chung thủy không trai gái. Bởi thế, những câu chuyện về các người vợ phát hiện được “điều thất thường” trong điện thoại chồng luôn gây được nhiều sự chú ý.



Mới đây, một dân mạng đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện về chồng mình. Cô đã đọc trộm tin nhắn của chồng và phát hiện ra những nội dung khiến ai nấy đều bất ngờ. Chuyện như sau:

“Mình năm nay 27, chồng mình 29. Hai đứa lấy nhau mới được 1 năm. Thi thoảng mình có kiểm tra tin nhắn của chồng nhưng kiểm tra trộm thôi chứ không phải công khai.

Chồng mình được cái cao to đẹp trai, chăm chỉ tập gym nên lúc nào mình cũng có cảm giác kiểu trai đẹp thế này mà mấy em không thích thì hơi lạ.

Bài viết của cô vợ được đăng tải.

Cách đây nửa năm, sau nhiều lần kiểm tra thì lần ấy kiểm tra thấy có 1 con bé chủ động nhắn tin cho chồng mình:

‘Anh ơi, em hôm nay gặp anh ở phòng gym ạ. Anh cho em làm quen với’.

Biết chồng mình rep như nào không?

‘Xin lỗi em, anh có vợ, vợ anh đẻ đến nơi rồi, làm quen với em anh chỉ có nước ra ngoài ở thôi. Xin em đấy, hãy tránh xa khỏi cuộc đời anh, em tập ở phòng gym cũng né né anh ra nhé’.

Thề đọc xong mình cười đau bụng luôn… lại một pha khác:

‘- Anh ơi, anh đẹp trai quá, anh cho em làm quen nha.

- Xin lỗi em, anh là gay, anh thích con trai’.

Từ câu nói đó mà con bé kia một đi không trở lại luôn. Đến hôm qua, lại có 1 con bé chắc là nick ảo thôi, nó nhắn tin cho chồng:

‘Anh ơi, anh ơi, anh em muốn tuyển Suger Daddy ạ, anh có muốn làm Sugar Daddy của em không’.

Chồng mình trả lời luôn:

‘Thứ nhất, anh có vợ rồi em. Thứ 2, vợ anh giữ hết tiền, anh lấy cái gì ra mà nuôi em. Thứ 3, vợ anh chắc chắn là ổn hơn em nhiều’.

Thật sự, mỗi lần đọc tin nhắn của anh ấy trả lời con gái mà mình chỉ biết bật cười thôi. Mà không phải anh ấy giả dối hay ra vẻ gì đâu.

Mình yêu anh đến 7 năm, từ hồi ông ấy béo ục ịch hơn 90 kg bắt tập gym giảm cân. Mình còn mua tặng ông thẻ tập gym, ông giảm được gần 20 kg mới ổn như bây giờ.

Suốt ngần ấy thời gian bên nhau, chưa bao giờ thấy ông ấy nói dối. Thật thà, chân thành đó là bản chất của ông ấy luôn.

Mà cũng 1 phần tự nhận là do mình đi, mình ở bên ông lúc ông xấu, ông béo, công việc ông chưa ổn đến giờ này nên chắc mỗi lần định làm gì sai là nghĩ tới những gì mình làm cho ông. Một lần, 2 đứa đi dạo phố, ông nói:

‘- Anh nói thật, anh giờ đẹp trai khôi ngô tuấn tú như này, có nhiều đứa theo đuổi lắm nhưng mà…

- Nhưng làm sao?

- Cứ mỗi lần như vậy anh lại nghĩ tới em, thời gian em ở bên anh với giúp đỡ anh giảm cân, động viên anh, anh thấy chúng nó không có phân vị nào luôn em à”.

Ảnh minh họa.

Đây là câu chuyện do một người vợ đăng tải, thu hút đến 10 nghìn like từ cộng đồng mạng. Người chồng luôn chủ động tránh xa ong bướm, một mực chung thủy với cô vợ của mình. Trên đời gặp được một người đàn ông như thế quả thật là sự may mắn của bất cứ người vợ nào.

Trong cuộc sống, phụ nữ luôn lo ngại tình yêu của những người đàn ông không bất biến. Sau khi kết hôn và ổn định, cuộc sống tầm thường của cơm, áo, gạo, tiền sẽ rất dễ khiến cho người bạn đời của mình thay đổi.

Tuy vậy, trong câu chuyện trên, ngay đến chính câu trả lời cuối cùng của người chồng khiến cho mọi suy đoán của tất cả tan biến. Anh ta quý trọng tuổi thanh xuân và sự hi sinh của vợ mình. Cũng vì sự trân trọng đó đã khiến cho người chồng luôn chung thủy dù xung quanh có nhiều lời mời gọi.

Người ta cứ nói rằng "khi bình yên thường quên lời thề trong gió bão". Những người từ đầu đến cuối nhất quyết với tình cảm, đề cao sự chung thủy và giá trị của người bạn đời trong hôn nhân luôn xứng đáng được hưởng hạnh phúc.