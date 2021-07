Độc quyền: Thân Thúy Hà công khai bằng chứng siêu mẫu N.T. âm mưu hãm hại, "truy cùng giết tận" một bà bầu sắp sinh

Những ngày qua, ồn ào liên quan đến diễn viên Thân Thúy Hà và một người siêu mẫu N.T. đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Trong bài phỏng vấn độc quyền trước đó, diễn viên Thân Thúy Hà cho biết, cô vô cùng bức xúc vì siêu mẫu N.T. đã dùng những lời lẽ xúc phạm cô và con trai.

Khi được hỏi về mối quan hệ thù hận giữa 2 người thì Thân Thúy Hà khẳng định cô hoàn toàn không hiểu vì lý do gì mà N.T. lại ôm hận cô suốt 14 năm nay.

Theo Thân Thúy Hà, chính siêu mẫu N.T. đã từng âm mưu tố cáo cô lên sở di trú Mỹ với ý định trục suất cô về Việt Nam trong giai đoạn cô đang chờ sinh em bé.

Cũng trong bài phỏng vấn đó, Thân Thúy Hà khẳng định cô đã có trong tay tất cả bằng chứng liên quan tới vụ việc này.

Mới đây, Thân Thúy Hà đã chính thức công khai loạt bằng chứng cho thấy chính siêu mẫu N.T. đứng đằng sau tất cả vụ việc. Bên cạnh đó, Thân Thúy Hà cũng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin tiếp theo của vụ việc.

Sau vụ ồn ào thì Phan Như Thảo và Đức An có liên hệ gì với bạn không?

Thực ra mình và Phan Như Thảo và Đức An không hề thân thiết. Thậm chí mình cũng chỉ mới kết bạn với anh An cách đây 1 tháng thôi. Hồi xưa khi mà N.T. và anh An ly hôn mình còn ghét anh An lắm. Vì hồi đó toàn nghe N.T. kể xấu anh An, rồi nói anh này mắng chửi và nói xấu đám bạn của N.T. Rồi N.T. còn ghen tuông tôi với anh An.

Mà thậm chí không chỉ mình tôi mà bất kỳ ai mà N.T. ghét đều bịa chuyện là ghẹo anh An rồi muốn lấy anh An, rất là ngộ. Không hiểu ly dị mười mấy năm rồi mà thấy ai thì cũng ghen với anh An cả.

Thời điểm biết mình bị N.T. gửi đơn yêu cầu trục xuất về nước bạn có lo lắng không?

Tôi biết N.T. rất là thâm độc nên khi là tôi sang Mỹ đã rất kín kẽ. Ví dụ như tôi nấu ăn hay đi đâu đi đó thì vài ngày sau hoặc tháng sau tôi mới đăng hình lên facebook. Tôi cũng đã phòng ngừa nên không bao giờ công khai lịch trình của mình. Thời điểm đó tôi không lo lắng vấn đề sở di trú hay gì cả mà vì bản thân đang mang bầu nên sợ những chuyện như dàn dựng quẹt xe hay theo dõi hoặc làm gì đó... gây nguy hiểm cho mẹ con.

Lúc ấy, tôi chỉ đề phòng điều đó thôi vì vẫn chơi chung với các chị em người mẫu nghệ sĩ bên đó như Ngọc Nga, Yến Nhi bình thường. Tôi cũng biết hai người đó chơi với N.T. nhưng nghĩ bạn bè chơi với nhau chuyện này cũng rất bình thường không có gì cả. Vì nghĩ là 2 người đó sẽ không báo thông tin lịch trình gì của tôi cho N.T. vì biết cô này rất thù tôi. Nhưng không ngờ là tất cả những thông tin của tôi như lịch bay, bầu bao nhiêu tháng đều báo cho N.T. biết. Vì thế nên N.T. mới nhờ người tìm thông tin của tôi.

Thời điểm đó, tôi vô cùng tức giận khi thông tin xuất nhập cảnh của mình bị rò rỉ ra bên ngoài nên chính vì thế tôi quyết định làm tới chuyện này luôn. Tôi từng nghĩ N.T. thâm độc nhưng không ngờ lại "truy cùng giết tận" một bà bầu sắp sinh như vậy. Nhưng đối với con nít N.T. còn có thể buông lời ác thì tôi nghĩ với bà bầu như tôi lúc ấy mà N.T. có cơ hội thì cũng sẽ làm thôi. Nếu mà N.T. thấy tôi đi 1 mình bên Mỹ thì có lẽ chưa biết chuyện gì tồi tệ đã xảy ra.

Bạn thân của bạn hiện tại có động thái gì về việc này không?

Lúc đầu, tôi nghĩ mãi không rõ mâu thuẫn giữa N.T. và tôi đến từ đâu. Sau khi suy đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng xích mích từ anh bạn thân của tôi mà thôi. Anh ấy nắm trong tay những bí mật chí mạng của N.T. Tôi và anh bạn thân của mình đã chơi cùng nhau hai mươi mấy năm rồi nên biết N.T. sẵn sàng hãm hại mọi người. Từ từ rồi anh ấy sẽ đưa ra bằng chứng là N.T. bỏ ra 80 ngàn đô thuê người giết. Nếu N.T. mà không biết im lặng chúng tôi sẽ tung ra hết bằng chứng.

Xin cảm ơn chia sẻ của Thân Thúy Hà!