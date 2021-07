Độc quyền: Phan Như Thảo công khai "thâm cung bí sử" ân oán, tiết lộ chuyện 1 Hoa hậu từng bị siêu mẫu N.T. tấn công

Những ngày qua, lùm xùm giữa siêu mẫu N.T. và nữ diễn viên Thân Thúy Hà vẫn là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo dư luận. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi xuất hiện cựu người mẫu/diễn viên Phan Như Thảo cùng ông xã Đức An.

Nguồn cơn xuất phát từ việc, sau khi Thân Thúy Hà "điểm mặt chỉ tên" siêu mẫu N.T. phỉ báng mình và con trai trên mạng xã hội thì Phan Như Thảo cũng cho biết cô và con gái cùng ông xã cũng là nạn nhân.

Phan Như Thảo cho biết, trong suốt 1 thời gian dài, siêu mẫu N.T. đã cùng với bạn bè của cô dùng rất nhiều từ ngữ thiếu văn minh lịch sự xúc phạm, bịa chuyện và bêu rếu cô trên mạng xã hội. Không chỉ thế, theo Phan Như Thảo, siêu mẫu N.T. không chỉ làm vậy với mình cô mà còn rất nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz trong đó có diễn viên Thân Thúy Hà.

Liên hệ với Phan Như Thảo để hỏi về "lý do tại sao siêu mẫu N.T. gây thù chuốc oán với nhiều nghệ sĩ trong showbiz", bà xã doanh nhân Đức An cho biết theo cô mâu thuẫu chủ yếu chắc có lẽ liên quan tới vấn đề tranh chấp tài sản.

Thậm chí, Phan Như Thảo còn cho biết, siêu mẫu N.T. từng tấn công khá nhiều người từng có dấu hiệu quen biết với doanh nhân Đức An.

"Qua những gì cô ta thể hiện thì tất cả vẫn chỉ xoay quanh câu chuyện tranh chấp tài sản của cô ta với anh An. Vì sau khi anh An bỏ cô ta, thì cô ta tấn công mọi người phụ nữ có dấu hiệu quen biết anh An, ví dụ như Hoa hậu Thùy Dung... và sau đó là đến tôi. Cô ta làm thế tôi nghĩ không phải vì tình, bởi thời điểm đó cô ta đã công khai sống chung với người đàn ông khác và có con", Phan Như Thảo khẳng định.

Bên cạnh đó, Phan Như Thảo cũng chia sẻ về ân oán giữa Thân Thúy Hà và siêu mẫu N.T. liên quan tới một người bạn thân cũ: "Anh Danh Huỳnh và cô ta xưa kia vốn là bạn thân cùng nhóm với chị Thân Thúy Hà, trước kia đã từng được cô ta nhờ đứng tên bán 1 bất động sản của anh An, giúp cô ta tẩu tán tài sản của anh An. Nhưng cô ta lại sợ bán xong anh Danh Huỳnh không trả tiền nên bắt ảnh viết giấy nợ gì đó. Sau khi giúp xong, cô ta không trả lại tờ giấy nợ kia khiến anh Danh Huỳnh đang từ giúp bạn trở thành con nợ bất đắc dĩ, nên ảnh đã tới công ty của cô ta làm cho ra lẽ để lấy lại tờ giấy đó. Cũng vì thế tình bạn đổ vỡ và cô ta không ngừng tấn công, hãm hại anh Danh Huỳnh, chắc sợ anh kể với mọi người. Cô ta không bao giờ thừa nhận lý do người ta bỏ mình vì bản thân mình xấu xa. Mà luôn đổ lỗi cho người khác. Và để đổ lỗi cho họ, thì cô ta phải tự bịa chuyện, gán cho người ta 1 cái tội, để kể với những người ủng hộ cô ta và nhờ họ làm việc xấu phục vụ cô ta.

Anh An khi kết hôn với cô ta, do không thạo Tiếng Việt, cũng không quen cách thức giao dịch ở Việt Nam nên khi đi mua nhà đất đều mang cô ta đi. Mặc dù lúc đó mang danh vợ anh An, được đứng tên tất cả tài sản, nhưng cô ta vẫn rắp tâm tạo tài sản riêng bằng cách đề nghị bên môi giới báo giá khống với anh An để cô ta hưởng chênh lệch. Đã có một bạn môi giới không thỏa hiệp với cô ta, và sau này cô ta cũng tìm đủ mọi cách chửi rủa bạn ấy (Bambi).

Theo cựu người mẫu Phan Như Thảo, trong quá trình kết hôn với đại gia Đức An cô chưa từng gặp phải những điều như siêu mẫu N.T. bịa đặt: "Anh An sau khi phát hiện cô ta không trung thực, đồng thời có biểu hiện kiểm soát toàn bộ những gì liên quan đến anh, có biểu hiện côn đồ nên đã quyết định ly hôn. Nhưng cô ta luôn nói với mọi người rằng, cô ta bỏ anh vì anh ngoại tình và vũ phu. Trong khi đó từ khi cưới tôi, anh An chưa bao giờ có những biểu hiện như cô ta nói mà hoàn toàn ngược lại.

Tương tự, cô ta nói với những người ủng hộ cô ta rằng: Chị Thân Thúy Hà xúi giục, chia rẽ tình cảm của anh Danh Huỳnh với cô ta. Và vì thế, cô ta phải trả thù chị Hà bằng mọi giá. Những người khác chơi chung nhóm của anh Danh Huỳnh cũng chịu chung số phận.

Tôi nghĩ, nếu 1 người nói mình xấu có thể người ta nói sai. Nhưng nhiều người nói mình xấu, mình nên xem lại mình. Đặc biệt với cô ta, thì tất cả các đời chồng, bố mẹ đẻ và em ruột, gia đình anh An và gia đình chồng hiện tại đều đã có những động thái khẳng định cô ta là kẻ xấu, rồi nay hầu hết bạn bè cả cũ và mới, đều cung cấp những bằng chứng về sự xấu xa của cô ta. Thì tôi tin là họ nói đúng. Và đó cũng chính là thứ người ta gọi là nhân quả, kẻ xấu phải bị trừng phạt".