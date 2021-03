Đọc được tin nhắn gia đình người yêu chê "đã già còn không biết làm gì", cô gái có pha "phản đòn" thâm thúy nhưng gây tranh cãi

Những cặp đôi đũa lệch đã không còn hiếm hoi. Xã hội càng hiện đại thì tư tưởng, quan niệm trong chuyện tình cảm có phần thoáng hơn. Song không phải ai cũng cho rằng, khoảng cách tuổi tác không quyết định được hạnh phúc lứa đôi.

1 cô gái ngót nghét 30 tuổi được xếp vào hàng "báo động" trong gia đình lên mạng than thở: "Mình tự cảm nhận nhan sắc, công việc, tính cách cũng khá mà sao lận đận trong chuyện tình duyên thế. Yêu đến mấy mối tình mà cứ đến lúc sắp cưới chẳng ra đâu với đâu.



Mình với bạn trai hiện tại thực ra quen biết từ hồi nhỏ (bố mẹ 2 bên chơi với nhau). Trước kia chị em cũng hay tâm sự vì cùng học đại học trên Hà Nội. Bọn mình gần như biết hết chuyện quá khứ của nhau. Nhưng chả hiểu cơ duyên thế nào Tết năm ngoái lại 'thôi đằng nào cũng ế cả chúng mình thử yêu nhau xem'. Nói vui vui vậy mà giờ lại dính nhau như sam.

Ảnh minh họa

Bọn mình giấu được mấy tháng thì mẹ mình biết chuyện. Mẹ bảo mối quan hệ của 2 gia đình không cho phép 2 đứa đùa giỡn được nên phải suy nghĩ thật nghiêm túc. Mẹ mình không cấm nhưng khoảng cách 4 tuổi là cả 1 vấn đề. Hơn nữa người yêu mình làm trong ngân hàng, tương lai cũng sáng sủa hơn mình nhiều. Nghĩ cảnh sau này cứ 'chạy đua nhan sắc' với chồng cũng ái ngại.

Nhưng 1 năm trôi qua mình thấy cậu ấy chín chắn và trưởng thành rất nhiều so với tuổi thật. Cậu ấy cũng công khai mình với gia đình bạn bè và nói chỉ cần mình thấy thoải mái thì thế nào cũng ok. Mình biết bố mẹ cậu ấy thực sự không quá ưng mình nhưng vì biết mình từ bé nên không ngăn cản nhiều. Bố mẹ 2 bên đều thống nhất, hạnh phúc của bọn mình do bọn mình tự quyết định.

Hôm vừa rồi nhà người yêu có giỗ. Bố cậu ấy là út nhưng cũng là con trai duy nhất nên phải đứng ra lo toan việc của họ mạc. Mình có về cùng bạn trai với tư cách người yêu. Mỗi người 1 phản ứng khác nhau nhưng dì của cậu ấy có nhận xét (chắc là vô tư): 'Bằng tuổi cháu mà con gái cô 2 mặt con rồi đấy. Mà trẻ nhỉ, hơn thằng T. tận 4 tuổi nhưng đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi'. Mình chạnh lòng và có chút xấu hổ.

Đến lúc 2 đứa quay trở lại Hà Nội, mình vô tình đọc được tin nhắn mà chú của bạn trai gửi (là chồng của dì kia). Nội dung như sau: 'Cháu xem lại đi, con bé nó già hơn cháu lại chả biết làm gì, tay chân lóng ngóng, chậm chạp, rửa có vài mâm bát cả tiếng đồng hồ. Chú nói thật, chúng mày đi rồi bố mày mới lắc đầu, quyết thì ông bà ấy phải chịu chứ thực lòng không thoải mái hôn sự này đâu'.

Ảnh minh họa

Mình nóng mắt quá chả cần biết giời đất đâu nhắn lại luôn: 'Cháu chào chú ạ, cháu là người yêu T. Chú thấy cháu có gì chưa tốt chú góp ý thẳng để chúng cháu sửa đổi chứ cháu thấy chú không nên chia rẽ tình cảm của chúng cháu thế này. Đúng là nhiều cái cháu không biết nhưng cháu có thể học. Cháu có ăn có học nên không phải là không thể đào tạo. T. cũng chưa biết hết trách nhiệm của 1 người làm chủ gia đình và chúng cháu đều phải học. Và cháu nghĩ không nên đánh giá phụ nữ qua việc rửa bát hay làm việc nhà. Mong chú đừng đặt áp lực lên chúng cháu, chúng cháu tự có lựa chọn của riêng mình. Vì chúng cháu đều trưởng thành hết rồi'.

Lúc ấy không có tin nhắn lại nữa nhưng người yêu mình có trách nhẹ là mình không nên làm thế. Có nghĩa sau lưng mình, cậu ấy phải nghe rất nhiều 'mô kích' từ người nhà. Mình thật sự chán mối nhân duyên này rồi. Không biết nên tiếp tục hay dừng lại nữa?".

Cách hành xử của cô gái quả thật hơi đường đột vì dù sao cô cũng đang tự ý đọc tin nhắn của bạn trai mình. Thực chất, so với nhiều cặp đôi khác thì khoảng cách 4 tuổi không phải quá lớn nhưng quan trọng vẫn là những người trong cuộc.

Nhiều người cho rằng, lấy chồng là lấy chính người đàn ông ấy chứ không phải người thân của anh ta. Thế nhưng, hôn nhân thực tế không phải chuyện của chỉ riêng 2 người. Khi từ đầu đã có quá nhiều "bức tường thành" lớn thì cặp đôi ấy khó lòng hạnh phúc trọn vẹn.

Mọi lời khuyên vẫn chỉ mang tính chất tham khảo, quan trọng là 2 người trong cuộc. Nếu tình yêu đủ lớn, hãy mạnh dạn đấu tranh và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Còn không, buông bỏ sớm cũng là cách hạn chế những chuỗi sai lầm có thể xảy tới trong tương lai.