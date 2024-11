Độc đạo tập cuối: Hồng bị giết, hung thủ là một cái tên gây sốc.

Độc đạo tập cuối vừa lên sóng VTV3 tối 20/11. Trở lại những diễn biến cuối tập trước, khi Hồng phải quấn bom quanh mình, chở chuyến hàng cuối cùng của Quân Già đến gặp lão Cừ. Nửa đường, anh được Long giúp đỡ. Long và người của mình cố gắng giúp Hồng gỡ bom nhưng không thành. Cuối cùng, lực lượng chức năng phải tấn công vào nơi lão Cừ và người của lão đang chờ hàng. Được công an yêu cầu, ông Cừ gọi điện cho Quân Già, nói dối rằng Hồng không dám dừng xe lại để lấy mật mã phá bom.

Cuối cùng, quả bom được gỡ vào phút chót, khi Hồng lao thẳng xe vào sào huyệt của Quân Già. Quân định bấm nút cho bom nổ nhưng không kịp nữa. Phía công an có một cuộc đấu súng đầy cam go với bọn tội phạm. Thấy phe mình thất thủ, Quân Già bỏ trốn. Hồng đuổi theo Quân và đấu tay đôi với hắn. Thế nhưng anh bị Tiến Tỉa ngắm bắn từ xa. May là khi Quân định kết liễu đời Hồng thì Long xuất hiện và cho Quân Già ăn đạn. Tiến Tỉa lúc này cũng bị K3 vô hiệu hóa.

Vụ án Quân Già kết thúc, Hồng trở về với gia đình nhưng giờ đây, anh không còn được ai đón nhận. Lý do là bởi Khương phải đi tù vì âm mưu mưu sát Quân Già. Tuyết cho rằng người đi tù đáng ra là Hồng, bởi anh chính là người hẹn Dương Cơ Bắp đến, để cuối cùng Khương gây ra chuyện. Hồng suy cho cùng, từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn trả thù, lợi dụng những người thân để trả thù.

Bà Mộc cũng tin lời Tuyết, chối bỏ Hồng sau khi biết anh chính là con trai của người thầy giáo năm xưa. Hình ảnh Hồng lững thững rời khỏi nhà, cô độc, khiến khán giả buồn thay cho nam chính.

Hồng cũng viết thư cho em trai ruột của mình để kể rõ sự tình. Hồng nói rõ tất cả quá khứ cho em trai và thừa nhận rằng, bản thân đúng là đã quá sa đà vào chuyện trả thù. Anh mong muốn em trai có thể sống một cuộc đời vui vẻ, thảnh thơi nhất.

Ở kết phim, Hồng mang hoa đến nhà thăm Diễm thì đúng lúc này, anh bị một kẻ lạ mặt xông tới tấn công bằng dao. Kẻ này không ai khác chính là Tân, con trai Hưng Khẹc. Tân vẫn thù Hồng vụ hại bố mình. Bộ phim khép lại bằng cảnh Diễm hốt hoảng chạy tới bên Hồng, còn Hồng hồi tưởng lại con đường "độc đạo" bị hận thù làm cho mờ mắt của mình.

Thế nhưng rất có thể Hồng không chết, điều này được hé lộ trong phần cuối, khi số phận của những nhân vật phạm tội trong phim được định đoạt. Theo đó, Quân Già, Hưng Khẹc, Tiến Tỉa bị tử hình, Dương Cơ Bắp, ông Cừ nhận án chung thân. Phùng nhận án 2 năm tù. Riêng Tân, anh ta sau đó cũng bị bắt vì tội giết người, nhưng bộ phim hé lộ Tân phải chi trả viện phí cho Lê Vũ Hồng. Thế nên, khán giả dự đoán là Hồng vẫn qua khỏi. Đoạn kết mở này càng khiến người xem hy vọng Độc đạo sẽ có phần 2.