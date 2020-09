Doanh nhân Singapore Matt Liu chi mạnh tay tặng siêu xe cho Hương Giang

Trên mạng xã hội mới đây lan truyền hình ảnh ghi lại khoảnh khắc bạn trai CEO người Singapore Matt Liu của Hương Giang đi nhận xe mới.

Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra chiếc xe mới này không phải thuộc quyền sở hữu của Matt Liu mà là của Hương Giang. Cụ thể, biển xe của chiếc ô tô mới này để chữ “Hoa hậu Hương Giang”.

Hành động này của Matt Liu khiến dân tình vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Có người còn nhận xét Matt Liu chính là “bạn trai nhà người ta” trong truyền thuyết. Vừa đẹp trai, giàu có, lại ga lăng.

Vừa qua, trên trang cá nhân, Matt Liu đã đăng tải một bức ảnh diện áo sơ mi trắng vô cùng bảnh bao trong dịp đi du lịch nghỉ dưỡng. Ngay lập tức bên dưới hình ảnh do nam doanh nhân chia sẻ, một người bạn thân thiết đã để lại bình luận: "Get married soon bro" (tạm dịch: "Cưới ngay kẻo lỡ nhé người anh em"). Và nhanh chóng đáp lại lời thúc giục này, Matt Liu hóm hỉnh viết: "Look forward to USD $8000 bro!" (tạm dịch: Mong nhận được 8000 USD từ người anh em).