Doanh nhân Nguyễn Phi Vân tuyên bố bản thân không cần JD khi tuyển dụng thu hút nhiều sự tranh cãi: "JD lỗi thời và không linh hoạt trong thời buổi hiện tại!"

Có thể nói, bên cạnh CV (Curriculum Vitae) thì JD (Job Description) cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng khi bạn muốn xin việc trong một công ty, văn phòng nào đó. Thông qua nó, chúng ta có thể hiểu biết rõ về các mục tiêu công việc mà các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng muốn tìm và đạt được cho một vị trí nhất định. Thế nhưng mới đây, chuyên gia Nguyễn Phi Vân lại đưa ra cho chúng ta một cái nhìn mới mẻ hơn về JD trong thời buổi hiện tại, ý kiến này đã tạo ra không ít tranh cãi xoay quanh việc nhà tuyển dụng có nên cung cấp JD cho ứng tuyển viên hay không?

Cụ thể trong bài đăng của mình, doanh nhân kiêm tác giả Nguyễn Phi Vân cũng cho biết về tầm quan trọng của JD và những vấn đề xoay quanh nó. Tuy nhiên cũng theo nữ doanh nhân, trong thời đại mới, chúng ta phải hóa mình thành nước, không có kiểu dáng nhất định để có thể linh hoạt hội nhập vào "tương lai bất định", chưa biết trước được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Doanh nhân Nguyễn Phi Vân.

"Mình là dân từng làm global và tập đoàn lớn nên rất hiểu chữ JD - job description - mô tả công việc. Ai xin việc, đi làm cũng yêu cầu công ty phải có JD. Đó là chuyện đương nhiên. Riêng mình tuyển nhân sự là không có JD. Why?



Thời thế thay đổi chóng mặt, vừa máy vừa tech vừa vi rút. Thiệt tình mỗi ngày mở mắt ra lại là một ngày hoàn toàn mới, một ngày phải tư duy lại về mô hình, chiến lược, kế hoạch, cách tiếp cận, và cả những chiếc deal từ be bé đến to to. Ngày nào cũng thế. Không muốn cũng phải biến mình thành nước, đổ vào chiếc bình cái lọ nào cũng fit. Là nước, nghiêng qua thời nào thế nào cũng tìm ra vạn ngả bến bờ. Là nước, không có form có dáng. Là nước, chỉ để linh hoạt nhất có thể, không bám víu vào một cái sườn cái khung có sẵn nào, và nhờ thế mà hội nhập được vào thứ gọi là tương lai bất định. Là nước, là không có JD", bà Nguyễn Phi Vân lý giải.

Không chỉ dừng lại ở đó, vị nữ doanh nhân này tiếp tục khẳng định việc cứ định hình chính mình vào một khung JD cụ thể là "chưa thức thời" và "thiếu trí tưởng tượng trầm trọng".

"Thời này đi làm, mà đóng khung bản thân trong 1 chiếc JD, nghĩa là bạn chưa thức thời, chưa hiểu thế, và thiếu trí tưởng tượng trầm trọng. Làm gì có một công việc cố định trong một thế giới bất định. Làm gì có cách giải quyết vấn đề truyền thống trong một thị trường phi truyền thống. Làm gì có tư duy quá khứ ăn chắc trong một hiện tại unsure. Đã thế, thì cái JD đừng nói chục năm, chỉ năm trước tháng trước tuần trước thôi, đã quá lỗi thời. Mỗi ngày trong thế giới này, đang là một ngày phải cập nhật và tư duy lại. Hôm qua, phỏng vấn một bạn cấp trưởng phòng, tôi nói:"Ừa thì kinh nghiệm trải nghiệm nhưng chị chẳng mấy quan tâm. Điều chị quan tâm là, em có tinh thần chiến binh, bước vào mọi sự hỗn loạn một cách bình an, và sắp xếp lại thế cờ theo sự chuyển động hàng ngày hàng giờ của thị trường". Tôi cần nước! Và không nhiều người dám thả lỏng cho bản thân là nước. Có lẽ vì ta đã quen bị dạy phải nhốt mình trong một chiếc lồng son?

JD - mình có thể build trong 30 giây, mỗi ngày, sau khi đã ra quyết định mới trong ngày. Nhưng người mình cần, là người có thể tự build JD của họ trong vòng 30 giây, mỗi ngày, sau khi đưa ra giải pháp mới cùng team."

Bên cạnh các bình luận đồng tình về sự lỗi thời của JD trong thời buổi hiện tại, quan điểm này của bà Nguyễn Phi Vân cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng JD là một nhân tố vô cùng quan trọng, không thể thay đổi hay bỏ đi bởi có JD thì nhân viên mới hiểu rõ công việc họ đang làm:

- Có 1 chiếc JD rõ ràng cũng là cách giúp những bạn trẻ thiếu kinh nghiệm nương theo, ít nhất nó bảo vệ các bạn trước việc mất cân bằng quyền lực đối với những nhà tuyển dụng thiếu tử tế. Với lại theo em, không phải ai từ đầu ra đời cũng đều power được như chị ở hiện tại.

- Nhiều khi công việc ghi task khá rõ còn hỏi JD kiểu như chưa làm, chưa biết nó là gì. Một số bạn thì hỏi JD để biết cái cấu trúc chính, một số bạn thì đúng là theo kiểu old fashion, cứ dựa vào đó mà làm, trách nhiệm.

- Tùy biến cao thì mới sáng tạo ( số ít vị trí trong tổ chức hoặc khoảng thời gian ngắn với nhiều người ) tuy nhiên đa phần và diện rộng cần quy trình thì tổ chức mới ổn định.

Hiện bài đăng của bà Nguyễn Phi Vân vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo dân mạng.