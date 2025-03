Sau bữa tối cùng người thân, anh Giang (42 tuổi), một nhà thầu xây dựng làm việc ở Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc đột nhiên xuất hiện các triệu chứng đau ngực vã mồ hôi lạnh. Anh được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đài Trung.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán anh bị rối loạn nhịp tim cấp tính (rung thất) do nhồi máu cơ tim. Anh Giang được hội chẩn với bác sĩ tim mạch, can thiệp động mạch vành bị tắc nghẽn và đặt stent. May mắn là anh dần hồi phục sức khỏe.

"Trước đây tôi không có tiền sử bệnh tim mạch, trong gia đình cũng không ai mắc bệnh này. Chỉ vài ngày trước khi phát bệnh, tôi thấy vai gáy tê mỏi. Dù trước đây cũng có những triệu chứng tương tự nhưng lần này cảm giác rất khác lạ", anh Giang nói.

Sau bữa tối, người đàn ông đột nhiên xuất hiện các triệu chứng đau ngực, vã mồ hôi lạnh và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh minh họa: Sohu)

Bác sĩ Trần Đại Trung, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đài Trung, cho biết khi người đàn ông nhập viện, điện tâm đồ và men tim đều nằm trong giới hạn bình thường. Chụp cắt lớp vi tính mạch máu cũng không cho thấy tình trạng bóc tách động mạch chủ. Tuy nhiên, do các triệu chứng của bệnh nhân chưa được giải quyết nên bác sĩ vẫn kiên trì cho bệnh nhân ở lại bệnh viện theo dõi.

Ba giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân đột nhiên xuất hiện co giật và bất tỉnh. Khoa Cấp cứu ngay lập tức sốc điện tim và bệnh nhân tỉnh lại. Lúc này, khoa xác định bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim cấp tính và lập tức thông báo cho bác sĩ tim mạch thông tim. Bác sĩ phát hiện động mạch vành trái trước của anh Giang bị tắc nghẽn. Sau khi thông tắc và đặt stent để mạch máu lưu thông, bệnh nhân đã dần hồi phục sức khỏe.

Nhắc lại sự việc, anh Giang vẫn còn bàng hoàng: " Tôi rất sợ. Thói quen sinh hoạt của tôi khá đơn giản, hầu như không hút thuốc. Vì bận rộn nên tôi ít vận động và ăn uống cũng không chú ý lắm. Không ngờ mới 42 tuổi mà tôi đã bị nhồi máu cơ tim ".

Bác sĩ Trần Đại Trung cho biết, rung thất do nhồi máu cơ tim rất dễ dẫn đến đột tử. Nó khiến tim đập không đều, không thể bơm máu hiệu quả đi khắp cơ thể, khiến toàn thân thiếu oxy. Nếu không được cấp cứu kịp thời trong 5-10 phút, bệnh nhân có thể tử vong. May mắn là người bệnh đang ở trong bệnh viện nên mới nắm bắt được thời gian vàng này.

Bác sĩ Trần Đại Trung cho biết những năm gần đây, nhồi máu cơ tim có xu hướng trẻ hóa. (Ảnh: Sohu)

Những năm gần đây, nhồi máu cơ tim có xu hướng trẻ hóa. Nguyên nhân có thể liên quan đến chế độ ăn uống theo nhịp sống hiện đại gây ra tình trạng béo phì, lười vận động, huyết áp cao, tiểu đường, mỡ máu cao không được kiểm soát. Bác sĩ khuyến cáo những người trên 40 tuổi, thuộc thế hệ trung niên, cần chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình. Kiểm soát chế độ ăn uống và tập thể dục thường xuyên vẫn là những biện pháp tốt nhất để phòng ngừa nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Trần Đại Trung cũng nhắc nhở những người ở độ tuổi trung niên nên chú ý đến những triệu chứng nhỏ của cơ thể, không nên quá cố gắng. "Như trường hợp bệnh nhân trên nhờ ý thức cao, thấy khó chịu là đi khám ngay nên mới được chẩn đoán và điều trị kịp thời", bác sĩ nói. Ban đầu điện tâm đồ và men tim của anh đều bình thường, dễ khiến nhân viên y tế bỏ qua bệnh nhân và bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị.