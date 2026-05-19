Doanh nghiệp Việt nâng chuẩn phân phối ngành mẹ và bé

Thị trường sản phẩm mẹ và bé tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Đây là thời điểm mà năng lực vận hành, tính minh bạch pháp lý và hệ thống phân phối bài bản dần trở thành thước đo quyết định sự sống còn của doanh nghiệp, bên cạnh yếu tố chất lượng nội tại của sản phẩm. Vừa qua, Công ty Pure White – thành viên thuộc Tập đoàn ZenGroup – chính thức ký kết hợp tác phân phối độc quyền thương hiệu dinh dưỡng trẻ em cao cấp Modilac từ Pháp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới kinh doanh trong ngành.

Bước ngoặt chuẩn hóa thị trường sữa ngoại

Lễ ký kết diễn ra trang trọng tại TP.HCM với sự tham dự của đại diện doanh nghiệp hai bên, cơ quan ngoại giao, chuyên gia nhi khoa cùng hơn 40 nhà phân phối chiến lược. Không dừng lại ở hoạt động thương mại thông thường, sự kiện này phản ánh định hướng dài hạn của doanh nghiệp nội địa trong việc nỗ lực xây dựng hệ thống phân phối minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững.

Theo công bố chính thức, cấu trúc vận hành của thương hiệu tại Việt Nam được thiết lập vô cùng chặt chẽ. Trong đó, Công ty Kim Yến là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, bảo chứng chất lượng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Song song đó, Pure White đảm nhận vai trò nhà phân phối độc quyền và phát triển thị trường sâu rộng. Sự phân định rõ ràng này tạo nên bệ phóng vững chắc, giúp tối ưu hóa thế mạnh của từng đơn vị.

Sự kiện tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu nước Pháp lựa chọn Pure White làm đối tác chiến lược cho thấy sức hấp dẫn lớn của thị trường Việt Nam. Với nhu cầu ngày càng tăng cao của phụ huynh đối với các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, Việt Nam đang là điểm đến tiềm năng cho nhiều thương hiệu quốc tế. Tuy nhiên, để được các tập đoàn toàn cầu "chọn mặt gửi vàng", doanh nghiệp trong nước buộc phải chứng minh được năng lực quản trị đạt chuẩn quốc tế.

Xu hướng tiêu dùng dịch chuyển sang tính minh bạch

Trong vài năm trở lại đây, thị trường mẹ và bé tại Việt Nam ghi nhận sự thay đổi sâu sắc về hành vi tiêu dùng. Nếu trước đây, các yếu tố như giá bán hay quảng cáo chiếm ưu thế khi đưa ra quyết định mua sắm, thì hiện nay, các bậc phụ huynh ngày càng khắt khe hơn. Họ quan tâm trực tiếp đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tiêu chuẩn bảo quản vận hành, trách nhiệm pháp lý và độ minh bạch thông tin của chính doanh nghiệp đứng ra phân phối.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Phong Vũ – đại diện Tập đoàn ZenGroup nhấn mạnh việc hợp tác với đối tác Pháp không đơn thuần là một thỏa thuận thương mại. Đây là hành động cụ thể thể hiện định hướng nhất quán của tập đoàn trong việc phát triển một hệ sinh thái vận hành toàn diện và chuyên nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mẹ và bé.

Theo ông Vũ, bối cảnh thị trường hiện nay đòi hỏi các đơn vị phân phối không chỉ làm nhiệm vụ giao nhận hàng hóa đơn thuần. Doanh nghiệp bắt buộc phải có khả năng bảo chứng nguồn gốc sản phẩm, đầu tư đồng bộ hạ tầng kho bãi, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng hàng hóa trong suốt quá trình lưu thông và có chiến lược đồng hành bền vững cùng hệ thống phân phối trong dài hạn. Người tiêu dùng hiện đại đòi hỏi sự an tâm tuyệt đối khi lựa chọn sản phẩm cho con trẻ, và đó là lý do thương hiệu quốc tế ưu tiên đối tác có năng lực vận hành toàn diện.

Ở góc độ thị trường, các doanh nghiệp không còn cạnh tranh đơn thuần bằng hoạt động quảng bá mà chuyển sang cạnh tranh bằng trải nghiệm khách hàng, khả năng tư vấn chuyên môn và độ tin cậy của hệ thống phân phối.

Đặc biệt với nhóm sản phẩm liên quan trẻ nhỏ, người tiêu dùng ngày càng kỳ vọng doanh nghiệp phải minh bạch hơn trong thông tin, đồng thời xây dựng hệ thống hậu mãi và hỗ trợ phân phối theo hướng chuyên nghiệp

Để giải quyết bài toán này, ông Nguyễn Văn Hải – Giám đốc Điều hành Pure White cho biết, doanh nghiệp xác định niềm tin chính là thứ tài sản lớn nhất và quan trọng nhất trong ngành hàng mẹ và bé. Chúng tôi không xem vai trò của mình chỉ là một đơn vị thương mại mua bán đơn thuần. Pure White định vị mình là người đồng hành đáng tin cậy cùng hệ thống đối tác phân phối và người tiêu dùng để cùng nhau kiến tạo nên một thị trường minh bạch, chuyên nghiệp hơn.

Theo lộ trình được đại diện Pure White chia sẻ, doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển hệ thống nhà phân phối theo mô hình chính quy. Trọng tâm chiến lược sẽ đặt vào việc đầu tư đào tạo kiến thức chuyên môn bài bản cho các nhà phân phối, xây dựng mạng lưới hỗ trợ marketing trực tiếp tại từng điểm bán và liên tục nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng trên toàn hệ thống. Việc thiết lập một chính sách hợp tác bền vững, chia sẻ lợi ích lâu dài với các đối tác chiến lược sẽ giúp bảo vệ thị trường trước các thông tin sai lệch.

Xu hướng nâng chuẩn hệ thống phân phối để bắt tay với các thương hiệu quốc tế không chỉ diễn ra riêng lẻ ở ngành dinh dưỡng trẻ em. Đây đang là xu thế tất yếu lan rộng ra nhiều lĩnh vực tiêu dùng khác tại Việt Nam, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe và chăm sóc gia đình. Việc các doanh nghiệp nội địa như Pure White chủ động nâng cấp toàn diện năng lực vận hành, tự tin trở thành đối tác chiến lược của những tập đoàn toàn cầu lâu đời đã mở ra cơ hội tăng trưởng lớn. Hành động này không chỉ giúp khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt mà còn góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các tiêu chuẩn phân phối của toàn thị trường phát triển theo hướng văn minh, minh bạch và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

