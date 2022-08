Doanh nghiệp Việt có chứng nhận sản xuất đèn diệt khuẩn UVC 222nm

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại TBC Ba Minh (TBC Ba Minh) là ai?



TBC Ba Minh là công ty chuyên sản xuất dòng sản phẩm đèn diệt khuẩn bằng tia UV. Được thành lập với mong mỏi cùng xã hội đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh hay các loại dịch bệnh khác trong tương lai.

TBC Ba Minh hướng đến giá trị "An toàn, hiệu quả và phát triển bền vững". Hiện nay, hai dòng sản phẩm chủ chốt của công ty là Đèn diệt khuẩn UVC 254nm và Đèn diệt khuẩn TBC Far UVC 222nm - sản phẩm vừa được Chứng nhận trang thiết bị y tế loại B đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. Bên cạnh đó, công ty cũng đạt chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

TBC Ba Minh luôn tâm niệm tạo ra đèn diệt khuẩn bằng tia UVC đạt chất lượng tốt đồng thời có giá thành hợp lý để người Việt Nam có thể tiếp cận và sử dụng rộng rãi. Làm được như vậy đồng nghĩa với phương châm "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" được thực hiện toàn diện và hiệu quả.

Việc đưa đèn diệt khuẩn bằng tia UVC phổ biến hơn giúp giảm ngăn ngừa dịch bệnh, giảm thiểu nguy cơ gián đoạn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sinh hoạt, học tập và làm việc cho xã hội.

Với sứ mệnh "Trao bình yên đến cho bạn", Công ty TNHH Sản xuất Thương mại TBC Ba Minh tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất. Sản phẩm đèn UVC diệt khuẩn lên đến 99% virus, vi khuẩn và nấm mốc gây bệnh, hoạt động bền bỉ trong khoảng thời gian 3000-9000 giờ như một người thân tận tình chăm sóc, đem yêu thương đến từng gia đình. Cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình hay các công trình.

Giám đốc Đặng Thị Thu Hường cho biết: "Với sự thấu hiểu những mất mát đã qua trong thời gian dịch bệnh chúng tôi tự mang trên vai trọng trách và mong muốn các sản phẩm của công ty mang đến cho khách hàng: Giảm thiểu những rủi ro của khách hàng trong kinh doanh, giúp đỡ mọi cơ sở sản xuất kinh doanh tránh được sự gián đoạn trong hoạt động sản xuất, cũng như tâm niệm công ty luôn có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bảo vệ môi trường sống trong lành."

Phương châm hành động TBC Ba Minh: "Diệt khuẩn tối đa – Bình an mọi nhà"

Đội ngũ Công ty TNHH Sản xuất Thương mại TBC Ba Minh

Sản phẩm đèn TBC Far UVC 222nm có gì khác biệt trên thị trường

Sau thành công từ dòng sản phẩm Đèn diệt khuẩn TBC UVC 254nm, TBC Ba Minh tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm Đèn diệt khuẩn TBC Far UVC 222nm, hứa hẹn sẽ tạo nên bước ngoặt mới trong công nghệ diệt khuẩn trên thị trường.

Hiện tại, các dòng sản phẩm đèn UVC trên thị trường Việt Nam đều có chung một nhược điểm là người sử dụng không thể tiếp xúc trực tiếp quá lâu với tia UVC. Người dùng phải tuyệt đối tránh xa trong thời gian đèn hoạt động.

Khắc phục được nhược điểm này, Đèn diệt khuẩn TBC Far UVC 222nm của TBC Ba Minh đã vinh dự được chứng nhận sản xuất đèn dùng tia UV bước sóng 222nm đạt chuẩn.

Dòng sản phẩm mới của TBC Ba Minh loại bỏ hoàn toàn điểm yếu của các dòng đèn UVC tiền nhiệm nhờ sử dụng công nghệ Filter ánh sáng. Công nghệ được nghiên cứu nhằm giới hạn chỉ các tia UV với bước sóng 222nm có lợi được phát ra. Điều này giúp các bước sóng vẫn giữ được hiệu quả diệt khuẩn, nhưng vẫn an toàn cho người sử dụng.

Bên cạnh công nghệ Filter ánh sáng, đèn còn được trang bị biện pháp khử trùng kép với tia UV222nm kết hợp công nghệ khí Krypton Chloride diệt được 99% vi khuẩn, virus gây bệnh, nấm mốc trong không khí và trên bề mặt vật thể.

Sản phẩm Đèn diệt khuẩn TBC Far UVC 222nm

Chứng minh cho tính an toàn của sản phẩm, TBC Ba Minh cam kết Đèn diệt khuẩn TBC Far UVC 222nm đã được kiểm nghiệm tại các trung tâm uy tín ở Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng, Viện tế bào gốc và Công ty Kiểm định và Chứng nhận SGS (Thụy Sỹ) . Các kết quả kiểm định cho thấy sau khi được chiếu bởi tia UV bước sóng 222nm từ đèn liên tục trong một thời gian dài không cho ra kết quả bất thường. Từ đó, TBC Ba Minh tiến hành đưa công nghệ này vào sản phẩm, hứa hẹn mang tới công nghệ diệt khuẩn hiện đại, an toàn và thông minh cho cộng đồng.

Cam kết trong tương lai

Với tôn chỉ "Chất lượng sản phẩm - Sự hài lòng khách hàng", TBC Ba Minh đang hằng ngày nỗ lực hoàn thiện và phát triển công nghệ sản xuất của mình hơn. Đạt được chứng nhậns xuất đèn diệt khuẩn 222nm đạt chuẩn là một vinh dự to lớn, TBC Ba Minh lấy đó làm động lực phấn đấu cho hành trình phát triển và cống hiến của mình cho xã hội. TBC Ba Minh tự hào là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và lắp đặt các sản phẩm Đèn diệt khuẩn TBC Far UVC dùng tia UVC bước sóng 222nm có công nghệ hiện đại đặc biệt an toàn cho người sử dụng.

Nếu bạn là người quan tâm đến sức khỏe bản thân, gia đình và những người xung quanh, sản phẩm này là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Để được tư vấn hay có bất kì thắc mắc gì về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại TBC Ba Minh

Liên hệ ngay:

Facebook: UVC TBC Ba Minh

Website: https://denuvdietkhuan.vn/

Hotline: 19002778

Email: sales@tbcbaminh.vn

Xưởng Sản xuất: K10, Khu B, Đường CN5, Khu xưởng KIZUNA 3, KCN Tân Kim mở rộng, T. T Cần Giuộc, H.Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam

Văn phòng Đại diện: Lầu 4, Tòa Nhà Hemera Office, 359A Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. Hồ Chí Minh

https://afamily.vn/doanh-nghiep-viet-co-chung-nhan-san-xuat-den-diet-khuan-uvc-222nm-20220816220254198.chn