Doanh nghiệp dồn tiền thưởng Tết Âm lịch, thưởng Tết Dương lịch giảm

Theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo của 54.202 doanh nghiệp ở 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tương ứng với 4,38 triệu lao động (chiếm 16,2% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) cho thấy thưởng Tết Dương lịch giảm, Tết Nguyên đán tăng.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2022 tăng 6% so với năm 2021. Ảnh minh họa

Cụ thể, tiền lương bình quân của người lao động tại các doanh nghiệp năm 2022 là 8,25 triệu đồng/tháng, tăng 6% so với năm 2021, trong đó Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 9,52 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp dân doanh là 8,02 triệu đồng/tháng; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 8,47 triệu đồng/tháng.

Về tiền thưởng, năm nay do Tết Dương lịch và Tết Âm lịch khá gần nhau nên các doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào thưởng Tết Âm lịch, dẫn đến tiền thưởng tết dương lịch giảm, bằng 91% so với thưởng dịp Tết Dương lịch 2022 (bình quân là 1,24 triệu đồng/người); tiền thưởng tết Âm lịch tăng 11% so với Tết Âm lịch năm 2022 (bình quân là 6,86 triệu đồng/người).

Ngoài mặt bằng chung, ở một số vị trí, nhất là người quản lý cấp cao tại một số doanh nghiệp vẫn có mức thưởng cao, cụ thể:

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Dương lịch năm 2023 là 606,2 triệu đồng ở TP HCM. Một số địa bàn khác có mức thưởng cao nhất tập trung tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Tại Hà Nội là 125 triệu đồng, tại Bắc Ninh là 257 triệu đồng, tại Ninh Thuận là 218 triệu đồng, tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 178,57 triệu đồng, tại Bến Tre là 323,12 triệu đồng.

Mức thưởng cao nhất dịp Tết Âm lịch Quý Mão năm 2023 là 1,004 tỉ đồng tại doanh nghiệp dân doanh ở TP Đà Nẵng. Một số địa bàn có mức thưởng cao tập trung tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: Tại Hà Nội là 400 triệu đồng; tại Bắc Ninh là 379,8 triệu đồng; tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 535,71 triệu đồng; tại Đồng Nai là 307 triệu đồng, tại TP HCM là 759,9 triệu đồng.

Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương cho biết ngoài tiền lương, tiền thưởng dịp Tết, tùy theo điều kiện mà các doanh nghiệp còn có các hình thức khác hỗ trợ, chăm lo cho người lao động nhân dịp Tết truyền thống như tặng giỏ quà, tặng tiền tàu xe về quê đón tết hoặc bố trí xe đưa người lao động về quê, bố trí hợp lý thời gian nghỉ tết để người lao động có lịch trình thích hợp, đặc biệt đối với lao động làm việc xa quê.