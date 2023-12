Đoan Trang khéo "flex" về em trai ở show Chị Đẹp: 2 chị em đều tài hoa, gia đình nghệ thuật đáng ngưỡng mộ!

Trải qua các phần luyện tập mệt nhoài để chuẩn bị cho vòng Công diễn 2, các "chị đẹp" cũng có cơ hội thư giãn với bữa tiệc hóa trang do Lan Ngọc đứng ra làm host trong tập 6 Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Nếu như đa phần các "chị đẹp" chọn hóa thân thành mẹ của mình thì Đoan Trang lại gây bất ngờ khi hóa trang thành em trai. Và qua màn hóa trang này, nhiều khán giả ngạc nhiên khi biết rằng em trai ruột của Đoan Trang không ai khác ngoài đạo diễn Cao Trung Hiếu.

Đoan Trang hài hước hóa thân thành em trai - Đạo diễn Cao Trung Hiếu.

Đoan Trang - người truyền cảm hứng nghệ thuật cho Cao Trung Hiếu

Có lẽ khán giả cũng không nhiều người biết Đoan Trang chính là chị ruột của Đạo diễn Cao Trung Hiếu bởi lẽ cả hai ít đề cập đến nhau trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Bên cạnh đó, ngoại hình của chị gái và em trai thực sự rất khác biệt: Đoan Trang nữ tính và có phần điệu đà, Cao Trung Hiếu lại cực kì lãng tử và phong trần. Bên cạnh đó, Đoan Trang còn có thêm một người em trai - Minh Trung, tay trống của ban nhạc rock Microwave, thực sự là một gia đình nghệ thuật hiếm thấy của Vbiz.

Chính chị gái Đoan Trang là người đã truyền cảm hứng và tạo tiền đề để Cao Trung Hiếu có một vị thế lớn ở Vbiz thời điểm hiện tại. Trong liveshow Dấu Ấn của Đoan Trang vào năm 2014, Cao Trung Hiếu cũng giữ vai trò giám đốc nghệ thuật cho đêm diễn lớn của chị gái. Anh từng chia sẻ về người chị của mình trong một talkshow lên sóng năm 2021: "Nguồn cảm hứng trong âm nhạc của tôi được chị Trang truyền cho rất nhiều. Từ nhỏ tới lớn, tôi là người nhút nhát, chỉ đứng nhìn chị gái mình bước lên sân khấu và thành công, nhưng từ đó lại nuôi trong tôi niềm đam mê nghệ thuật, khiến tôi muốn trở thành một phần nào đó giúp chị mình".

Đoan Trang qua đó cũng nói về Cao Trung Hiếu đầy tự hào: "Tôi nhiều khi còn ỷ y vì đời sống âm nhạc của mình luôn có Hiếu. Thậm chí, có thời điểm tôi thấy tâm hồn và tất cả những gì có trong âm nhạc của tôi đều là Cao Trung Hiếu. Nhưng đến một ngày, tôi nhìn thấy Hiếu làm được những điều lớn lao hơn thế và nhận ra mình phải lùi lại để em mình bay lên. Giờ tôi thấy vô cùng mãn nguyện rồi".

Cao Trung Hiếu - đạo diễn sân khấu tài hoa bậc nhất Việt Nam

Đạo diễn Cao Trung Hiếu và Hà Anh Tuấn gặp gỡ huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro trong buổi làm việc mời ông về Việt Nam trình diễn cho live concert Chân Trời Rực Rỡ.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu và Đen Vâu tại Show Của Đen.

Khán giả không còn xa lạ gì với Cao Trung Hiếu - một trong những đạo diễn sân khấu tài hoa nhất của Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Anh được biết đến nhiều nhất khi là vị tổng đạo diễn đứng sau tất cả các live concert thành công về mặt nghệ thuật lẫn thương mại của Hà Anh Tuấn trong nhiều năm qua như See Sing Share Concert, Truyện Ngắn Concert, The Veston Concert, Chân Trời Rực Rỡ,... Bên cạnh đó, anh cũng là đạo diễn của nhiều chương trình tạo tiếng vang lớn như The Master of Symphony,

Tính riêng trong năm 2023 vừa qua, Cao Trung Hiếu đã đảm nhận vai trò đạo diễn của những liveshow, live concert, lễ hội âm nhạc tạo dấu ấn lớn với giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng: Bống Là Ai (diva Hồng Nhung), Chân Trời Rực Rỡ (Hà Anh Tuấn), Show Của Đen (Đen Vâu), 8Wonder Music Festival (Charlie Puth và nhiều sao Vpop). Sắp tới, Cao Trung Hiếu cũng giữ vai trò đạo diễn cho 8Wonder Winter Festival với sự góp mặt của "tượng đài" Maroon 5 được tổ chức tại Phú Quốc.