Mới đây, lùm xùm pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin tiếp tục có diễn biến mới khi những tin nhắn KakaoTalk riêng tư bất ngờ bị đưa ra trước tòa. Đáng chú ý, người bị réo tên lần này không phải lãnh đạo tập đoàn hay nhóm nhạc liên quan trực tiếp, mà là V - thành viên của BTS. Chỉ vài dòng chia sẻ mang tính cá nhân cũng đủ khiến nam thần tượng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Lùm xùm pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin tiếp tục có diễn biến mới (Ảnh: X)

V bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: X)

Theo tin độc quyền từ Sports Kyunghyang, tòa án đã chấp nhận các đoạn tin nhắn giữa V và Min Hee Jin làm bằng chứng trong quá trình xét xử. Nội dung cuộc trò chuyện được cho là diễn ra giữa bối cảnh tranh cãi “đạo nhái concept” bùng nổ, xoay quanh hai nhóm nhạc nữ trực thuộc HYBE. Trong đoạn tin nhắn được công bố, V viết: “Những lời bàn tán về đạo nhái luôn xuất hiện; chưa bao giờ là không có. Em biết mà. Ngay cả em nhìn vào cũng nghĩ, ‘Ah, giống nhau quá…’”.

Phát ngôn này nhanh chóng thổi bùng tranh luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ đã gián tiếp thừa nhận sự tương đồng giữa ILLIT và NewJeans, trong khi Min Hee Jin trước đó từng công khai cáo buộc HYBE “sao chép” định hướng sáng tạo của nhóm do Min Jin Hee xây dựng. Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng đây đơn thuần là lời đồng cảm trong một cuộc trò chuyện riêng tư, không thể xem là quan điểm chính thức hay sự “chọn phe”.

Nhiều cư dân mạng cho rằng nam ca sĩ đã gián tiếp thừa nhận sự tương đồng giữa ILLIT và NewJeans (Ảnh: X)

Phát ngôn của V nhanh chóng thổi bùng tranh luận (Ảnh: gettyimages)

Đáng nói, V là nghệ sĩ trực thuộc HYBE. Việc nam thần tượng bày tỏ suy nghĩ cá nhân, dù trong không gian riêng tư, về tranh chấp nội bộ dễ khiến công chúng đặt dấu hỏi. Một số bình luận chỉ trích cho rằng nam thần tượng lẽ ra nên giữ thái độ trung lập tuyệt đối. Tuy nhiên, nhiều người phản biện rằng nghệ sĩ cũng có quyền có cảm xúc và suy nghĩ riêng, và không nên bị quy chụp chỉ vì những tin nhắn không được viết ra để công khai.

Trước làn sóng tranh cãi, V đã lên tiếng giải thích. Nam thần tượng khẳng định: “Đó là một phần của cuộc đối thoại đời thường mang tính cá nhân mà tôi đã chia sẻ với tư cách là người quen để bày tỏ sự đồng cảm” , đồng thời nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn không có ý định đứng về phía bất kỳ bên nào cả” . Nam ca sĩ cũng bày tỏ sự bàng hoàng và khó chịu khi cuộc trò chuyện riêng tư bị nộp làm tài liệu bằng chứng trước tòa mà chưa có sự đồng ý của mình.

Cùng ngày, phía HYBE cũng đưa ra lập trường chính thức khi trả lời OSEN. Công ty cho biết: “Vì đó là cuộc đối thoại riêng tư với người quen nên nghệ sĩ chỉ nói với ý định đồng cảm, chứ không phải đồng ý với phát ngôn cụ thể nào của đối phương”. Đại diện công ty nói thêm rằng nghệ sĩ mong muốn bày tỏ sự bất mãn trước việc nội dung trao đổi cá nhân bị sử dụng làm tài liệu xét xử mà không có sự cho phép.

Trước làn sóng tranh cãi, V đã lên tiếng giải thích (Ảnh: X)

Ngay sau phản hồi này, dư luận vẫn chưa hạ nhiệt. Một bên cho rằng lời giải thích đã phần nào làm rõ bối cảnh, đồng thời nhấn mạnh những trao đổi cá nhân vốn không được tạo ra để công khai nên không nên bị đặt dưới lăng kính quá khắt khe. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số quan điểm bày tỏ dù là tin nhắn cá nhân, nội dung vẫn liên quan đến một tranh chấp nội bộ đang gây nhiều chú ý, nên bất kỳ nhận xét nào cũng có thể dẫn đến hiểu lầm khi được công khai. Trong môi trường giải trí vốn nhiều cạnh tranh và nhạy cảm, có ý kiến cho rằng nghệ sĩ nên cân nhắc giữ khoảng cách với các vấn đề pháp lý của công ty để hạn chế những tranh cãi ngoài ý muốn.

Trong diễn biến song song, Min Hee Jin - nhân vật trung tâm của vụ kiện tiếp tục là cái tên thu hút sự chú ý của truyền thông. Sau những buổi họp báo gây xôn xao và loạt phát ngôn thẳng thắn nhắm vào HYBE, bất kỳ tình tiết mới nào liên quan đến cựu CEO ADOR cũng nhanh chóng leo top tìm kiếm. Lần này, dù không trực tiếp đưa ra tuyên bố mới, việc các tin nhắn bị tiết lộ vẫn đủ khiến mạng xã hội một lần nữa chia thành nhiều luồng quan điểm trái chiều.