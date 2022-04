Doãn Quốc Đam "Thương ngày nắng về" bản Hàn: Chồng của tiểu tam bị ghét nhất Cuộc chiến thượng lưu, nơi tình yêu bắt đầu là... phòng tắm hơi

Thời điểm hiện tại, bộ phim Thương ngày nắng về đang tạo ra sức hút lớn. Bên cạnh câu chuyện giữa anh chàng phi công Hoàng Duy cùng cô nàng Vân Trang, các khán giả cũng đang mong chờ cặp đôi Vân Vân - Đông Phong chính thức "nên duyên".

Đông Phong phiên bản Hàn do nam diễn viên Ki Tae Young thủ vai.

Trong phim, nhân vật Đông Phong do nam diễn viên Doãn Quốc Đam thủ vai. Còn ở nguyên tác Mother of mine, nhân vật nắm trọn con tim của cô em út do Ki Tae Young đảm nhận. Vậy có điều gì thú vị ở nam diễn viên này, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Sự nghiệp diễn xuất của Ki Tae Young

Ki Tae Young là một nam diễn viên người Hàn Quốc sinh ngày 9/12/1978 tại Seoul. Anh bắt đầu xuất hiện trên màn ảnh kể từ năm 1997 trong bộ phim New Generation Report: Adults Just Don't Know phát sóng trên KBS2.

Với nhiều khán giả, Ki Tae Young là một nam phụ khá quen mặt. Anh từng hợp tác với một số ngôi sao nổi tiếng như Ji Sung (Gia đình hoàng gia), Kim Jae Won (The Scandal) hay Choi Ji Woo (Người yêu danh tiếng).

Tác phẩm gần đây nhất mà Ki Tae Young tham gia chính là Mother of mine trong vai Kim Woo Jin - nửa kia của cô út Kang Mi Hye (Vân Vân trong Thương ngày nắng về).

Ông chồng đáng mơ ước của tiểu tam bị ghét nhất trong Cuộc chiến thượng lưu

Ki Tae Young - Người chồng, người cha "điểm 10" trong Siêu nhân trở lại

Cho những ai chưa biết, Ki Tae Young chính là ông xã của Eugene, cựu thành viên nhóm nhạc S.E.S, đồng thời là người đóng vai tiểu tam Oh Yoon Hee trong siêu phẩm Cuộc chiến thượng lưu. Xét về độ nổi tiếng, Ki Tae Young có phần lép vế so với vợ. Tuy nhiên, anh lại là người đàn ông trong mơ khi luôn chăm lo chu toàn cho gia đình nhỏ của mình.

Còn nhớ, Tae Young từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Siêu nhân trở lại kể từ tập 114 để thay thế cho gia đình Song Il Gook và 3 cậu nhóc dễ thương Daehan, Minguk và Manse. Dù chỉ đồng hành cùng các khán giả trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng anh thực sự đã khiến nhiều người phải xuýt xoa ngưỡng mộ vì tài chăm con "đỉnh chóp". Từ thay tã, pha sữa cho đến bế con, Tae Young đều làm vô cùng thuần thục. Điều này là bằng chứng cho thấy ngay từ trước khi tham gia chương trình, anh đã là một ông bố đảm.

Ki Tae Young quả thực là "siêu nhân" của các con anh.

Ki Tae Young cùng chơi với con.

Khoảng thời gian tham gia Siêu nhân trở lại cũng trùng vào ngày sinh nhật anh. Thông thường, người ta luôn mong nhận được quà tặng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày đặc biệt của mình. Thế nhưng Ki Tae Young lại khác. Nhân dịp này, anh lại đích thân xắn tay vào bếp để nấu cho vợ một bữa cơm. Trong cả quá trình, khán giả có thể thấy nam diễn viên đã gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu hụt nguyên liệu cũng như bởi anh không quen vào bếp. Tuy nhiên bằng sự cố gắng của mình, Tae Young vẫn có thể làm ra một mâm cơm cực kỳ tươm tất.

Cưới vợ nhờ phim giả tình thật

Ki Tae Young và bà xã yêu nhau kể từ sau khi hai người đóng chung bộ phim Tìm kiếm tình yêu (2009). Theo tiết lộ từ chính Eugene, rất bất ngờ khi nơi se duyên cho hai người lại là phòng tắm hơi. Cụ thể, khi cả đoàn phim đi tắm hơi để xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, quản lý của cô cùng một số nhân viên nam hé lộ rằng body của Ki Tae Young rất "đỉnh". Chính vì điều đó mà Eugene bắt đầu để ý đến người sau này sẽ trở thành chồng mình nhiều hơn.

Ki Tae Young và bà xã Eugene trong phim Creating Destiny.

Một trong những hình ảnh mới nhất về gia đình nhỏ hạnh phúc của Ki Tae Young và bà xã Eugene.

Ki Tae Young là một người cha mẫu mực.

Cả 2 kết hôn từ năm 2011 và cho đến nay, hơn một thập kỷ đã trôi qua nhưng họ vẫn là một trong những cặp đôi hạnh phúc nhất làng giải trí xứ kim chi. Bí quyết để Ki Tae Young và Eugene gìn giữ hạnh phúc chính là lòng biết ơn cùng với tình bạn. Cả hai luôn trân trọng những sự quan tâm, chăm sóc ân cần mà nửa kia dành cho mình. Giữa họ không chỉ có tình yêu mà còn tồn tại tình bạn bởi lẽ theo Eugene, rất khó để tình bạn phai mờ theo thời gian. Nhờ thế, mái ấm gia đình của họ sẽ lâu bền, cả hai sẽ có thể nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió.

Ki Tae Young có hoạt động nào trong năm 2022?

Đây chính là tác phẩm của Ki Tae Young khi tham gia chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant.

Nhìn ông xã Eugene "ngấu nghiến" thế này thì chắc hẳn là chiếc bánh phải ngon lắm đây.

Kể từ năm 2021 đến nay, Ki Tae Young có tham gia show thực tế Stars' Top Recipe at Fun-Staurant. Đây là một chương trình mà ở đó, khách mời là những người nổi tiếng sẽ thể hiện tài năng nấu nướng, trải nghiệm ẩm thực và trò chuyện cùng nhau.

Những hình ảnh của Ki Tae Young trong tập 110 của chương trình Stars' Top Recipe at Fun-Staurant - phát sóng hồi tháng 2 năm nay.

Về khía cạnh diễn xuất, anh chưa tham gia bất cứ dự án phim nào cả. Hy vọng rằng trong thời gian tới, nam diễn viên sẽ nhận lời tham gia một tác phẩm nào đó để các khán giả sẽ lại được thấy Tae Young trên màn ảnh.





https://afamily.vn/doan-quoc-dam-thuong-ngay-nang-ve-ban-han-chong-cua-tieu-tam-bi-ghet-nhat-cuoc-chien-thuong-luu-noi-tinh-yeu-bat-dau-la-phong-tam-hoi-20220421153507863.chn