Doãn Quốc Đam: “Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung"

Chiều 11/11, bộ phim điện ảnh Truy Tìm Long Diên Hương chính thức ra mắt khán giả với buổi công chiếu hoành tráng tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đông đảo nghệ sĩ hai miền Bắc – Nam cùng hàng trăm khán giả đến giao lưu, xin chữ ký và thưởng thức những thước phim đầu tiên.

Trên thảm đỏ, đạo diễn Dương Minh Chiến cùng dàn diễn viên chính gồm Doãn Quốc Đam, Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, NSND Thanh Nam, nghệ sĩ Ngân Quỳnh… lần lượt xuất hiện trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tiến Luật, Hứa Vĩ Văn, Á hậu Quỳnh Châu, Nhật Kim Anh, Khả Như, Trương Quỳnh Anh, Thuận Nguyễn, Trâm Anh, Xuân Văn… cũng có mặt để chúc mừng ê-kíp.

Không chỉ là buổi công chiếu thông thường, chương trình còn có phần fansign giao lưu trực tiếp với người hâm mộ, khiến khu vực sự kiện trở nên náo nhiệt. Các suất chiếu đầu tiên của phim nhận được phản hồi tích cực, nhiều khán giả nhận định Truy Tìm Long Diên Hương là một tác phẩm “đậm chất điện ảnh”, gợi nhớ phong cách Hollywood và Hong Kong thập niên 1990.

Gây chú ý nhất tại sự kiện là Doãn Quốc Đam, gương mặt hiếm hoi của miền Bắc góp mặt trong dự án hành động do ê-kíp miền Nam sản xuất. Nam diễn viên chia sẻ: “Khi đóng phim, tôi ít khi để ý vẻ bề ngoài của nhân vật. Tôi chỉ quan tâm có ‘tải’ được hết hồn cốt của nhân vật hay không. Nhan sắc của tôi chỉ tầm trung, nên việc làm xấu mình đi một chút cũng không sao. Tôi muốn khán giả tin vào nhân vật, chứ không phải nhìn thấy Doãn Quốc Đam trên màn ảnh.”

Anh cho biết đây là lần đầu được hợp tác cùng ActionC, đội ngũ dàn dựng hành động chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, nên cảm giác “như cá gặp nước”. Trong buổi premiere, Doãn Quốc Đam còn bất ngờ tái hiện một phân cảnh hành động trực tiếp ngay trên sân khấu, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán phòng.

Cùng chia sẻ tâm trạng trong ngày ra mắt, Quang Tuấn thừa nhận anh hồi hộp và có phần lo lắng vì đây là lần đầu tiên thử sức với phim hành động:“Nhìn thấy khán giả hào hứng như vậy, tôi càng run hơn. Nhưng khi thấy mọi người hài lòng, tôi cũng yên tâm phần nào.”

Ma Ran Đô cho biết mình chưa từng xem trước bản dựng hoàn chỉnh nên cảm thấy “nhẹ nhõm và biết ơn” khi thấy khán giả đón nhận. Trong khi đó, Nguyên Thảo tiết lộ cô “tụt huyết áp” vì hồi hộp chờ phản ứng của người xem, nhất là với các cảnh hành động do chính mình thực hiện.

“Tôi tự lái xe lôi trong phim. Cảnh quay phải thấy rõ mặt nên không thể dùng diễn viên đóng thế. Vừa lái vừa sợ ảnh hưởng đến bạn diễn và máy quay phía trước, tôi thực sự căng thẳng”, Nguyên Thảo chia sẻ.

Đạo diễn Dương Minh Chiến cho biết Truy Tìm Long Diên Hương được thực hiện với phương châm “tuyệt đối giải trí nhưng vẫn chân thật đến từng chi tiết”. Để tăng tính thuyết phục, ê-kíp đã mang lên phim khối long diên hương thật nặng 10kg, giá trị ước tính hàng tỷ đồng, cùng bộ xương cá Ông hơn 200kg làm đạo cụ.

Anh cũng tiết lộ quá trình làm việc đòi hỏi diễn viên phải nhập vai đến mức cực điểm: “Tôi cố tình thao túng tâm lý dàn diễn viên, vì chỉ khi họ thật sự tin mình đang trong tình huống đó, khán giả mới cảm được sự chân thực. Chỉ những phân đoạn quá nguy hiểm mới dùng thế thân.”

Cảnh Ma Ran Đô bị đốt lửa được thực hiện với người hỗ trợ chuyên nghiệp, còn Quang Tuấn kể lại: “Ngay cảnh đầu tiên, tôi bị thuyền đập vào đầu khiến choáng. Đạo diễn hành động bảo ‘không sao đâu, đau tí thôi’, nên tôi ráng quay tiếp.”

Truy Tìm Long Diên Hương kể về hành trình tìm lại báu vật thiêng của anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô), cùng sự đồng hành của Út Linh (Nguyên Thảo) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài). Từ cuộc rượt đuổi vì lòng tham, họ dần nhận ra giá trị thật sự của tình thân và lòng trung thành. Bộ phim do 89S Group và F35 Studio sản xuất, CGV phát hành, có suất chiếu đặc biệt từ 12–13/11 và khởi chiếu toàn quốc ngày 14/11/2025.