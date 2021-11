Đoạn hội thoại trong sách Tiếng Anh bỗng gây bão MXH: Nam chính nói gì mà ai cũng cười lăn lộn, thương thay kiếp friendzone

Mới đây, một đoạn hội thoại trong sách Tiếng Anh bỗng gây bão MXH, được dân tình chia sẻ khắp các hội nhóm. Nhật vật chính trong đoạn hội thoại là cô nàng Gina và anh chàng Todd. Nếu chỉ đọc lướt qua, ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là 2 người bạn bình thường đang hẹn nhau đi chơi. Nhưng khoan, đọc kỹ một chút thì hình như có mùi... friendzone đâu đây và "nạn nhân" chính là anh chàng Todd thì phải!

Nội dung đoạn hội thoại cụ thể như sau:

Todd: Hi Gina, this is Todd. Do you want to go out this evening? I know a great restaurant.

(Todd: Chào Gina, tôi là Todd đây. Bạn có muốn đi chơi tối nay không? Tôi biết một nhà hàng rất tuyệt).

Gina: Thanks, but I’m going out with my friends.

(Gina: Cảm ơn, nhưng tối nay tôi đi với bạn rồi)

Todd: How about tomorrow evening?

(Todd: Còn tối mai thì sao?)

Gina: Afraid not. I’m going to pick my parents up at the airport tomorrow.

(Gina: Tôi e là không. Ngày mai tôi phải đi đón cha mẹ ở sân bay).

Đoạn hội thoại gây bão MXH.

Todd: I see. Do you want to go out this weekend?

(Todd: Tôi hiểu rồi. Vậy bạn có muốn đi chơi vào cuối tuần này không?)

Gina: I can’t Todd. I’ll go camping with my friends.

(Gina: Tôi không thể, Todd à. Tôi sẽ đi cắm trại với bạn)

Todd: Oh! How about next Tuesday? We can watch a movie.

(Todd: Ồ, thế còn thứ ba tới thì sao? Chúng ta có thể đi xem phim)

Gina: I’m sorry Todd. I’ll visit my cousin in the hospital.

(Gina: Xin lỗi nhé Todd. Tôi phải đến viện thăm người họ hàng)

Todd: Well, how about sometime next month?

(Todd: Vậy vào hôm nào đó trong tháng tới thì sao?)

Gina: No Todd. I’ll get married next month.

(Gina: Không, Todd ơi. Tháng tới tôi sẽ kết hôn...)

Dựa vào đoạn hội thoại thì có thể thấy được, anh chàng Todd có cảm tình rõ mười mươi với cô nàng Gina nhưng xem ra đối phương thì không hề! Todd cố chấp rủ nàng đi chơi hết lần này đến lần khác nhưng Gina đều có cớ từ chối cực hợp tình, hợp lý. Và cuối cùng, Gina chốt hạ một lý do khiến Todd như chết nửa tâm hồn: "Tháng tới tôi sẽ kết hôn". Có lẽ sau câu nói này, Todd sẽ chẳng bao giờ rủ Gina đi chơi thêm lần nào nữa!

Còn những người đọc đoạn hội thoại này thì không khỏi cười lăn lộn, thương thay cho mối tình nhọ nhem của Todd...