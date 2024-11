Mới đây, nàng WAG Doãn Hải My đã có chuyến đi Hàn Quốc cùng Đoàn Văn Hậu. Chuyến đi này Văn Hậu tập trung chữa trị và hồi phục chấn thương sau 1 năm tạm xa sân cỏ. Tranh thủ thời gian không tập luyện, vợ chồng Văn Hậu đã đi tham quan nhiều nơi. Về đến Việt Nam, Hải My liền tung bộ ảnh khoe trọn vóc dáng nuột nà. Dù vừa mới sinh con được vài tháng nhưng nàng WAG sinh năm 2001 đã lấy lại cơ thể săn chắc, gọn gàng. Đặc biệt, vòng 2 của Hải My dù mới sinh nhưng vẫn vô cùng thon gọn.

Vóc dáng nuột nà dù mới sinh của vợ Văn Hậu

Vòng 2 khiến hội chị em phát mê của Hải My

Nhan sắc cực ngọt ngào của nàng WAG

Gần đây, Doãn Hải My xuất hiện tại trường đại học Luật Hà Nội với vai trò làm ban giáo khảm cho một cuộc thi tài năng sinh viên. Cô nàng váy đơn giản nhưng thanh lịch và vẫn chiếm trọn spotlight.

Đoàn Văn Hậu cũng dành thời gian đồng hành và 'hộ tống' bà xã Doãn Hải My đến chương trình này. Khoảnh khắc cặp đôi sánh vai về trường cũ của Hải My nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình.

Góc nghiêng thần thánh của Doãn Hải My

Cô nàng xuất hiện cực ngọt ngào, nhan sắc mẹ bỉm sữa mặn mà

Sau khi kết hôn và sinh con, Doãn Hải My hiện đã bắt đầu quay trở lại với công việc kinh doanh riêng, cũng như là KOL

Hải My luôn có sự đồng hành cùng vợ