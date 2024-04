Đoạn đường chưa đến 3km nhưng “quy tụ” 7 trường đại học: Đều là trường trọng điểm quốc gia, sản sinh nhiều thế hệ nhà giáo, bác sĩ, KTS, cán bộ cho đất nước

1. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (HUS)

Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội





Đại học Khoa học Tự nhiên là một trong những trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, là đơn vị trọng điểm, đầu ngành của Việt Nam về đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học công nghệ, mang tính ứng dụng cao. Đây cũng là trường Đại học đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á kiểm định và đạt chuẩn chất lượng cấp trường của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.



Với bề dày lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, Đại học Khoa học Tự nhiên đã xây dựng được đội ngũ cán bộ tâm huyết, trình độ cao. Cũng vì vậy nên chất lượng đào tạo và giảng dạy ở HUS luôn được đánh giá cao.

Mặc dù, là ngôi trường đứng đầu về khoa học cơ bản tại Việt Nam, nhưng trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội lại có mức học phí không quá cao so với mặt bằng chung của các trường đại học công lập. Theo đó, năm học 2023 - 2024, học phí của trường giao động từ 16,5 triệu đồng - 38,5 triệu đồng/năm tùy thuộc vào từng ngành học cụ thể.

Năm 2023, điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 20 - 25,65 điểm (thang 30) và 33,4 - 34,85 điểm (thang 40). Ngành Khoa học dữ liệu có điểm chuẩn vào trường cao nhất là 34,85 (xét theo thang 40).

Ngoài trụ sở chính tọa lạc tại 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, trường còn có 2 cơ sở khác tại 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH)

Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội





Nằm ngay sát “vách” Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn –cũng là một trong những trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là ngôi trường hàng đầu với sứ mệnh đào tạo và nghiên cứu về các lĩnh vực xã hội và nhân văn tại Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên chất lượng và môi trường học tập độc đáo, USSH là cái nôi đào tạo ra nhiều thế hệ nhà giáo, nhà báo sẵn sàng xông pha, cống hiến để tiếp nối truyền thống hiếu học, bề dày thành tích của thế hệ trước.

Năm 2023, điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội dao động 20-28,78 điểm. Năm ngành trên 28 điểm gồm Quan hệ công chúng, Báo chí, Đông phương học, Hàn Quốc học và Tâm lý. Ngành Quan hệ công chúng có điểm cao nhất, 28,78 ở khối C00 (Văn, Sử, Địa).

Năm học 2023-2024, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) thông báo sẽ áp dụng mức học phí đối với các chương trình đào tạo chuẩn (trừ các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng) là 15 triệu đồng/năm. Học phí các chương trình đào tạo đã kiểm định chất lượng: giao động từ 20.000.000đ - 35.000.000đ năm tùy theo ngành học. Ngoài ra trường còn có chính sách giảm học phí 100%, 70% và 50% với một số đối tượng sinh viên.

3. Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (VUTM)

Địa chỉ: Số 2 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội





Học viện Y Dược học Cổ truyền là trường ĐH thuộc top 7 trường y khoa đầu ngành tại miền Bắc Việt Nam, trực thuộc Bộ Y tế. Đây cũng là ngôi trường đứng đầu về đào tạo các ngành y học cổ truyền. Trải qua quá trình hình thành và phát triển đến nay, VUTM đã phát triển vững chắc trên mọi mặt với đông đảo đội ngũ cán bộ giảng viên và nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Y học cổ truyền, Y khoa, Dược học và các ngành khác thuộc khối ngành sức khỏe.

Hiện nay, Học viện Y Dược học cổ truyền đào tạo 3 chuyên ngành chính, đó là: Y học cổ truyền, Y khoa và Dược học. Năm 2023, ngành Y khoa có mức điểm chuẩn cao nhất là 25.05 điểm, ngành Y học cổ truyền có điểm chuẩn là 21.85 điểm, ngành Dược học là 23.09 điểm.

Năm học 2023 - 2024, học phí của trường là 24.500.000 đồng/năm. Bên cạnh đó hàng năm, Học viện có nhiều chính sách hỗ trợ sinh viên theo học có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích tinh thần học tập.

4. Trường Đại học Hà Nội (HANU)

Địa chỉ: Km 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.





Đại học Hà Nội là một trong những trường đào tạo ngoại ngữ hàng đầu cả nước, là nơi chắp cánh cho biết bao thế hệ yêu ngôn ngữ và có mong muốn hội nhập thế giới. Ngôi trường này hiện đang đào tạo 11 ngành ngoại ngữ, 9 chuyên ngành khác ngoài ngôn ngữ, 6 trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế. Đây cũng là trường đại học đầu tiên của Việt Nam đào tạo chính quy 8 chương trình cử nhân chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh và 1 chương trình bằng tiếng Pháp.



Năm học 2023, điểm chuẩn Đại học Hà Nội dao động 24,2-36,15. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Ngôn ngữ Hàn Quốc với 36,15 điểm (điểm ngoại ngữ nhân hệ số hai theo thang 40). Điểm chuẩn thấp nhất là 24,20 - ngành Công nghệ thông tin (không nhân hệ số). Trong khi đó, mức học phí dao động từ 11.550.000 – 19.100.000 VNĐ/học kỳ cho các ngành học khác nhau, trong đó, bao gồm cả hệ đại trà và chất lượng cao.

Sinh viên khi theo học tại HANU được tham gia các chương trình, mạng lưới hợp tác quốc tế tạo ra nhiều cơ hội tham gia học tập, nghiên cứu, giao lưu để tìm kiếm cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nắm trong tay ngoại ngữ chính là chìa khóa đa năng mở ra nhiều con đường sự nghiệp cho sinh viên Đại học Hà Nội.

5. Học viện Công nghệ Bưu chính – Viễn thông (PTIT)

Địa chỉ: Km10 Đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Trụ sở chính tọa lạc tại 122 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.





Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), tiền thân là Trường Đại học Bưu điện - Vô tuyến điện, được thành lập vào năm 1953. Tính đến năm 2023, Học viện đã có bề dày lịch sử 70 năm kể từ ngày thành lập và hiện thuộc sự quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.



Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là trường ĐH đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu chính trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam, đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về các lĩnh vực khác nhau như công nghệ, kỹ thuật, kinh tế… 100% giảng viên của trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn với bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ trở lên. Do đó, tại đây, sinh viên PTIT có thể yên tâm học tập và phát triển hết mình.

Năm 2023, tại cơ sở phía bắc, điểm chuẩn của trường dao động từ 23,76 đến 26,59. Ngành Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất, lấy 26,59 điểm. Ngành Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng lấy thấp nhất - 23,76 điểm.

Theo thông tin trên website của nhà trường, học phí trình độ đại hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2023-2024 dao động từ khoảng 24,5 triệu đồng - 27,8 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học. Học phí chương trình chất lượng cao trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin năm học 2023-2024 là khoảng 42 triệu đồng/năm. Và học phí chương trình Cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng năm học 2023-2024 là khoảng 30,5 triệu đồng/năm.

6. Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)

Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội





Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những ngôi trường hàng đầu miền Bắc về đào tạo lĩnh vực Thiết kế và Xây dựng. Trường chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Xây dựng và là trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ đứng đầu cả nước.



Năm 2023, điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội không có nhiều biến động. Ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn 24,75, tức trung bình 8,25 điểm một môn - mức cao nhất năm, kế đó Thiết kế đồ họa 24. Với nhóm lấy điểm chuẩn thang 30, Công nghệ thông tin cao nhất - 24,75, bằng năm ngoái. Ở thang 40, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU) nhân đôi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Hình họa mỹ thuật). Ngành Kiến trúc lấy cao nhất với 28,8 điểm.

Theo website của trường, học phí năm học 2023-2024 giữa các ngành học có sự chênh lệch nhưng không đáng kể. Cụ thể, học phí các ngành đồ họa, điêu khắc, thời trang là 12tr/năm, các ngành còn lại là 14,5tr/năm.

7. Học viện An ninh nhân dân (PSA)

Địa chỉ: 125 đường Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội





Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an, là ngôi trường đào tạo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách của người cán bộ An ninh. Bên cạnh đó trường còn nghiên cứu khoa học về An ninh nhân dân phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.



Chỉ cần trúng tuyển vào ngôi trường này, sinh viên sẽ không phải lo lắng về vấn đề học phí mỗi kỳ. Theo đó, sinh viên khi theo học tại trường sẽ được miễn học phí hoàn toàn, dựa trên quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an. Không những vậy, sinh viên còn được hưởng một số quyền lợi quan trọng như cam kết về chế độ ăn, ở, mặc và phụ cấp hàng tháng từ quân đội; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng hỗ trợ cho quá trình học tập; có cơ hội được Học viện bổ nhiệm học tập ở nước ngoài để nâng cao trình độ. Sau khi tốt nghiệp, 100% sinh viên sẽ được sắp xếp làm việc tại các đơn vị, vì vậy hoàn có thể yên tâm về tương lai sự nghiệp sau khi ra trường.

Tuy nhiên, để trở thành học viên của ngôi trường này là không hề dễ dàng. Theo đó, những thí sinh trúng tuyển vào các trường này đều phải có học lực rất tốt và đáp ứng đủ các tiêu chí về sức khỏe, lý lịch. Để đăng ký xét tuyển vào trường, học sinh cần trải qua vòng sơ tuyển tại Ban Chỉ huy quân sự cấp quận, huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Năm 2023, ngành thấp nhất 14,74 - Y khoa (được trường gửi đào tạo Học viện Quân y), cao nhất 24,19 - ngành Nghiệp vụ An ninh. Công thức tính điểm của Học viện An ninh nhân dân như sau: Điểm xét tuyển = (M1+M2+M3)*2/5 + bài thi Bộ Công an *3/5 + điểm cộng. Trong đó, M1, M2, M3 là điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân.

(Tổng hợp)