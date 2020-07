Đoạn clip vài giây nhưng khiến MXH bức xúc: Chồng nhục mạ vợ được bạn bè cổ vũ và “kì lạ” nhất là phản ứng của nhân vật nhỏ bé bên cạnh

Đúng là mỗi gia đình một hoàn cảnh. Có nhiều ông chồng gia trưởng không biết cách thấu hiểu cho vợ mình. Họ sĩ diện, muốn thể hiện bản thân trước mặt người khác, hoàn toàn chẳng coi trọng vợ.



Những người đàn ông sẵn sàng xúc phạm vợ thì không xứng đáng được tôn trọng. Những người như vậy chắc hẳn không hiểu được rằng bản thân mình chỉ đang làm trò cười chứ chẳng ai khâm phục.

Mới đây, một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao. Theo đó, khung cảnh diễn ra tại một gia đình. Dường như đúng ngày sinh nhật nên họ làm cỗ để mời mấy người bạn của chồng sang đánh chén.

Sau khi mọi người ăn uống no say, bánh sinh nhật đã được cắt thì hai vợ chồng xảy ra chuyện xích mích. Anh chồng sẵn sàng đứng lên chửi bới vợ trong tiếng “cổ vũ” của những người xung quanh.

Ảnh cắt từ clip.

Sau đó, thể hiện thêm "tinh thần đàn ông", anh chồng cầm một chiếc giày đứng dậy dứ vào mặt vợ dọa đánh kèm theo nhiều lời chửi bới.

"Ăn, đẻ, nhàn nhá. Tối nay ngủ chuồng chó", người đàn ông chửi vợ. Rõ ràng, dường như anh ta coi thường công việc và thiên chức của người phụ nữ thật rồi khi thẳng thừng nói ra câu này giữa bao nhiêu người như vậy.

Cùng lúc đó, những người đàn ông bên cạnh cũng cười cợt rồi hùa vào với anh chồng này. Chính họ đã gợi ý chuyện phải cho vợ "ngủ chuồng chó". Họ cũng bảo nhau: "Quay đúng đoạn này đăng facebook" đồng thời cổ vũ anh chồng: "Phải đánh đi".

Sau cuối, người đàn ông vẫn một tay cầm đĩa bánh, tay kia cầm giày chực đánh vợ và lời dọa nạt "Đi rửa bát" rất hống hách, mang tính ra lệnh.

Đuổi vợ đi rửa bát.

Đoạn clip khiến người ta phải bức xúc vô cùng. Hai vợ chồng có yêu thương thì mới quyết định cưới nhau. Vậy mà cuối cùng cái người vợ nhận về lại là sự không tôn trọng đến như vậy. Khi có mặt người ngoài, anh chồng vẫn thoải mái to tiếng, chửi bới và thậm chí cầm nguyên chiếc giày lên dọa đánh vợ ngay trước mặt con mình. Điều đáng nói là cô bé vẫn chơi bình thường, không hề sợ hãi hay gào khóc như 1 phản ứng bình thường của những đứa trẻ khác nếu bố mẹ to tiếng. Nhiều dân mạng cho rằng, có lẽ vì cô bé chứng kiến cảnh này quá nhiều nên đã "vô cảm".

Trong hôn nhân, bạo lực gia đình hay sự xúc phạm đến tột cùng như thế cũng là một biểu hiện của sự không tôn trọng, bất bình đẳng. Chắc hẳn đây không phải là lần đầu tiên chị vợ này gặp phải trường hợp ấy bởi thái độ bình thản, phản đối yếu ớt. Cô vợ cũng lâm vào cảnh "một mình một phe", chẳng ai có một câu bênh vực nào.

Người cha bạo lực ngay trước mặt con mà đứa bé không hề sợ hãi như là chuyện thường ngày đã trải qua

Phần khác, người chồng rõ ràng có các anh bạn không nên có chút nào. Chuyện gia đình người khác nhưng họ thoải mái can dự theo chiều hướng xem đây là trò vui. Không những không can thiệp hay can ngăn hoặc im lặng đi, những người này hò reo cổ vũ anh chồng "phải đánh". Những con người này đều coi chuyện chồng đánh vợ là bình thường.

Vợ và chồng đến với nhau trên nền tảng bình đẳng, đâu thể nói đánh là đánh, giải quyết bằng tay chân được. Đoạn clip vẫn đang gây được sự chú ý cùng những bình luận bức xúc trên mạng xã hội.

Thế mới biết tư tưởng gia trưởng, coi thường vợ vẫn còn tồn tại ở nhiều người. Đàn ông hãy nhớ rằng, đừng bao giờ cho rằng sức mạnh của mình được thể hiện ở chuyện có dám đánh vợ hay không. Làm như thế họ chỉ dồn thêm sự uất ức cho người phụ nữ của mình mà thôi.