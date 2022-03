Thời gian gần đây, khi số ca COVID-19 ngày càng tăng cao cũng là lúc các gia đình tìm mua những loại thực phẩm chức năng có tác dụng bồi bổ cơ thể. Trong đó, yến sào là 1 trong những món đồ bổ được tìm mua nhiều nhất.

Theo nghiên cứu khoa học, tổ yến là thực phẩm cao cấp, có chứa 42,8 - 54,9% protein; nhiều glucose; các acid amin khó thay thế như là cystein, phenyllamin, tyrosin...; các vitamin B, C, E, PP; các muối natri, sắt, phosphor và các nguyên tố vi lượng.

Trong Đông y, tổ yến vị ngọt, tính bình, vào phế, vị và thận.

Theo nhà khoa học, lương y đa khoa Quốc gia Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt nam, Hội Đông y Hà Nội Việt Nam): Trong Đông y, tổ yến vị ngọt, tính bình, vào phế, vị và thận. Có tác dụng dưỡng âm nhuận táo, bổ trung ích khí, bổ thận sinh tinh, kiện tỳ dưỡng huyết. Liều dùng, cách dùng: 3 - 20g; nấu, hầm.

Về vấn đề người nhiễm COVID-19 dùng yến sào có tốt không, theo lương y đa khoa Quốc gia Bùi Đắc Sáng: Điều này còn tùy vào từng thời điểm.

Thời điểm vàng để F0 dùng tổ yến

Thông thường, ôn dịch (bệnh truyền nhiễm cấp tính do cảm nhiễm dịch lệ gây ra, có đặc điểm bệnh tình nguy hiểm, lây lan mạnh) là do tà khí vô hình, từ miệng mũi mà xâm nhập vào cơ thể. Tà khí lây truyền qua đường không khí hoặc do qua tiếp xúc.

Khi tà khí xâm nhập vào mũi miệng: Nếu người có bản khí sung mãn thì tà không dễ xâm nhập vào sâu cơ thể; Nếu người bị hư yếu, đặc biệt người có các bệnh về hô hấp, bệnh lý nền… ngoại tà khí đó thừa cơ xâm nhập.

Nhiều người coi yến sào như một phương thuốc và lầm tưởng rằng có thể sử dụng để chữa bệnh. Tuy nhiên, yến sào chỉ là một loại thực phẩm chức năng có tác dụng bổ trung ích khí, bổ thận sinh tinh, kiện tỳ dưỡng huyết. Dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, viêm khí phế quản, ho khan đàm dính, hen suyễn, khái huyết thổ huyết, viêm dạ dày thực quản gây nôn, lỵ và sốt rét kéo dài.

Tuy nhiên trong giai đoạn đầu bệnh COVID chưa nên sử dụng thực phẩm bổ dưỡng (phù chính) này mà nên dành cho giai đoạn hồi phục để nhanh bình phục sức khoẻ. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng.

Chế độ ăn cho người F0 nên là các thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, đầy đủ đường, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Không ăn nhiều các thức ăn chiên, xào, rán… Chế độ ăn cân bằng giữa dưỡng chất.

Những đối tượng nào không nên dùng yến sào?

Theo lương y Sáng, người trẻ khỏe mạnh có khả năng hấp thụ tốt thì việc ăn tổ yến hàng ngày có thể sẽ không quá ảnh hưởng. Tuy nhiên có một số đối tượng sau nên thận trọng:

1. Người cao tuổi, sử dụng liên tục tổ yến sẽ có tác động xấu đến hệ thống tiêu hóa.

2. Những người cảm mạo, sốt nhức đầu, đau bụng do lạnh hoặc đầy bụng, ho nhiều đàm loãng không nên dùng yến sào.



Người cao tuổi, sử dụng liên tục tổ yến sẽ có tác động xấu đến hệ thống tiêu hóa

3. Những người có triệu chứng viêm da, viêm phế quản cấp, viêm nhiễm tiết niệu, sốt thực nhiệt không nên dùng yến sào.

4. Những người gầy yếu, cơ thể xanh xao, tỳ vị hoạt động yếu, không hấp thu được thực phẩm, dưỡng chất cũng không nên dùng yến sào.

5. Người dương hư, đại tiện lỏng, nước tiểu trong cũng không nên dùng tổ yến sào.

6. Trẻ em dưới 07 tháng tuổi hoặc đang bị sốt cũng không nên sử dụng yến sào.

Liều lượng sử dụng tổ yến hợp lý:

- Trẻ em 1- 4 tuổi: 1-2g tổ yến tinh/ngày.

- Trẻ em 4 tuổi trở lên, phụ nữ mang thai, và thanh niên: 2-3g yến tinh/ngày.

- Người già, người có bệnh (tiểu đường, ung thư, mới ốm dậy…): 3-4g yến tinh/ngày.

