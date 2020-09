Đổ tiền triệu mua đồ skincare chống lão hóa nhưng nếu mắc 5 sai lầm này thì da dẻ vẫn xuống dốc không phanh

1. Không dùng kem chống nắng đầy đủ

Một trong những lý do khiến làn da lão hóa nhanh chóng chính là do ánh nắng mặt trời. Tia UV sẽ khiến da bị cháy nắng, hình thành nám, đốm nâu, phá vỡ collagen và elastin khiến da sớm bị chảy xệ, nhăn nheo. Ngoài ra dù đã chăm bôi kem chống nắng nhưng nhiều cô nàng thường bôi thiếu liều lượng, khiến kem không đủ che phủ để bảo vệ da. Đây cũng chính là lý do vì sao dù có đổ tiền triệu mua đồ skincare mà da bạn vẫn sẽ lão hóa như thường. Nói tóm lại, nếu muốn da dẻ trẻ đẹp thì bạn đừng quên bôi kem chống nắng mỗi ngày, mỗi lần bôi cỡ khoảng 1 thìa café cho toàn mặt.

2. Lạm dụng các sản phẩm chống lão hóa

Các thành phần chống lão hóa như AHA, retinol, vitamin C… hứa hẹn giúp thúc đẩy quá trình tái tạo làn da, sản sinh collagen để da dẻ mịn đẹp và hạn chế sự hình thành nếp nhăn. Tuy nhiên những thành phần này nếu lạm dụng sẽ khiến da bị tổn thương, phá hủy lớp màng bảo vệ da, khiến da ngày một yếu đi chứ không thể đẹp lên. Để tránh lạm dụng sản phẩm này thì bạn nên hỏi bác sĩ kỹ lưỡng về liều lượng và cách thức sử dụng; nên bắt đầu từ những sản phẩm có tỷ lệ hoạt chất thấp rồi tăng dần; ngoài ra còn cần sử dụng thêm những sản phẩm dưỡng có khả năng cấp ẩm, phục hồi da để tránh da bị kích ứng.

3. Dùng sản phẩm hết hạn

Hản sử dụng của sản phẩm là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định chất lượng của sản phẩm đó. Nếu sử dụng sản phẩm đã quá hạn thì chúng vừa không có tác dụng chống lão hóa mà còn có thể khiến da bị kích ứng, lên mụn. Đặc biệt với những loại serum vitamin C, chúng thường bị oxy hóa nhanh chóng do không khí hoặc do đậy nắp không cẩn thận. Ngoài ra các loại mỹ phẩm dưỡng da đều có hạn sử dụng sau khi mở nắp, thông thường là từ 6 tháng – 12 tháng. Bạn nên lưu tâm đến những yếu tố này để tránh sử dụng phải sản phẩm đã quá hạn.

4. Quá trình sinh hoạt thiếu khoa học

Không chỉ dùng đồ bôi ngoài, chu trình sống cũng có ảnh hưởng quan trọng đến làn da. Việc thức khuya, dùng đồ uống có cồn, ăn uống kiêng khem không đủ chất, lười vận động, stress… cũng khiến là da lão hóa nhanh chóng, không có thời gian để phục hồi, lên mụn. Vì vậy bạn đừng quên xây dựng chu trình dưỡng da khoa học, tư tưởng thoải mái, uống đủ nước để da dẻ luôn mịn đẹp.

5. Không kiên trì

Mọi món đồ skincare đều cần có 1 khoảng thời gian nhất định để phát huy tác dụng. Bạn cần ít nhất 4 – 8 tuần mới có thể thấy hiệu quả của sản phẩm trên da. Với những sản phẩm chống lão hóa thì bạn càng cần thời gian dài hơn để đánh giá khả năng tác động của sản phẩm.Tuy nhiên vì thiếu kiên nhẫn mà nhiều nàng thường thay đồ dưỡng liên tục khiến da chưa kịp quen sản phẩm. Điều này vừa khiến da không thể đẹp lên, sản phẩm không thể phát huy tác dụng mà còn làm tăng nguy cơ da bị kích ứng.

Nguồn: PH