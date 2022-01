Đỗ Thị Hà chuyển hướng make up đậm chất Tây, nhan sắc thăng hạng vượt bậc: Đáp trả "đanh thép" trước những chê bai ngày trước

Suốt từ những ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đến tận bây giờ, nhan sắc của HH Đỗ Thị Hà vẫn luôn là chủ đề bàn luận của netizen. Sở hữu gương mặt hiền lành nhẹ nhàng cùng nụ cười tươi rạng rỡ nhưng những ngày đầu đăng quang Đỗ Thị Hà vẫn nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Đại đa số đều cho rằng nhan sắc của nàng Hậu quá nhạt nhòa so với dàn Bông hậu sắc nước hương trời ngoài kia.

Nhan sắc của HH Đỗ Thị Hà những ngày đầu đăng quang.

Nhưng từ khi Mỹ tiến, nàng Hậu của chúng ta chuyển hướng make up đậm chất Tây nhìn sắc nét, sang chảnh vô cùng. Nhan sắc từng bị chê bai nặng nề ngày ấy, giờ đã thăng hạng vượt bậc. Không một ai còn chê cô "quê mùa", lạc điệu như trước mà thay vào đó là cả ngàn mỹ từ có cánh dành cho nhan sắc của Đỗ Thị Hà.

Hình ảnh mới nhất càng chứng tỏ nhan sắc thăng hạng của Đỗ Thị Hà. Vẫn là một bộ đầm trắng nhẹ nhàng thanh lịch nhưng nàng Hậu make up theo phong cách hoàn toàn khác.

Đôi mắt phủ khói sắc nét, môi trầm gợi cảm... tất cả đều tôn lên nhan sắc kiêu sa, quyến rũ của Đỗ Thị Hà. Mặc dù chọn tông make up đậm nét La Tinh nhưng nàng Hậu vẫn giữ được nét mềm mại của phụ nữ Việt. Đó chính là điều mà công chúng ngày càng yêu quý cô hơn.

Những ngày trên đất Mỹ, HH Đỗ Thị Hà trung thành với layout make up cá tính sắc lạnh khiến fan "bấn loạn". Thậm chí cô còn tự mình họa mặt chứ không cần nhờ cậy đến chuyên gia trang điểm.

Lại nói đến layout make up đậm chất Tây, Kim Duyên từng dấy lên làn sóng tranh cãi tại Miss Universe 2021. Vẫn biết layout này là do chuyên gia make up nước ngoài họa mặt nhưng đa phần mọi người đều cảm thấy gương mặt của Kim Duyên mất hết nét châu Á, nhìn cô như một người đẹp La Tinh chứ không phải đại diện Việt Nam.

Layout make up gây tranh cãi của Kim Duyên.

Rất nhiều ý kiến trái chiều bùng nổ quanh layout make up của Kim Duyên.

Quay trở lại với nhan sắc của Đỗ Thị Hà. Thay đổi layout make up, nhan sắc của Đỗ Thị Hà thăng hạng vượt bậc. Nàng Hậu từng bị chê lên chê xuống về gương mặt nhạt nhòa thì nay đã sắc lạnh, kiêu sa quyến rũ tột cùng. Tự nhận gương mặt mình hiền lành và không thể "ác" nổi, nhưng khi chuyển hướng make up tông trầm nhìn nàng Hậu sắc lạnh gai góc và cá tính hơn hẳn.

Không chỉ layout make up mà cả style của nàng Hậu cũng nâng tầm lên một lever mới. Những ngày ở Mỹ, Đỗ Thị Hà diện đi diện lại vài món đồ cơ bản nhưng set nào cũng chất lừ, cộng thêm thần thái sang chảnh, tất cả chính là câu trả lời đanh thép nhất của nàng Hậu trước những trái chiều, chê bai ngày trước.



Giờ đây, netizen phải nhìn Đỗ Thị Hà với một con mắt khác. Không còn là nàng Hậu lạc điệu, nhạt nhòa liên tục bị chê như trước, Đỗ Thị Hà ở hiện tại lột xác một cách choáng ngợp.

Và nhất cử nhất động của cô đều khiến công chúng mong mỏi, tất cả mọi người đều hi vọng sự tái xuất của Đỗ Thị Hà tại showbiz Việt thời gian tới.

https://afamily.vn/do-thi-ha-chuyen-huong-make-up-dam-chat-tay-nhan-sac-thang-hang-vuot-bac-dap-tra-danh-thep-truoc-nhung-che-bai-ngay-truoc-20220124110232219.chn