Buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra tại TP.HCM sáng nay với sự góp mặt của dàn Bông hậu xinh dẹp kiều diễm của Vbiz như HH Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga, HH Lương Thùy Linh... trong đó HH Tiểu Vy chính là nàng Hậu được quan tâm nhất bởi tới đây cũng là thời điểm nàng Hậu kết thúc nhiệm kỳ 2 năm với ngôi vị Hoa hậu Việt Nam.

HH Tiểu Vy khoe body vệ nữ trong bộ đầm xẻ cao tít tắp với gam màu vàng đồng óng ả tôn lên nước da nâu bánh mật rắn rỏi khỏe khoắn của người con gái Quảng Nam. Không thể phủ nhận sau 2 năm đăng quang, HH Tiểu Vy ngày càng quyến rũ gợi cảm với sắc vóc tựa nữ thần.

HH Tiểu Vy đọ sắc cùng Á hậu Phương Nga và Á hậu Thúy An, cả 3 Bông hậu đều vô cùng xinh đẹp gợi cảm, nhan sắc thăng hạng hơn hẳn so với ngày mới đăng quang. Đọ sắc cùng 2 nàng Á hậu, không nói đến nhan sắc hay vóc dáng, HH Tiểu Vy lộ nổi bật nhất với đôi chân "khác thường", lệch tông hẳn so với hai người đẹp bên cạnh. Tại bức ảnh đọ sắc, ai cũng tò mò về chi tiết đặc biệt này.

HH Tiểu Vy khoe chân thon dài miên man cùng 2 nàng Á hậu nhưng dân tình lại soi ngay chân của cô lệch tông hẳn 2 người đẹp bên cạnh. Vẫn biết Tiểu Vy sở hữu làn da ngăm đen rắn rỏi nhưng trong bức ảnh này cô lộ ngay đôi chân cháy nắng với hai tông da khác biệt.

Không ít lần HH Tiểu Vy khoe dáng trong những thiết kế đầm xẻ cao bất tận, nhưng chưa bao giờ lại lộ đôi chân với 2 tông màu khác biệt đến vậy.

Với đôi chân lệch tông rõ rệt, dân tình đoán già đoán non nàng Hậu của chúng ta chắc vừa có một mùa Hè rực lửa. Đôi chân cháy nắng nên mới lộ rõ 2 tông màu khác biệt đến vậy, dù Tiểu Vy sở hữu nước da nâu bánh mật nhưng vẫn không thể tránh dấu vết cháy nắng rõ rệt trên da.

Rõ ràng HH Tiểu Vy đã có một mùa Hè nồng nhiệt với những chuyến đi biển, khoe dáng với bikini đốt mắt người nhìn. So với ngày mới đăng quang khi mới 18 tuổi, Tiểu Vy của hiện tại nóng bỏng gợi cảm với vóc dáng không thua gì bất kỳ siêu mẫu nào.

Mùa Hè vừa qua, dân tình được phen mãn nhãn khi ngắn nhìn Tiểu Vy trong những thiết kế bikini, short... phóng khoáng, gợi cảm.