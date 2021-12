Đỗ quyên bung cánh một năm chỉ một lần, chị em cắm chơi cả tháng chỉ từ 79k

Khoảng 2 năm gần đây cứ mỗi dịp cuối năm đỗ quyên ngủ đông lại tấp nập trên phố, trong nhà nhiều chị em yêu hoa. Cũng bởi mỗi năm chỉ chơi được một lần mà để có thể chinh phục được em nó nở bung cũng không đơn giản.

Cành đỗ quyên thoạt nhìn không khác gì những cành củi khô được các chủ shop hoa giới thiệu sẽ nở ra bông. Điều này khiến nhiều chị em cũng tò mò nên đỗ quyên được bán khá nhiều trên các chợ mạng. Theo lời những người buôn hoa nếu đúng độ hoa nở thì chỉ cần cắm vào nước, chúng sẽ hồi tỉnh và nở bung chơi được cả tháng.

Năm nay do dịch giá hoa đỗ quyên cũng phải chăng hơn chỉ từ 79k/bó rẻ hơn một nửa so với mọi năm giá dao động từ 150k - 190k. Một bó đỗ quyên khá to có thể cắm được hai lọ như ảnh nên khá là tiết kiệm kinh tế mà vẫn chơi được hoa lạ.

Cành hoa có chiều dài từ 50-60cm, mỗi bó trung bình tầm 30-50 cành tùy nơi bán. Nên khi mua chị em cũng dễ dàng di chuyển không cần phải quá cẩn thận như các loại hoa khác.

Theo lời quảng cáo, sau khi cắm vào nước, nếu muốn nở nhanh hơn thì cho vào nước ấm khoảng 5 đến 10 ngày sau hoa sẽ dần bung cánh. Mới đầu khi cắm cành sẽ chưa tươi ngay được phải sau một ngày cành hoa mới bắt đầu hồi sinh, tươi tắn.

Hoa đỗ quyên thường sẽ nở bung sau 10 ngày, hoa có nhiều màu sắc như tím, hồng. Thường khi mới nở hoa có màu hồng nhạt sau sẽ chuyển tím dần, có mùi thơm dịu nhẹ. Hàng ngày cắm hoa, ngắm cành thay đổi tươi lên từng ngày chờ đến ngày hoa bung nở sẽ là trải nghiệm rất đáng để chị em nên thử ngay đó.

Theo cô Nga đã có hơn 10 năm bán các loại hoa tươi tại chợ hoa Quảng Bá chia sẻ: "Mới đầu khi cô mới nhập hoa về nhiều khách mua hàng tò mò nhưng không mua vì sợ hoa không nở. Mua hoa nở phải chọn cành màu xanh, có nụ, cạo vỏ, cành còn xanh thì 100% nở hoa."

Các chị em có thể tìm em ấy trên các group trên mạng xã hội hoặc có thể ghé chợ hoa đêm để mua và tận hưởng trải nghiệm đi chợ hoa đêm.