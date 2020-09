Do mệt, ăn kém, bệnh nhân tự mua thuốc về tiêm truyền dẫn dến ngộ độc nặng

Thông tin từ Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân N.T.N (Mỹ Đức, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng ý thức lơ mơ, phù nhiều toàn thân, không tiểu tiện được, khó thở nhiều, tím tái, trụy mạch.

Theo gia đình bệnh nhân , 4 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân kêu mệt, tiểu ít, ăn kém, phù nhiều nên tự mua thuốc về tiêm truyền tại nhà nhưng không đỡ. Qua khai thác tiền sử, được biết bệnh nhân bị suy thận, gút, tăng huyết áp, viêm đa khớp mạn tính và đái tháo đường tuýp II. Bệnh nhân đã tự mua thuốc Metformin liều lượng 850mg/ngày về sử dụng, đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng toan chuyển hoá nặng gây suy đa cơ quan, do không dùng đúng chỉ định thuốc và liều lượng, cũng như không thăm khám tại cơ sở y tế.

Bệnh nhân được cứu sống nhờ lọc máu liên tục

Tại Khoa Hồi sức Tích cực, bệnh nhân nhanh chóng được thăm khám và làm xét nghiệm, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán bệnh nhân bị toan chuyển hóa rất nặng, suy đa cơ quan, vô niệu hoàn toàn, Kali máu tăng 6,7mmol/l đe dọa tính mạng. Nguyên nhân do ngộ độc thuốc điều trị đái tháo đường Metformin.

Ngay sau đó bệnh nhân được xử trí đặt ống nội khí quản, thở máy, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, bù dịch Natribicarbonat và dùng thuốc vận mạch. Tuy nhiên tình trạng huyết áp của bệnh nhân không được cải thiện (60/40mmHg) do toan chuyển hóa quá nặng. Ngay lập tức các bác sĩ Khoa Hồi sức Tích cực đã hội chẩn và quyết định tiến hành lọc máu liên tục, lọc máu liên tục có thẩm tách cho bệnh nhân N.

Sau lọc máu liên tục 12h, huyết áp bệnh nhân dần được cải thiện (130/80mmHg), bắt đầu có nước tiểu, sau 48h hồi sức tích cực và lọc máu liên tục bệnh nhân đã cắt được hoàn toàn thuốc vận mạch.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã rút được ống nội khí quản, tự thở khí phòng, ăn uống sinh hoạt bình thường, các xét nghiệm dần về chỉ số ổn định.

Bác sĩ CKI.Nguyễn Sơn Nam, khoa Hồi sức tích cực cho biết: "Đây là trường hợp bệnh rất nặng vì biến chứng toan chuyển hóa dẫn đến suy đa cơ quan trên nhiều bệnh nền phức tạp. Lọc máu liên tục có thẩm tách là kỹ thuật chuyên sâu trong hồi sức cấp cứu. So với các phương thức thay thế thận khác, lọc máu liên tục có nhiều ưu điểm vượt trội như: thích hợp cho những bệnh nhân rối loạn huyết động, kiểm soát thể tích một cách chính xác, rất hiệu quả trong kiểm soát ure huyết cao, giảm phốt phát máu và tăng kali máu, kiểm soát nhanh toan chuyển hóa, an toàn cho bệnh nhân tổn thương não và bệnh lý tim mạch, rất hiệu quả trong điều trị nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn do lọc được các trung gian hóa học gây viêm".

Bác sĩ Nguyễn Sơn Nam khuyến cáo đối với bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị theo đơn tại nhà cần đi khám định kỳ thường xuyên để kiểm tra sức khỏe và đánh giá hiệu quả điều trị để có phác đồ điều trị phù hợp, phòng tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.