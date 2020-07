Đỗ Mạnh Cường bế con gái thứ 2 MyMy, cười mãn nguyện khi thấy con trai Nhím catwalk cực ngầu trên sân khấu VJFW 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2020, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam - Vietnam Junior Fashion Week Xuân – Hè 2020 đã chính thức khép lại tại với nhiều cảm xúc cùng như bộ sưu tập thời trang khiến mọi người mãn nhãn.

Nếu như ngày 1, bé Nhím - con trai NTK Đỗ Mạnh Cường khuấy động sân khấu với màn nhào lộn, thì sang ngày thứ 2, cậu bé lại gây chú ý với màn catwalk siêu ngầu. Và có lẽ đáng yêu nhất là khoảnh khắc Đỗ Mạnh Cường bế MyMy (Tên thật Đỗ Hà My) ngồi trên lòng mình và mỉm cười mãn nguyện ngắm nhìn cậu con trai lớn đang trình diễn trên sân khấu.

Trên trang cá nhân của mình, Đỗ Mạnh Cường cũng hay khoe ảnh các con, và hầu như bé nào đều rất phong cách.

Bé Linh Đan (Nickname: Đen), xuất hiện tại sự kiện trong set đồ rất cá tính.

Đỗ Mạnh Cường khoe ảnh con trai diễn catwalk.

Cô bé MyMy (Tên thật Đỗ Hà My) cũng được bố Đỗ Mạnh Cường dẫn đến show để cổ vũ anh trai Nhím

Cùng chiêm ngưỡng một số BST dưới đây:

Choáng ngợp với hiệu ứng "khu vườn huyền bí" trên sân khấu trình diễn BST "Secret Garden" của NTK Kim Chi

BST "Secret Garden" mà NTK Kim Chi mang đến lần này được lấy ý tưởng từ hình ảnh khu vườn huyền bí, đầy mộng mơ nơi những khóm hoa rực rỡ khoe sắc dưới tia nắng ban mai. BST với những tone màu pastel ngọt ngào như trắng, hồng, kem, xanh... cùng những chi tiết hoa lá được đính kết tỉ mỉ trên nền váy tô điểm cho chiếc đầm của nàng công chúa nhỏ thêm lộng lẫy.

BST "The Dreamy Show": "Bản sao nhí" của Hồ Ngọc Hà làm first-face; Bé Thỏ, Pun Trần, Trọng Phương catwalk cùng dụng cụ thể thao; Bé Nhím khiến khán giả hào hứng với màn nhào lộn trên sàn runway

Thương hiệu Three Gun mang đến bộ sưu tập "The Dreamy Show" với mong muốn gợi nhớ về những giấc mơ hồn nhiên, thuần túy thời thơ bé. Nhờ hiệu ứng "vệt sơn graffity" độc đáo, màn trình diễn của thương hiệu Three Gun được truyền tải một cách đầy thú vị, giúp khán giả thật sự đắm chìm vào không gian và hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của BST.



Sinh viên thời trang Hồng Bàng mang vật liệu tái chế lên sàn diễn thời trang chuyên nghiệp



BST "Sweet Dream" của các bạn sinh viên ngành thiết kế thời trang, trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng được lấy cảm hứng từ những viên kẹo ngọt ngào của tuổi thơ. Đặc biệt, các sinh viên trường Hồng Bàng đã khéo léo lồng ghép thông điệp về tinh thần bảo vệ môi trường, hướng đến xu hướng thời trang bền vững qua việc sử dụng các chất liệu tái chế.

Người mẫu Trâm Anh, Hoàng Anh catwalk cực thần thái trong show diễn của thương hiệu Henry KoF

Henry KoF mang đến BST Junior Timeline Collection Spring Summer 2020 với mong muốn đưa đến tinh thần trẻ trung từ những câu chuyện xưa cũ trong hình ảnh trang phục ở châu Âu từ những năm cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX. Điểm nổi bật trong BST lần này chính là cách tạo những chi tiết và đường nét cùng với sự kết hợp nhiều loại vải để tạo ra sự quý tộc và lịch thiệp. Thông qua BST này, Henry KoF muốn thổi vào thời trang những điều mới mẻ, trẻ trung cho các bạn trẻ, đặc biệt là những ai yêu sự sang trọng và yêu thích thời trang.



BST kể về thiên thần nhỏ của thương hiệu GUON



BST "Đoá yêu thương" của thương hiệu GUON kể về hành trình trưởng thành của các thiên thần nhỏ ở từng gia đình. Từ khi còn nhỏ, con như thiên thần hồn nhiên, ngây thơ bên cạnh cha mẹ. Khi bước vào tuổi trưởng thành, con bắt đầu có những cá tính riêng, những phút nổi loạn chỉ mong muốn có được sự quan tâm, yêu thương từ mọi người.

Dàn mẫu nhí nổi bật khép lại Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Xuân – Hè 2020 với BST "Chuyển động và bồng bềnh"

NTK Lê Thanh Phương mang đến BST "Chuyển động và bồng bềnh" với những thiết kế mang kiểu dáng lãng mạn, bay bổng, thể hiện sự chuyển động qua từng đường nét của chất liệu. BST được trình diễn bởi dàn mẫu đầy tài năng và đặc biệt là sự xuất hiện của bé Thỏ - con gái Xuân Lan. Khác với show diễn ngày hôm qua được mẹ Xuân Lan và người mẫu Nam Anh nắm tay cùng catwalk, ngày hôm nay bé Thỏ đã tự tin làm chủ sân khấu và trình diễn một mình.