Đồ lót ONOFF dành tặng 200 quần lót bầu chất liệu cotton USA trong lần đầu ra mắt

Dành hơn 400 ngày nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thương hiệu chuyên gia đồ lót ONOFF đã ứng dụng cotton USA vào thiết kế sản phẩm quần lót chuyên biệt dành riêng cho các mẹ bầu ở thị trường Việt Nam. Dịp ra mắt chính thức lần đầu tiên này, thực hiện chương trình Món quà thoải mái dành cho phụ nữ Việt Nam, ONOFF dành tặng 200 chiếc quần lót bầu miễn phí duy nhất ngày 31/10 trên hệ thống cửa hàng ONOFF tại Hà Nội.



[Chi tiết chương trình xem tại: https://www.facebook.com/OnoffUnderwear/posts/2305677516239923]

ONOFF dành tặng 200 chiếc quần lót bầu miễn phí cho mẹ bầu ngày 31/10

Sản phẩm thời trang ứng dụng của ONOFF hướng tới các mẹ bầu hiện đại, dành mối quan tâm ưu tiên đến cả sức khỏe thể chất và trang phục thai kỳ. Đặc biệt là món đồ quần lót bầu, mẹ bầu tính đến cả yếu tố chất liệu rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, an toàn cho sức khỏe và cả thiết kế tối ưu tới từng chi tiết như vòng bụng, vòng đùi, mang lại cảm giác thực sự thoải mái, dễ chịu trong giai đoạn cơ thể có nhiều thay đổi nhạy cảm này.

Mẹ bầu hiện đại lựa chọn quần lót bầu rõ ràng nguồn gốc xuất xứ, an toàn cho sức khỏe mẹ & bé

Trên từng sản phẩm, ONOFF đã công bố rõ ràng nguồn gốc thành phần chất liệu từ sợi bông cotton USA nguyên bản, đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Đây chính là cam kết của ONOFF về tính minh bạch xuất xứ nguyên liệu – được cấp chứng nhận hàng năm, theo tiêu chí kiểm định khắt khe của Hiệp hội bông Mỹ.



ONOFF được cấp chứng nhận về việc sử dụng chất liệu bông cotton USA, bởi Hiệp hội Bông Mỹ

Được dệt từ sợi bông tự nhiên tinh khiết và an toàn, cotton USA là loại chất liệu bông được ưa chuộng và tin dùng hàng đầu thế giới, trở thành tiêu chuẩn lựa chọn chất liệu trong ngành thời trang ứng dụng. Cotton USA hoàn toàn không tẩy trắng hóa học, được hoàn thiện tính năng so với cotton thông thường, với ưu điểm nổi bật là mềm mịn hơn, hạn chế nhăn và co rút.



Quần lót bầu ONOFF co giãn bốn chiều, đàn hồi hơn 1,5 – 2 lần so với sản phẩm thông thường

Ứng dụng vào thiết kế, đáp ứng cả tiêu chí mang lại cảm giác thoải mái trong mọi hoạt động hàng ngày, đảm bảo độ lành tính và an toàn vượt trội, quần lót bầu ONOFF được bổ sung thêm 10% sợi tơ chun spandex. Điều này giúp quần lót bầu ONOFF co giãn bốn chiều vượt trội, ôm chạm vừa vặn mà không bị thít, đàn hồi hơn 1,5 – 2 lần so với sản phẩm thông thường, dễ dàng thích ứng với sự lớn lên của bé con.

Phối đáp cotton trắng phần đũng quần để mẹ dễ dàng nhận biết dấu hiệu thay đổi nội tiết

Tối ưu đến từng chi tiết dành cho cơ thể khi mang thai, phần cạp trên với chun tơ siêu mỏng được đáp chéo nhằm giảm áp lực lên phần bụng, giúp quần không bị cuộn ra ngoài khi bụng mẹ to lên, do đó mẹ bầu có thể thoải mái cử động mà không sợ tuột. Đáp V phần ống quần giúp mẹ thoải mái hoạt động khi vòng đùi lớn dần theo thời gian, mà không sợ bị thít chặt. Và thêm một yếu tố nữa, đó là phần đũng quần được phối đáp cotton trắng để mẹ dễ dàng nhận biết dấu hiệu màu sắc khi thay đổi nội tiết tố, mang lại cho mẹ cảm giác an tâm khi theo dõi sức khỏe thai kỳ.

Phát triển thời trang ứng dụng, ONOFF mang tới sự thoải mái mỗi ngày từng sản phẩm đồ lót.

Hệ thống cửa hàng ONOFF tại Hà Nội thực hiện chương trình Món quà thoải mái dành cho phụ nữ Việt Nam, dành tặng 200 chiếc quần lót bầu miễn phí duy nhất ngày 31/10

+ ONOFF Chùa Bộc: 83 Chùa Bộc, Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

+ ONOFF Bạch Mai:140 Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ ONOFF Cầu Giấy: 168 Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

+ ONOFF Linh Đàm: Kiot 3, D2-CT2, KĐT Tây Nam, Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

+ ONOFF AEON Mall Hà Đông: T277 - Tầng 2 TTTM AEON Hà Đông, Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

+ ONOFF 102 Đội Cấn: 102A Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội.

ONOFF hân hạnh thân tặng & chúc các mẹ bầu sức khỏe, an vui!