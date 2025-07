Đồ hiệu – “Giấy thông hành” cho đàn ông bước vào tầng lớp elite?

Một người đàn ông không cần phải nói nhiều, đôi khi chỉ cần bước vào phòng với chiếc đồng hồ Patek Philippe, áo blazer Loro Piana, giày John Lobb – đã đủ để người đối diện biết anh ta là ai.

Liệu đó chỉ là ảo giác của chủ nghĩa tiêu dùng, hay thực sự có một quy tắc ngầm trong thế giới thượng lưu: đồ hiệu là cách nhận diện đẳng cấp và định vị bản thân?.

Khác với định kiến thông thường, “elite” – tầng lớp tinh hoa – không đơn giản là người có tiền. Họ là những cá nhân nắm giữ quyền lực hoặc ảnh hưởng trong xã hội: CEO, nhà đầu tư lớn, chính khách, doanh nhân tên tuổi, học giả hay nghệ sĩ có vị trí vững chắc.

Với họ, thời trang không phải là cuộc chơi màu sắc hay logo, mà là “ngôn ngữ hình ảnh của bản lĩnh”.

Quiet luxury (xa xỉ thầm lặng): Không logo, không phô trương, nhưng chất liệu phải thuộc hàng đỉnh cao: cashmere Mông Cổ, len vicuña, lụa Ý nguyên bản… Những thương hiệu như Loro Piana, Zegna, Brunello Cucinelli, The Row… là lựa chọn phổ biến.

Triết lý: “If you know, you know” – người trong giới tự nhận ra nhau qua từng đường kim mũi chỉ.