Đỗ Hà nhai "rau ráu" loại quả này để giảm mỡ bụng: Lượng vitamin C gấp 2,5 lần cam, vừa giảm cân vừa chống lão hóa

Không thể phủ nhận Hoa hậu Đỗ Hà đã lột xác hoàn toàn sau ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Không chỉ khả năng ngoại ngữ, cách ứng xử trước truyền thông mà cả sắc vóc của nàng Hậu cũng thon gọn gợi cảm hơn trước rất nhiều.

Ngoài tập luyện nghiêm ngặt để giữ dáng, HH Đỗ Thị Hà còn ăn uống với chế độ khoa học để hỗ trợ giảm cân nhanh và hiệu quả. Nhờ vậy mà công chúng mới thấy một Đỗ Thị Hà thon thả, mảnh mai và cân đối như hiện tại.

Nàng Hậu chia sẻ trước mỗi lần xuất hiện sự kiện, cần phô diễn đường cong trong những bộ đầm gợi cảm, cô sẽ ăn uống khoa học và cẩn thận để siết lại vòng eo của mình. Ức gà, rau củ luộc... luôn góp mặt trong chế độ ăn trước ngày "lên sóng" của HH Đỗ Thị Hà.

Có một loại rau củ mà nàng Hậu của chúng ta "nghiện" ăn mỗi ngày, nhất là những khi cần giảm cân về dáng nhanh gọn. Đó là ớt chuông, cô còn ăn sống để đảm bảo dưỡng chất có trong ớt chuông vào cơ thể đầy đủ nhất.

Ớt chuông chứa lượng vitamin C gấp 2,5 lần quả cam: Loại quả chống già chị em không thể làm ngơ

Ớt chuông có ba màu phổ biến là xanh, vàng và đỏ với hàm lượng vitamin C, A cao gấp khoảng 2,5 lần so với cam. Cứ 100gr ớt chuông chứa đến 120mg vitamin C và 3,5mg vitamin A - gần gấp đôi lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày.

Nhờ hàm lượng vitamin C cao mà ớt chuông trở thành loại thực phẩm chống già thật sự hiệu quả với nhan sắc của các chị em. Ớt chuông có độ ngọt mát, thanh thanh chứ không ngọt sắc nên cũng đảm bảo lượng đường ở mức tối thiểu, không gây hại cho làn da của bạn.

Khả năng đốt mỡ, giảm cân của ớt chuông luôn được chuyên gia dinh dưỡng công nhận

Ớt chuông cũng rất giàu chất xơ, vitamin K, B6, kali và mangan nhưng lại ít calo và chất béo bão hòa. Ăn ớt chuông mỗi ngày sẽ đảm bảo lượng chất xơ cần thiết cho cơ thể mà không lo nạp quá nhiều calo làm tích tụ mỡ thừa.

Trong ớt chuông còn có chất capsaicin, chất cay của ớt chuông có khả năng sinh nhiệt rất lớn, có tác dụng đốt cháy chất béo hiệu quả và kích thích cơ thể đốt nhiều calo hơn. Một loại thực phẩm hỗ trợ tiêu mỡ bụng hiệu quả, chính vì vậy mà HH Đỗ Thị Hà mới duy trì ăn ớt chuông sống để giữ dáng trước mỗi lần xuất hiện tại sự kiện Vbiz.

https://afamily.vn/do-ha-nhai-rau-rau-loai-qua-nay-de-giam-mo-bung-luong-vitamin-c-gap-25-lan-cam-vua-giam-can-vua-chong-lao-hoa-20220414175715222.chn