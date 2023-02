Đổ gục trước những siêu phẩm giới hạn "sang – xịn – mịn" dành riêng dịp Valentine này

Valentine’s day - thời điểm thích hợp để bày tỏ tình yêu không đắn đo



Là một ngày lễ quen thuộc với các cặp đôi, Valentine là thời điểm thích hợp để thể hiện tình yêu nồng nhiệt với một nửa của mình. Ngoài đắm chìm trong những buổi hẹn hò thân mật, việc tặng cho đối phương một món quà bất ngờ cũng thể hiện tình yêu một cách mãnh liệt nhất, "không đắn đo" và dễ dàng tạo dấu ấn trong lòng họ.

Ngày nay, quà Valentine không chỉ gói gọn trong những bó hoa hay những hộp chocolate thông thường, mà đã trở nên đáng khao khát hơn với những bộ sưu tập Valentine phiên bản giới hạn đầy sang trọng đến từ các thương hiệu làm đẹp cao cấp giúp những người đang yêu không còn đắn đo khi lựa chọn quà tặng vào mùa lễ tình nhân sắp tới. Đừng bỏ lỡ những gợi ý thật táo bạo dưới đây chắc chắn sẽ đốn tim đối phương và giúp cho tình yêu thăng hoa, trọn vẹn hơn theo cách của riêng của mỗi người.

BST Valentine 2023 từ YSL Beauty: Yêu không đắn đo - Tự do thể hiện

Được lấy cảm hứng từ sự tự do mãnh liệt trong tình yêu, bộ sưu tập Valentine 2023 phiên bản giới hạn đến từ YSL Beauty với vẻ ngoài ấn tượng và táo bạo, mang đầy tính cuồng nhiệt trong tình yêu. Sự kết hợp giữa hai màu: đen tuyền và vàng gold sang trọng cùng sự độc đáo của họa tiết phá cách, đem đến thông điệp phá bỏ những quy tắc thông thường, sẵn sàng thể hiện câu chuyện tình yêu mãnh liệt của chính mình.

Nằm trong top đầu quà tặng cho ngày lễ sắp tới, bộ sưu tập bao gồm những dòng sản phẩm trang điểm biểu tượng của YSL Beauty: son môi dạng lì Rouge Pur Couture The Slim Collector Leather-matte Lipstick với hai sắc thái đỏ thời thượng (21 Rouge Paradoxe và 1966 Rouge Libre); son môi Rouge Pur Couture The Slim Velvet Radical Collector với hai sắc nude trendy (302 Brown No Way Back và 314 Limitless Cinnabar); và không thể thiếu phấn nền dạng nước Le Cushion Encre De Peau Luminous Matte Cushion Foundation Collector luôn được phái nữ ưa chuộng.

Bộ Sưu Tập YSL Valentine 2023 với vẻ ngoài phá cách nhưng không kém phần sang trọng

Mang điểm nhấn cho bộ sưu tập lần này, hai màu son biểu tượng của YSL là lựa chọn quà tặng đặc sắc và phá bỏ mọi ranh giới dành riêng cho một tình yêu tự do và mãnh liệt: 1966 Rouge Libre - sắc đỏ gạch dẫn đầu xu hướng, dành riêng cho quý cô táo bạo thích tự do thể hiện tình yêu; 302 Brown No Way Back - sắc hồng đất sành điệu đúng chuẩn "My Lip But Better" phù hợp với những cô nàng cá tính nhưng không kém phần lãng mạn trong tình yêu.



Với diện mạo đầu vuông vô cùng độc đáo, lấy cảm hứng từ các thiết kế mang tính biểu tượng của Yves Saint Laurent Couture House, cho phép bạn có được viền môi dễ dàng và sắc nét hơn, tạo điểm nhấn cho đôi môi đầy đặn và làm nổi bật đường cong tự nhiên của đôi môi. Bộ đôi son The Slim mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thoải mái trên môi bởi chất son mịn màng và sắc tố son rực rỡ giúp lên màu chuẩn chỉnh và giữ màu suốt cả ngày dài.

Màu son 1966 - Rouge Libre (đỏ gạch táo bạo) và 302 - Brown No Way Back (hồng đất sành điệu)

Ngoài ra, phấn nền dạng nước Le Cushion Encre De Peau cũng vẫn là siêu phẩm làm đẹp không thể thiếu trong bộ sưu tập lần này. Với thiết kế sang trọng khi khoác lên mình lớp da màu vàng gold và logo Cassandre màu đen phá cách, hứa hẹn phá vỡ mọi định kiến và khuôn khổ giúp gia tăng hương vị cho tình yêu không ngừng nghỉ. Không những thế, Le Cushion Encre de Peau mang đến khả năng dưỡng ẩm tươi mới, che phủ hoàn hảo và lớp nền mịn sáng, thông thoáng lâu trôi cả ngày dài.



Bộ sưu tập YSL Valentine 2023 chính là lời tuyên ngôn cho tình yêu không đắn đo, phá bỏ mọi rào cản để thể hiện câu chuyện tình yêu độc đáo #LoveWorthSharing.

Bên cạnh đó, mùa lễ tình nhân năm nay, các cửa hàng chính hãng và cửa hàng trực tuyến của YSL Beauty cũng được biến hóa với thiết kế sang trọng, phá bỏ mọi ranh giới, đem lại những trải nghiệm không thể bỏ qua, đắm chìm trong thế giới mê hoặc của các sản phẩm, bộ sưu tập đặc biệt đến từ YSL Beauty.

Hãy sẵn sàng để tiến xa hơn và để cho tình yêu của bạn được thăng hoa không đắn đo cùng YSL Beauty.

