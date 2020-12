"Đổ đứ đừ" trước dàn nam sinh đẹp trai như diễn viên điện ảnh, ngó sang học vấn thì quá khủng

Ở bậc đại học, sinh viên sẽ tự do hơn so với thời trung học. Do lớp đông, thầy cô không thể sát sao, bao quát hết cả trăm con người (với những lớp đông hoặc ghép lớp) nên tình trạng sinh viên trốn tiết, nhờ bạn điểm danh hộ khá phổ biến. Tuy nhiên nếu lớp có nhiều trai xinh, gái đẹp thì lại khác!

Không ít bạn nữ thú nhận, mình tích cực đi học chăm chỉ là bởi ở trường có những nam sinh đẹp trai như diễn viên. Chính điều này khiến các bạn nữ dù ốm đến mấy cũng phải cố gắng uống thuốc mà lao đến trường. Dưới đây là những nam sinh có... tác dụng thần kỳ như vậy! Không chỉ sở hữu ngoại hình thu hút, các chàng trai trẻ còn có thành tích học tập "không phải dạng vừa".

Thái Trần Minh Tân - ĐH Y dược TP.HCM

Thời gian trước, chàng trai trẻ Thái Trần Minh Tân (sinh năm 2001) bỗng nổi rầm rộ khắp mạng xã hội bởi vẻ ngoài điển trai, thu hút. Thời điểm gây bão mạng, Minh Tân đang là sinh viên năm 1 của ĐH Y dược TP.HCM.

Minh Tân đến từ Đà Nẵng, từng học tại trường Chuyên Lê Quý Đôn. Suốt 12 năm trung học, cậu luôn là học sinh giỏi, nhiều năm liền tham gia đội tuyển HSG môn Hoá. Minh Tân từng đạt được loạt thành tích ấn tượng: Giải nhì HSG Hóa học cấp Thành phố Đà Nẵng lớp 12 và IELTS 6.0 từ thời phổ thông. Điểm tổng kết môn thời THPT luôn ở mức 9 phẩy trở lên.

Nam sinh Thái Trần Minh Tân.

Minh Tân sở hữu thành tích xuất sắc những năm trung học.

Lê Chí Đức Anh - ĐH Kiến trúc Hà Nội

Lê Chí Đức Anh (sinh năm 2001) hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Thời gian gần đây, cậu bạn khiến nhiều bạn bè cùng trường điên đảo bởi "combo" đẹp trai + học giỏi, đúng chuẩn "con nhà người ta".

Được biết Đức Anh hiện giữ chức vụ Phó bí thư của lớp. Không chỉ học giỏi, nam sinh này còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể. Đức Anh từng là MC dẫn chương trình Flashmob trong The Dreamers 2020 - Chào Tân Kiến Trúc 2020. Ngoài ra cậu còn tham gia nhiều CLB của trường như CLB Kiến trúc trẻ, CLB Đồ hoạ, ban MC của HAU fashion club, ban truyền thông của Hội Sinh viên.

Nguyễn Thiện Khiên - Đại học RMIT Việt Nam

Có vẻ 2001 là "cột mốc" của rất nhiều trai đẹp bởi Nguyễn Thiện Khiên - nam sinh đình đám của ĐH RMIT Việt Nam cũng sinh vào năm này. Với thế hệ 10X, Thiện Khiêm là cái tên quá quen thuộc bởi cậu sở hữu loạt thành tích cực khủng ở môn Tiếng Anh.

Nam sinh này từng đạt: Giải Ba HSG Quốc gia môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; Giải Nhất HSG Tỉnh Nghệ An môn Tiếng Anh năm học 2017-2018; Giải Nhất Quốc gia Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2016-2017; Giải Nhất Quốc gia Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2015-2016; Giải Nhì cấp Quốc gia cuộc thi Tài năng Tiếng Anh (OTE) năm học 2015-2016; Giải Nhất HSG Thành phố môn Tiếng Anh năm học 2015-2016.

Chân dung chàng sinh viên đẹp trai, học giỏi Nguyễn Thiện Khiêm.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia, Thiện Khiêm đạt tổng điểm 25,6 cho 3 môn thi khối D. Đặc biệt, môn tiếng Anh đạt số điểm rất cao là 9,8 điểm. Thiện Khiêm cũng giành Học bổng toàn phần của RMIT Việt Nam. Mới đây cậu cũng trở thành MC của chương trình tiếng Anh đình đám IELTS FACE-OFF trên VTV7.

Trần Anh Dũng - Đại học Y Hà Nội

Thời gian gần đây, Trần Anh Dũng (sinh năm 2001, quê Hòa Bình) đang là cái tên tiếp theo của lứa sinh viên 10X gây bão mạng xã hội. Anh Dũng hiện là sinh viên của một trong những ngôi trường danh giá nhất cả nước - Đại học Y Hà Nội.

Được biết nam sinh này đang học chuyên ngành Răng - Hàm - Mặt. Đây ngành có điểm đầu vào rất cao, thuộc top đầu của ĐH Y. Trong suốt những năm trung học, Anh Dũng luôn là học sinh giỏi toàn diện, tốt đều tất cả môn.

Trần Anh Dũng - Nam sinh Đại học Y Hà Nội.

Ngoại hình của chàng trai trẻ này cũng ấn tượng chẳng kém thành tích học. Anh Dũng khiến nhiều bạn nữ cùng trường "đổ rạp" vì gương mặt chuẩn thư sinh, đôi mắt to và sống mũi cao như diễn viên. Được biết Anh Dũng mong muốn sẽ trở thành một nha sĩ giỏi trong tương lai. Sau những giờ học căng thẳng, nam sinh này thường học đàn, ca hát để giải tỏa áp lực, quên đi mệt mỏi.

Tổng hợp